«Deberían incentivar más la lectura en los institutos» Carmen Romero junto a su libro. / Javier Carrión / AGM Carmen Romero, escritora ANTONIO GREGORIO Murcia Sábado, 8 junio 2019, 10:37

Conocida por el pseudónimo de Menchu Romero, esta torreña de 20 años lanza su primer libro de poemas. Carmen se encuentra actualmente estudiando Periodismo y asegura que a los siete años de edad escribía relatos cortos y ya algo más tarde comenzó a plasmar sus emociones. 'Resaca emocional' es el título de una obra que relata los sentimientos que te remueven por dentro.

-¿Qué podemos encontrar entre las páginas de su obra?

-Es un libro que trata sobre los sentimientos y emociones del ser humano, todos ellos alrededor del amor y desamor. Este libro no vende los oídos, no alaba ese sentimiento como algo maravilloso, sino como algo real, que está rodeado por miles de emociones. Cada poema te cuenta algo diferente, un sentimiento distinto. No se queda en «la vi y me enamoré, y cuando me dejó sufrí mucho...», no. Si hay rabia, el poema será pura rabia. Si hay dolor, de la misma forma. Porque cuando tú tienes un sentimiento dentro tan fuerte como estos, es imposible un control absoluto o una pasividad absoluta a la hora de escribir. Te desgarras y lo plasmas.

-¿Desde cuándo tenía en mente escribir este libro?

-La idea estaba en mi cabeza muchísimo tiempo. Hoy en día una editorial, si no tienes muchísimos seguidores, no se interesa por tu obra ni te publica. Fue complicado, porque cuando la obra ya estaba escrita necesité mucho tiempo para poder publicarla.

-¿Se trata de un reflejo de sus experiencias?

-Sí, la obra tiene muchas de mis experiencias. Quizás porque yo no sé escribir con pasión si no lo llevo yo dentro. Es cierto que puedo reflejar los sentimientos de alguien si empatizo con esa persona, pero para mí no es lo mismo, porque escribir también es mi vía de escape.

-Con sus experiencias podría ayudar a los lectores a expresar sus sentimientos...

-Es una forma de verlo. Quizás mucha gente cuando está en una fase de desamor no comprenda lo que siente y con algunos poemas se sienta identificado y lo vea más claro. Puede ser un buen camino para no sentirse solo y comprender las emociones que nos pasan por dentro sin ningún tipo de filtro.

-Además, suele mostrar tus sentimientos en redes sociales en forma de poemas. ¿Por qué?

-Por varias razones, pero principalmente porque cuanto más escribes más evoluciona tu forma de hacerlo, hasta que llega un punto en el que te sientes cómodo. Mientras no encuentre ese punto, no puedo parar de practicar. Es una forma de difusión que tenemos hoy en día y de darnos a conocer entre quienes creamos nuestro arte y lo subimos, independientemente del tipo que sea.

-Es una persona joven y a la que le gusta la poesía. ¿Está el público joven interesado en ella?

-Se debería incentivar más, porque realmente la juventud no está interesada en ciertos autores que en el instituto nos los meten con calzador, nos hacen que nos los aprendamos de memoria para supuestamente disfrutar de una cultura base. Pero, ¿de qué sirve conocer el año de su muerte o su año de nacimiento? Eso se olvida hoy en día porque todo es consultable por internet, así que solo lo retendrán para el examen. Sin embargo, un buen libro nunca se olvida. Y si nos lo dieran a leer como opción y no como obligación, quizás generaría más interés. Sin embargo, la poesía contemporánea es otra cosa, esa interesa más. Quizás porque mucha de ella se mueve por redes sociales y la lees si quieres, y si te gusta, compras el libro.