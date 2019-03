«No deberían ser necesarios eventos para reconocer la valía de las mujeres» Fernando López Miras y José Ballesta, junto a personal de la corporación municipal y las artistas participantes. / Carmen Saura / EFQ El encuentro Creadoras acogió la visión de doce artistas que destacaron la importancia de fomentar la igualdad en el mundo del arte BEA MARTÍNEZ Murcia Sábado, 9 marzo 2019, 04:31

Cuando Tatiana Abellán nació, sus padres, que habían establecido criarla bajo principios de igualdad, decidieron no hacerle agujeros en las orejas. Esta acción, que en la actualidad ha dejado de ser sorprendente, «generó un cisma en mi familia, pues obligó a mi abuela a devolver los pendientes que me había comprado», recordó. Con esta declaración, la doctora en Historia del Arte abrió la jornada Creadoras, un encuentro celebrado el pasado jueves, en el que doce artistas murcianas de distintas disciplinas artísticas, culturales y sociales pusieron en valor el papel de la mujer en distintos ámbitos y destacaron que la lucha por la igualdad es un camino aún por recorrer. El proyecto, que engloba exposiciones, visitas guiadas y una gala, fue organizado por el Ayuntamiento de Murcia y la Concejalía de Derechos Sociales, 7 Región de Murcia y Shopper Magazine y fue patrocinada por Toyota Murcia, Marvimundo y Terra Fecundis, además de contar con la colaboración de Espacio Molinos del Río-Caballerizas e Ikea.

Abellán destacó durante su ponencia un dato muy esclarecedor: pocas obras han sido creadas por féminas, aunque muchas cuentan con desnudos de este género. «Estos eventos son positivos, pese a que tienen un poso de derrota. Debería producirse lo obvio, que no fueran necesarios para reconocer nuestra valía», declaró.

La segunda en participar en estas charlas fue Mari Quiñonero, artista autodidacta, que incidió en que a nivel profesional no se había sentido discriminada «porque siempre me he movido en un círculo con la mente abierta y feminista». A pesar de ello, Quiñonero quiso presentar la idea de que muchos de los cargos de poder son dominados por hombres: «Cuando yo estudiaba la mayoría éramos mujeres pero el cartel de profesores siempre eran chicos. Hace 20 años yo no sabía que eso era el concepto del techo de cristal, pero en ese momento era consciente de que, aunque se decía que todos éramos iguales, el poder siempre lo tenían ellos».

Por su parte, la pintora Carmen Cantabella, cuyas obras se centran en la denuncia social, explicó que se había llegado a traicionar a sí misma ocultando su identidad a través de su apellido, «hablando de mí en tercera persona como si no las hubiese hecho yo. Los coleccionistas prefieren invertir su dinero en obras de personas que se supone no interrumpirán su carrera por tener hijos. Creo que eso es la clave de todo».

El segundo bloque de la tarde, bajo el nombre de 'La creación en moda como herramienta de empoderamiento femenino', comenzó con la ponencia de María Caparrós, fotógrafa graduada en Historia del Arte. La profesional acercó a los asistentes su amplio trabajo y apuntó hacia una visión positiva del sector, en el que «cada vez hay menos discriminación. Lo importante es que lo hagas bien, no si eres hombre o mujer».

De la fotografía, la jornada pasó al diseño con Paula del Vals, una creadora murciana que subrayó que la libertad «es fácil para aquellas que se mueven en determinados niveles sociales». Para ella, el objetivo no debe ser esa clase, sino que «hay que ser ejemplo para las que no tienen la oportunidad de cambiar. Tenemos que estar presentes en todos los ámbitos, especialmente en la elaboración de las leyes que tratan sobre temas de mujeres».

Tras ella, el turno recayó en la modista Ana Gabarrón, que quiso realizar un repaso por sus distintas colecciones, en las que destaca el carácter unisex de las prendas, una manera de apostar por la igualdad. «Me da igual quién lo lleve. Creo que un hombre puede llevar un vestido y una mujer un esmoquin y no debe ser un 'shock'».

Por último, la moda cerró su espacio con la presentación de Sonia Navarro, una artista que puso en valor la importancia que para su obra han tenido las mujeres de su familia, que «me enseñaron que tenía que ser libre, algo que solo se consigue con la independencia económica».

Su obra, con la que ha trabajado con mujeres de todo el mundo, destaca la fuerza de aquellas que utilizan materiales naturales, como el esparto, en labores artesanales «con las que han sacado a sus familias adelante cuando no había nada. Hay luchadoras en todo el mundo y es eso lo que nos une».

De la moda, el turno pasó a la música y la interpretación con Alondra Bentley. La cantante y compositora hizo hincapié en que la música es «un mundo muy masculino» en el que además «se genera cierto escepticismo sobre si las canciones las has hecho tú o quién ha hecho determinadas cosas, algo que no les pasa a los chicos». Además, apuntó, «en la mujer está muy exacerbado el tema del físico, es casi una obligación el tener que cuidarte».

El segundo turno fue para Carmesí, una joven cantautora que, tras haber pasado muchos años en el conservatorio tocando la guitarra clásica, destacó la poca presencia en estas instituciones de obras firmadas por féminas. «Nunca he tocado una pieza compuesta por una mujer y es algo que me cuesta asimilar a día de hoy», indicó. Aunque quiso reconocer el avance social en temas de igualdad, hizo hincapié en «el camino que aún queda por recorrer».

En este sentido también se mostró Ana Mba, compositora y profesora titular en la Comunidad Valenciana, que aunque afirmó ser de una generación que «veía normal que una mujer se pusiera al frente», sorprende que «de todo el material musical que interpreto, apenas un 10% es de mujeres».

Buscando precisamente el modo de empoderar y dar valor el trabajo de la mujer, Ana Botía, bailarina profesional, desarrolló el colectivo Mucha Muchacha, un proyecto centrado en la horizontalidad y la igualdad que busca romper con las jerarquías y los roles «de la mujer y del hombre que hay en la danza y que se ven muy claros en el folclore, aunque afortunadamente ya se van rompiendo», señala.

Como culminación de una jornada intensa, llena de gritos por la igualdad y la visibilidad del mundo femenino, Eva Llorach, reciente ganadora de un Goya a la Mejor Actriz Revelación, quiso dar esperanza a todas las féminas de sala y decirles que «todas tenemos algo, todas las mujeres pueden encontrar, en cualquier momento de su vida, algo que les mueva».