Imagen de archivo de la farmacia del hospital Reina Sofía de Murcia. Javier Carrión/ AGM

Defensor del Paciente exige «medidas» para evitar el robo de fármacos en centros públicos

José Alberto González

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:10

La asociación Defensor del Paciente reclamó ayer que la Consejería de Salud adopte todas las «medidas» a su alcance para evitar la sustracción de medicamentos en los hospitales ... , centros de salud y otros establecimientos sanitarios públicos de su competencia. Entre ellas, planteó la instalación de cámaras de videovigilancia, una acción que este colectivo lleva «años solicitando» y en la que insiste tras conocer por LA VERDAD que la Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto una investigación sobre la presunta apropiación indebida de un medicamento de uso exclusivamente hospitalario en el Hospital General Universitario Reina Sofía. El fármaco fue encontrado en la clínica privada de Molina de Segura dirigida por el jefe de sección de Maxilofacial del citado hospital, A. A. S., en un lote cuya numeración coincide con la de una adquisición de ese mismo medicamento para el Reina Sofía.

