Defensor del Paciente exige «medidas» para evitar el robo de fármacos en centros públicos

José Alberto González Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:10

La asociación Defensor del Paciente reclamó ayer que la Consejería de Salud adopte todas las «medidas» a su alcance para evitar la sustracción de medicamentos en los hospitales ... , centros de salud y otros establecimientos sanitarios públicos de su competencia. Entre ellas, planteó la instalación de cámaras de videovigilancia, una acción que este colectivo lleva «años solicitando» y en la que insiste tras conocer por LA VERDAD que la Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto una investigación sobre la presunta apropiación indebida de un medicamento de uso exclusivamente hospitalario en el Hospital General Universitario Reina Sofía. El fármaco fue encontrado en la clínica privada de Molina de Segura dirigida por el jefe de sección de Maxilofacial del citado hospital, A. A. S., en un lote cuya numeración coincide con la de una adquisición de ese mismo medicamento para el Reina Sofía.

La Consejería halló el medicamento (el antihipertensivo Urapidil Kalceks) en una revisión de la clínica por parte de técnicos del servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. También intervinieron técnicos del área de Ordenación y Atención Farmacéutica. Finalmente, la Consejería comunicó los hechos a la Fiscalía, por si constituyeran un delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía ya ha solicitado documentación a la clínica, que realiza tratamientos de odontología, cirugía maxilofacial, oral (bucal) e implantes dentales. A través de un comunicado, el colectivo Defensor del Paciente señaló que los hechos denunciados son de tal «gravedad» que se pregunta «qué control tiene» la Consejería «de los fármacos que se prescriben». «Esto denota que ninguna», señalaron. Y enviaron este mensaje a los responsables de Salud: «Esperamos que tomen medidas por los murcianos que les han puesto a ustedes para controlar, vigilar e invertir en la sanidad y los servicios públicos».

