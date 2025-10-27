La década que avisó al mundo del declive del Mar Menor La plataforma ciudadana celebra su aniversario el 6 de noviembre con una jornada en la UMU

La fuerza ciudadana ha tenido un nombre en la Región: Pacto por el Mar Menor. Pocas iniciativas civiles han logrado movilizar masas, conciencias y poderes políticos como lo ha hecho esta plataforma creada en septiembre de 2015, cuando mirarse en las aguas turbias de la laguna causaba una punzada de estupor. La voz de alarma no salió de ningún despacho, sino de aquel grupo fundador: «El Mar Menor se nos muere». El mensaje se consolidó como motor de presión para exigir a Europa que actuara contra la contaminación. Fue un dique contra el vertido tóxico imparable de los últimos 40 años en un ecosistema que ya por entonces tenía cinco figuras de protección: humedal Ramsar, Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Convenio de Barcelona), Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Importancia para la Conservación de la Red Natura 2000 y Parque Natural. De poco sirvieron.

Isabel Rubio, profesora de inglés retirada, recibió una llamada de un socio de Greenpeace, espantado por el empeoramiento del Mar Menor. «Nunca ha querido aparecer, pero fue él quien nos movilizó, llamó al catedrático de Ecología, Ángel Pérez Ruzafa, y nos animó a enviar una carta de adscripción a la gente, que empezó a contestarnos masivamente», cuenta la cofundadora del Pacto. El grupo de coordinación se volcó en buscar información de rigor. Esa unión de la ciudadanía con la comunidad científica dio solvencia al movimiento y cristalizó en una intensa actividad en aulas y asociaciones, colectivos de afectados e incluso en conferencias a las comunidades anglófonas sobre la precaria salud del Mar Menor.

Aquella marcha multitudinaria por la desembocadura de la rambla del Albujón, la fría mañana del 21 de febrero de 2016, dejó claro el apoyo masivo a la causa. Desde ese punto, la albufera recibe actualmente 100 litros por segundo de agua dulce cargada de nitratos, pesticidas y fosfatos. Una quinta parte de lo que llegó a suceder: más de 500 litros por segundo de aportes de la agricultura, vertidos urbanos e incluso restos de fármacos procedentes de las depuradoras. En un cauce alterado para orillar una urbanización ilegal, confluían los desechos de más de 2.000 desalobradoras ilegales que llegaron a funcionar en las explotaciones cercanas.

La indignación vecinal había encontrado el músculo capaz de mover los cimientos de la burocracia regional, estatal y europea. Cientos de ciudadanos –hoy son 1.500 socios– y más de 30 asociaciones se unieron al Pacto, que los representó ante la Comisión Europea en Bruselas. Meses después de la visita, el Parlamento Europeo consideró incluso enviar una misión de eurodiputados para examinar la situación 'in situ'. La presión civil puso al descubierto el incumplimiento de las directivas europeas de medio ambiente.

El detonante de la ILP

«El rigor fue fundamental para enfrentarnos a las autoridades», destaca el profesor de la Universidad de Barcelona Eduardo Salazar, quien guio legalmente al Pacto y después al movimiento de la Iniciativa Legislativa Popular que logró que el Congreso aprobara la Ley de Reconocimiento de la Personalidad Jurídica del Mar Menor. «El Pacto fue el detonante de todo lo que vino después», señala el abogado. La plataforma recibió el premio 'Los Mejores' de LA VERDAD en 2017 por su liderazgo.

