«Hubo decisiones políticas con el AVE que no fueron acertadas»

Francisco Jiménez, ante la sede de la Delegación del Gobierno, en Murcia, de la que será responsable a partir de mañana. / Martínez Bueso «El mejor trazado para la alta velocidad hubiera sido la línea más recta», asevera Francisco Jiménez Jiménez, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia JULIÁN MOLLEJO Domingo, 31 marzo 2019, 13:14

Con 57 años, Francisco Jiménez (El Buste, Zaragoza) ha llegado a lo que considera la cúspide de su carrera profesional con el nombramiento de delegado del Gobierno, que será efectivo a partir de mañana. Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, empezó su trayectoria funcionarial en el antiguo Inem, en Murcia, y después, tras ganar la oposición al Cuerpo de Administradores Superiores de Tráfico, entró en la Jefatura Provincial de este área, de la que fue su máximo responsable entre 2006 y 2012. Demostró su buena gestión con la implantación del carné por puntos y la progresiva reducción de accidentes mortales de tráfico en la Región. Es afiliado al PSOE desde 1993, pero empezó a ejercer una militancia más activa a raíz de la defenestración de Pedro Sánchez de la secretaría general del partido, apoyando las plataformas en favor del actual presidente del Gobierno. Su experiencia técnica y en la gestión administrativa la puso al servicio, como secretario general de la Delegación del Gobierno, con la llegada al cargo de Diego Conesa, al que ahora sustituye.

-Su nombramiento, en principio, es para uno o dos meses, hasta el final de la legislatura...

-En principio, sí. Cuando haya elecciones pasaré a estar en funciones. Después, el nuevo Gobierno que surja decidirá si mantiene a los delegados del Gobierno o los releva.

-¿Hay algún compromiso de que usted seguirá en el cargo si el PSOE y Pedro Sánchez continúan en el Gobierno?

-Yo no tengo ningún compromiso, en absoluto. A mí el presidente del Gobierno me propuso si quería ser delegado del Gobierno y yo dije que sí, pero no hay más compromiso. Trabajamos día a día.

-En cualquier caso, es mala etapa para llegar a un cargo como este, porque a causa del periodo electoral no va a poder inaugurar nada ni vender ninguna realización.

-Para mí, que soy un funcionario con 30 años de experiencia, ocupar el cargo directivo más alto de la Administración del Estado es un honor muy alto y un privilegio ser el representante del Gobierno de España en la Región de Murcia. Trabajo no va a faltar porque ahora hay que coordinar todo el proceso electoral con la Junta Electoral para las elecciones europeas, generales, autonómicas y locales. La ventaja que tengo es que, como hasta ahora era el secretario general, sé como está el estado de tramitación de todo y conozco la mecánica de funcionamiento de la administración. Solo me falta coger un poco el ritmo y seguir la línea continuista de todos los proyectos. El hecho de que no haya inauguraciones no me preocupa, yo no voy a ocupar el cargo para lucirme y para ir por ahí a hacerme fotos. Concibo la administración como un servicio público a los ciudadanos, y mi objetivo va a ser intentar lograr una administración de excelencia, cada vez más cercana a los ciudadanos, más transparente, en la línea de lo desarrollado por Diego Conesa.

Rebajar la tensión

-¿Ha decidido ya quién va a ser su secretario general en la Delegación del Gobierno?

-De momento no lo he pensado. No pasa nada si el puesto está vacante hasta que decidamos la persona idónea para el cargo.

-Usted tiene un perfil más técnico que Diego Conesa, ¿eso servirá para apaciguar la tensión y la crispación política vivida hasta ahora con el Gobierno regional y el PP?

-Diego Conesa ha sido muy leal en los nueve meses que ha estado en la Delegación con las administraciones locales y autonómica, y ha trabajado con ellas codo con codo. Ha ido a las juntas locales de seguridad de todos los municipios, y donde ha habido un problema ha estado allí a pie de obra, hablando con los vecinos. Ha tenido mucha cercanía con los ciudadanos y me consta que ha trabajado con mucha lealtad y colaboración con las administraciones. Si ha habido crispación, no ha sido imputable a Diego Conesa, sino a otras administraciones que en algún momento han intentado arrimar el ascua a sus intereses políticos. Yo inicio la etapa con toda la voluntad de diálogo y colaboración. El delegado del Gobierno es una figura clave para aplicar las políticas de los ministerios y coordinarse con la Comunidad Autónoma y los municipios. También ejerce el control de legalidad de los actos y las normas de la Comunidad y los municipios. Mi voluntad, desde luego, es de diálogo total y tener buenas relaciones.

-¿Por qué es tan difícil que políticos de distinto signo se pongan de acuerdo para trabajar juntos?

-No lo sé, creo que el interés de los políticos es conseguir mejoras en los servicios y en las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso lo quiere el PSOE, lo quiere el PP, Ciudadanos y Podemos. A veces, sí que a los ciudadanos les cuesta entender por qué no se ponen de acuerdo y son muy críticos con eso. Pero hay que intentarlo siempre en beneficio de ellos.

-Este es el cargo más alto que ocupa y el más expuesto a la opinión pública. ¿Cuál es el sello o el estilo personal que quiere dejar en él?

-Toda la vida he sido una persona muy cercana a los ciudadanos. En eso también voy a ser continuista con Diego. Yo llevo treinta años ya viviendo en Murcia y casi todos los ciudadanos que conozco tienen mi teléfono móvil. Mi sello va a ser la proximidad a los ciudadanos, el diálogo y la colaboración. En los puestos que he ocupado en la administración siempre he tenido muy buena relación con los municipios y con la Comunidad Autónoma, y la mayoría de las veces eran alcaldes y directores generales del PP.

-¿No le importa que la primera opción de Diego Conesa para sucederle fuera Teresa Rosique, que rechazó la propuesta?

-En absoluto. Teresa Rosique para mí es una magnífica y excelente política y persona, y me hubiera encantado que hubiese aceptado ser delegada del Gobierno para así trabajar con ella. Hubiera sido un honor para mí, es un referente como persona y como política. Aunque me lo han ofrecido en segundo lugar, no deja de ser un honor grandísimo. Para un funcionario del Estado, que le ofrezcan ser delegado del Gobierno es lo máximo que le puede ocurrir, salvo que te ofrezcan ser ministro. Y luego está mi voluntad de seguir en Murcia y el apego que le tengo a esta tierra. De hecho, me han ofrecido puestos en la administración en otros sitios y los he rechazado, el último porque ya me había comprometido con Diego Conesa para ser su secretario general en la Delegación del Gobierno.

-Los dos delegados del Gobierno socialistas que le han precedido han sido secretarios generales del PSRM y candidatos a la presidencia de la Comunidad. ¿Le sugiere eso algo sobre su futuro?

-[Risas] Por supuesto que no. Yo tengo ya 57 años, lo hecho todo, vivo gracias al sueldo de la administración como servidor público y para nada quiero ya otros puestos. Es un honor para mí ser delegado del Gobierno y solo quiero ser delegado del Gobierno, y cuando no sea delegado del Gobierno volveré a mi puesto en la administración.

A vueltas con el AVE

-Tiene ciertos reparos a hablar sobre proyectos concretos debido al periodo electoral en que estamos, pero debemos hacerlo. Sobre el AVE, una vez desbloqueado el tramo que quedaba para el soterramiento, ¿no podría concretar más la fecha de su llegada a Murcia?

-Se pretende que sea en el año 2020.

-¿A principios de año, al final?

-Más preciso no se puede ser, quizás a finales de 2020. Diego, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el ministro Ábalos lo están dando todo por la llegada del AVE a Murcia y en unas condiciones que no generen conflicto con los ciudadanos. El AVE soterrado en Murcia, Cartagena y Lorca trae paz social, tranquilidad para los ciudadanos y yo creo que merece la pena un poco de esfuerzo para que llegue en perfectas condiciones para todos los ciudadanos, aunque tenga que llegar unos meses más tarde que si no se hubiese soterrado.

-Como alto funcionario del Estado, ¿no cree que ha dejado bastante que desear la gestión política de la llegada del AVE en la última década, con tanta modificación de planes, compromisos incumplidos, paralizaciones...?

-Por una parte, están las decisiones políticas. El mejor trazado del AVE hubiera sido la línea más recta, que no es precisamente a través de Monforte. Ha habido decisiones políticas que no han sido acertadas. Y luego entramos en la dinámica administrativa de las contrataciones y los plazos, que a veces hacen difícil los cumplimientos exactos. Pero, con buena voluntad, nos debemos centrar en lo que tenemos.

-¿Cuando llegue el AVE, será asequible al bolsillo del murciano medio?

-Espero que sí, tiene que serlo. Hace poco cogí el AVE para ir de Madrid a Calatayud y el viaje lo hice por 20 euros y me pareció baratísimo, me quedé sorprendido. Habrá que trabajar para que sea asequible para los ciudadanos y que su llegada haya merecido la pena.

Otras prioridades

-Hubo muchas protestas contra las barreras, los muros y las pasarelas en las obras del AVE y, al final, ha habido de todo ello.

-Sí, el primer día que se abrió la pasarela me trasladé allí, entre las seis y las siete de la tarde, y comprobé con satisfacción que los ciudadanos se lo tomaron muy bien. No noté ningún enfado. Al día siguiente, el delegado también se pasó por allí, a la hora de la entrada de los colegios, y todo transcurrió con normalidad.

-Con el ascensor de la pasarela sí que hubo algún incidente.

-Ha habido tres percances, que sepamos. En los dos primeros se dice que hubo un mal uso y en el tercero no tuvo culpa la gente. Pero, bueno, son aparatos nuevos y ha habido que hacerles algunos ajustes. Afortunadamente, ya llevamos unos días sin ningún problema.

-Tiene muchos frentes abiertos, el AVE, el Mar Menor, la regeneración de Portmán, las nuevas autovías, los arcos de Murcia. Si le dieran a elegir uno para solucionarlo durante su mandato, ¿cuál sería su prioridad?

-Como buen funcionario, no tendría una prioridad absoluta. Todos son asuntos muy importantes, y aunque yo soy de Tráfico y podría tender a decir que los arcos Norte y Noroeste de Murcia, no lo voy a hacer. Portmán es un compromiso con los ciudadanos de aquella zona y con toda la Región, estamos haciendo obras, quitando residuos, queremos garantizar la seguridad y salud de la gente, y queremos lanzar un mensaje de tranquilidad al Ayuntamiento de La Unión de que vamos a intensificar los trabajos...

-¿No va a haber problemas con el último fallo judicial que obliga a repetir la adjudicación del proyecto?

-Está en estudio, pero la idea es seguir haciendo todas las tareas. Si ahora hay que volver a estudiar el contrato que se hizo, se hará, pero hay otros muchos trabajos y tareas que se van a hacer. No se van a paralizar las obras y vamos a garantizar la seguridad y sanidad de los ciudadanos, pero, claro, habrá que cumplir la sentencia judicial en su momento. La regeneración del Mar Menor, además, es uno de los objetivos principales de Diego Conesa y es de un interés estratégico y político para la Región impresionante. Hay que impedir que haya vertidos y cumplir la legislación. Por su puesto, el Arco Noroeste se ha priorizado ahora, y está en los presupuestos de este año, como también continuar con las obras de la autovía A-33, de Yecla hacia Valencia...

-Pero esos presupuestos no se llegaron a aprobar...

-Ya, pero... En el Plan de Infraestructuras está incluido también el Arco Norte. Y hay otro proyecto de interés que tenía el delegado del Gobierno saliente y que vamos a continuar, que es perfilar, proyectar y venderle al Ministerio una nueva autovía por el Norte, que conectaría la provincia de Granada, pasando por la comarca del Noroeste, con la Comunidad Valenciana.

-¿El Ministerio se ha comprometido ya con esa nueva autovía?

-Ahora estamos en la fase de estudiar, informar y proponerle al Ministerio la importancia estratégica de esa autovía para conectar la comunidad andaluza con la valenciana a través del norte de Murcia. Todos los proyectos son importantes, hay que avanzar lo más posible en todos ellos y, después, quién los inaugure no me importa. Lo importante es que los ciudadanos digan del tiempo que hemos estado nosotros que nos hemos dejado la piel.

Más seguridad

-Otro de los frentes que tendrá que atender es el déficit de plantillas en los Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado, mermadas tras los años de crisis en que no se cubrían todas las vacantes. ¿Hay alguna novedad al respecto?

-Los últimos siete años ha habido una profunda crisis y se han reducido considerablemente las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, también en los ayuntamientos las de las policías locales. Ha habido una pérdida importante de efectivos, también en los puestos de funcionarios civiles. Y los servicios se resienten, es evidente. El compromiso del Gobierno es cubrir todos los puestos vacantes en Policía Nacional y Guardia Civil y, una vez que se haga eso, habrá que ver si las plantillas son adecuadas, porque a lo mejor hay que ampliarlas.

-¿Cuántas son esas vacantes?

-Pues, solo en la Guardia Civil, entre 2012 y 2019, la plantilla en la Región se redujo en 177 agentes, lo que representa un 8,66%. Yo calculo que un plazo razonable para cubrir esas vacantes sería dos o tres años. Es una demanda de los ciudadanos. Actualmente, se intenta hacer política con la seguridad ciudadana. En algunos municipios nos vienen los ciudadanos con falsas alarmas de falta de seguridad, cuando no es cierto porque, según las estadísticas, en 2018 ha habido menos delitos. Ahora con las redes sociales, aunque haya menos delitos, todos se magnifican más.