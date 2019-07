«Nos han dejado como caso perdido» La madre y la hija de María Fuensanta intentan incorporarla en la cama en la que pasa las horas, en su propia casa. / vicente vicens / AGM María Fuensanta González sufrió un ictus hace año y medio, pero sus médicos le niegan más rehabilitación y las clínicas españolas especializadas no aceptan su caso MARTA SEMITIEL Lunes, 1 julio 2019, 08:10

«Desde que me quitaron la rehabilitación el 25 de febrero, me siento peor, porque allí me obligaban a hacer ejercicios que ahora no hago, y yo me lo noto, claro», reconoce María Fuensanta González García. Un ictus paralizó su vida en noviembre de 2017. Entonces tenía 43 años. Cuando tras una primera llamada al 112 acudió la ambulancia a su casa, «nos dijeron que era un ataque de ansiedad, le dieron Orfidal y Primperan, y la dejaron aquí», relata su hija, Rebeca Campillo. Al ver que cada vez se movía menos, contactaron de nuevo con el 112, «y entonces vino una ambulancia de traslado, sin médicos, y la llevaron al Morales a sabiendas de que allí no había unidad de ictus. Y ya desde allí, otra ambulancia la llevó a La Arrixaca. Nos hicieron perder mucho tiempo. Esas tres primeras horas que son tan importantes cuando te da un ictus, las perdimos porque según los médicos era un ataque de ansiedad», lamenta la joven con ironía y frustración mientras su madre la mira, tumbada en la cama de la que ya no se levanta.

Hasta en cuatro ocasiones fue intervenida María Fuensanta en La Arrixaca. Estuvo un mes en coma inducido, y aunque sus familiares aseguran que los médicos no les dieron «ninguna esperanza», despertó. «Desde el primer día, nos dijeron que se quedaría en estado vegetal. Pero mírala», dice la hermana de Fuensanta -que no quiere reflejar su nombre en este reportaje- y esta le sonríe: «Aquí estoy, despierta y queriendo recuperarme». «Por eso ahora cuando nos dicen que no va a mejorar más, yo no me lo creo», añade su hermana.

Al despertar y empezar a mejorar, a Santi la derivaron a su área correspondiente y estuvo ingresada un mes en el Reina Sofía. «Allí empezó a comer, le quitaron la traqueotomía... Y casi desde el primer día que llegó, la neuróloga empezó a pedir plaza para ella en Madrid», en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac), relata Antonia García, la madre de Fuensanta.

Sus familiares no tiran la toalla y piden al SMS que busque opciones para la mejoría de Santi

Ni Ceadac ni Guttmann

A sus 70 años, ella es quien se dedica en cuerpo y alma a cuidar de su hija. «Nos aseguraron que tenían una plaza para ella y la llevamos a Madrid, pero una vez allí, después de examinarla nos dijeron que no podían cogerla porque ya habían pasado seis meses desde que le dio el ictus. Pero digo yo, ¡si ella antes había estado recuperándose y con operaciones, cómo la íbamos a llevar a los seis meses!», dice desconsolada. «El problema», añade su nieta, «es que cuando llamamos nos dijeron que a Ceadac no podía ir sin hueso en la cabeza, por eso nos esperamos hasta que la operaron para ponérselo». Hasta en dos ocasiones le han rechazado también la entrada en el Institut Guttmann, otro de los centros de referencia en neurorrehabilitación de España. «Nos dijeron que no cumplía los requisitos porque aquello era para personas que habían pasado por la UCI y que no se movían. Y digo yo, ¿y Santi cómo está? ¡Claro que cumple los requisitos! Ni siquiera la han visto. Nos dan un no rotundo sin haberla examinado siquiera. Eso es lo que no puedo entender de ninguna manera», protesta enérgica la hermana de Santi.

Tras recibir el alta hospitalaria en marzo de 2018, Santi estuvo yendo durante un mes a rehabilitación en el Reina Sofía y otros nueve meses a la clínica Integra, con la que el Servicio Murciano de Salud concierta la rehabilitación de daño cerebral. Sus médicos decidieron no renovarle el tratamiento. «No le siguen dando rehabilitación porque dicen que no va a mejorar más. Pero si yo me creyera todo lo que nos han dicho los médicos, mi hermana tendría que estar vegetal y no lo está. Yo he visto a gente correr con una pierna postiza que no tiene. Que no me digan que ella no tiene posibilidad de volver a moverse, porque no me lo creo. A lo mejor tarda años. Tres, cinco, los que sean. Qué es eso en una persona de 45...», argumenta su hermana.

Al quedarse sin la hora diaria que iba a Integra, «la única opción que nos dieron en el IMAS fue llevarla a un centro de día para que hiciera 'amiguitos'. Eso me dijeron, 'amiguitos', como si mi hermana tuviera una discapacidad intelectual. No señor, 'amiguitos' no, necesito que me la admitan en la Ceadac o en la Guttmann, una grúa hidráulica para que la podamos mover, un fisio, rehabilitación neurológica, que haga ejercicios... no un centro de día para pasar el tiempo. El tiempo ya lo pasa con nosotras», dice su hermana indignada. Con cara de dolor y con su collarín para paliar los dolores que tiene de mover a su hija, Antonia suspira: «Nos han dado como caso perdido... Yo ya no sé qué más hacer, pero rendirme no me rindo».