De las bazas que le dieron empuje a la iniciativa, destaca que «el espíritu del pacto siempre fue democrático y participativo. Siempre se escuchó a todo el mundo». Para Celia Martínez Mora, investigadora del Imida, la clave estuvo en «nuestra visión integral de la gravedad del problema, nuestra valentía cuando aún no se alzaban las voces y nuestra independencia sin precio». La ingeniera agrónoma ve en «la movilización socioambiental» el mayor logro del Pacto, «en una región con poca concienciación y conocimiento de los procesos biológicos del ecosistema, y poco consciente del poder de su voz». «Encendimos una mecha que sigue en la actualidad, y nosotros con ella», afirma. La formación profesional de los integrantes del grupo coordinador ha sido determinante para hacerse oír en las instituciones. Feliciano Sáez (funcionario de Justicia), Julio Mas (doctor en Biología), Jorge Enríquez (ingeniero agrónomo), José Benedicto (investigador del IEO), José María Hernández (abogado), María Luisa Mestre (profesora universitaria de Derecho Civil), Martín Peña (ingeniero agrónomo), Celia Martínez Mora (ingeniera agrónoma), Isabel Rubio (profesora de inglés) y Óscar Alcaraz (ingeniero técnico agrícola) hicieron latir el Pacto, que además cuenta con el apoyo de la bióloga marina Francisca Jiménez y reconocidos científicos como Julio Mas, Miguel Ángel Esteve y Juan Manuel Ruiz.

Para Julio Mas, el Pacto ha demostrado ser «una organización independiente, dialogante y abierta a todos los sectores, aunque no estuvieran de acuerdo, y eso ha marcado su capacidad de influir». Destaca el enfoque dirigido a «que se trate el campo de Cartagena como un organismo en conjunto y adoptar soluciones de futuro»

Para el ingeniero químico Ramón Pagán, «logramos en 2020 un consenso en la Ley de Protección que no era nada fácil, otra cosa es que está en su mayor parte sin desarrollar». Cree que el acierto del Pacto fue «centrarnos en el Mar Menor, ya que existían otras asociaciones que se ocupan de más temas». Con ese ímpetu, Pagán destaca que «logramos que se eliminaran 10.000 hectáreas de regadío ilegal y que la laguna tenga personalidad jurídica junto con otras muchas organizaciones».

Condición apolítica

Divulgar un conocimiento científico que ha calado en la población es otro de los logros del Pacto. Cree que la condición apolítica de la asociación y la independencia económica, ya que carecen de subvenciones, ha fortalecido su actuación, que ha llegado a los tribunales como parte en el 'caso Topillo'. A pesar de los avances, le queda la espina de «que debíamos haber logrado mucho más, porque no nos veríamos como ahora, frente a una anoxia en una nueva situación dramática». No le resulta fácil decirlo al portavoz del Pacto, pero reconoce que a sus 71 años «no voy a ver el arreglo del Mar Menor». Las nuevas generaciones que se incorporan llenan de confianza a los fundadores. Covadonga Rayón, el enlace del Pacto en Bruselas, y la economista Genoveva Aparicio son parte de la continuidad. «En 2019, cuando me di cuenta de que no tenía el valor para acercarme a la playa, después de lo que pasó con los peces, decidí unirme al Pacto», comenta Aparicio. Recuerda el éxito de movilización en las manifestaciones de Murcia y Cartagena, en plena ola de indignación ciudadana por la mortandad de la fauna.

Hay consenso en que el Pacto sigue siendo necesario, una década después, cuando se repite la 'sopa verde' y la anoxia en el Mar Menor, y con riesgo de que vuelva a ocurrir la escena de las cinco toneladas de peces muertos en la orilla de Lo Pagán el 12 de octubre de 2019, y la del 16 de agosto de 2021 en Los Nietos y La Manga. «Nos gustaría disolvernos porque el Mar Menor ya no nos necesite, pero aún hay que tender puentes enfrentados y prepararse para un futuro complicado», afirma Julio Mas.

El acto del día 6

Tenía que ser con una cita para la reflexión la forma de coronar el Pacto su tarta de aniversario. Ha programado, para el 6 de noviembre a las 19.30 horas, un acto en la Universidad de Murcia, en el que intervendrán la profesora de Derecho Civil María Luisa Mestre, la doctora investigadora del Imida Celia Martínez Mora, y el ingeniero químico Ramón Pagán. Incluirá una ponencia del profesor de Sociología Andrés Pedreño sobre 'El milagro de la acción colectiva y sus aportaciones a la democratización', en un encuentro presentado por Isabel Rubio.

