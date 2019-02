El SMS defiende que la web de cita previa garantiza la privacidad

El servicio web de cita previa en 'murciasalud.es' y su aplicación para teléfono móvil no vulneran la Ley de Protección de Datos, según defendió ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas. Esa norma «solo dice que no podemos publicar el DNI de la persona con el nombre al lado, pero no que no podamos seguir utilizando, en principio, esa 'app'», en la que no hay -insistió- «ningún otro dato sensible» más allá de los nombres del médico de familia y del enfermero asignado, además del número de tarjeta sanitaria.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad puso en duda el jueves que el servicio de cita web garantice la privacidad y la protección de los datos de los pacientes, ya que se accede introduciendo únicamente el DNI y la fecha de nacimiento, sin claves personales ni número de tarjeta sanitaria.

Villegas explicó que se optó por este sistema en 2007 para hacer más accesible la cita previa, aunque reconoció que «la normativa actual de protección de datos es más restrictiva». El SMS está revisando si es conveniente utilizar el número de tarjeta sanitaria y no el DNI para el acceso a la web, tal y como está establecido en Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha.