Marcha en defensa de la sanidad pública en Cartagena, este sábado.

Marcha en defensa de la sanidad pública en Cartagena, este sábado. Antonio Gil / AGM

Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca

Varias concentraciones piden unas condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios y una mayor inversión institucional para mejorar la calidad asistencial

Jesús Nicolás y LA VERDAD

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:43

Comenta

Cientos de personas participaron en las protestas convocadas en Murcia y Cartagena en el marco de la Semana en Defensa de la Sanidad Pública en la Región. En la capital de la Región, la concentración tuvo lugar en la plaza de Santo Domingo, donde los asistentes pidieron limitar los conciertos sanitarios. También hay otra protesta convocada en Lorca por la tarde.

En Cartagena, las calles se convirtieron al mediodía en una marea reivindicativa por la sanidad pública y universal. La marcha, organizada por Alianza Ciudadana para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia con motivo de la Semana por la Sanidad Pública, partió en torno a las 12.00 horas del Icue bajo el lema «Por ti, por tu salud, por la de todas y todos». Recorrió Puerta de Murcia, continuó por la calle Mayor y desembocó en la plaza del Ayuntamiento, frente al Palacio Consistorial.

Concentración en la plaza de Santo Domingo en Murcia. Ros Caval / AGM
A lo largo de la manifestación se dejaron ver multitud de pancartas, banderas y carteles reclamaban una sanidad pública reforzada, accesible y de calidad. Asociaciones de vecinos, colectivos ciudadanos, sindicatos, profesionales sanitarios y ciudadanos de a pie se mezclaban en la marcha, reflejando el amplio espectro de la sociedad cartagenera, que acudió, además, mayoritariamente vestida de blanco.

La participación fue fluida, con gente de todas las edades: abuelos, jóvenes, familias con niños, en un ambiente reivindicativo pero pacífico. Los mensajes que se exhibieron fueron de lo más variados. «La sanidad es un derecho, no un privilegio», «Por una sanidad pública, no a la privatización de los servicios», «Refuerzo de la Atención Primaria», «Salud mental digna», «Fin de las externalizaciones» o «La sanidad no es un gasto, es una inversión» fueron algunos de ellos.

La marcha contó con el respaldo político de algunas formaciones políticas. Portando una de las pancartas principales se dejaron ver el concejal socialista Pedro Contreras y la diputada regional de Podemos María Marín. El paseo terminó con una lectura del manifiesto oficial de la marcha, que fue seguida simultáneamente en otros lugares de la Región como Murcia y Lorca.

Los manifestantes clamaron contra los tiempos de espera largos para ingresos y cirugías, plantillas ajustadas y alta presión en Atención Primaria. Asimismo, reclamaron un refuerzo en la atención de los pacientes con problemas de salud mental y criticaron las derivaciones y externalizaciones que, a su juicio, están menoscabando la calidad de la sanidad pública. Por otra parte, abogaron por la promoción de hábitos saludables en la vida cotidiana, una atención cercana al envejecimiento y las patologías crónicas y el fin de las agresiones a los profesionales sanitarios.

