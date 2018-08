«Debemos romper con los estereotipos sociales, porque cada uno es único»

«El camino te lo va creando tu público con el reconocimiento, pero es esencial el trabajo, la constancia y la perseverancia para llegar lejos y cumplir tus metas», explica Álex Guirado Vicente, que con tan solo 19 años ya ha lanzado su primer single titulado 'Tu bandera' y cuenta con más de 5.600 visitas en YouTube. Este joven cantante ha sido el protagonista este año del orgullo LGTBI en la Región de Murcia, tras componer y poner voz al himno de este gran colectivo.

-¿De dónde nace esa pasión por la música?

-Desde pequeño, descubrí la música primero con el tocadiscos. Mi abuelo me enseñó a colocar los vinilos en el plato, a limpiar la aguja y a controlar el balance y el volumen. Cuando llegaron a mi vida los reproductores mp3, solo escuchaba música de Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Peret o José Mercé. No solía ir con niños de mi edad, siempre pasaba mi tiempo libre con personas mayores que me decían: «¡Álex! ¡Cántanos algo!» y ahí estaba yo bailando y cantando. En el colegio ocurría más de lo mismo, iba a los profesores a cantarles siempre la misma canción 'Brisa de Esperanza', de Nuria Fergó. Ella y su música despertaron en mí esa vena artística y la decisión, de algún día, poder dedicarme a lo mismo que hacían mis mayores referencias. ¡Fíjate tú! ¡Qué mezcla!

-¿Ha resultado fácil abrirse un hueco dentro de la música?

-Cuesta, como todo en la vida. El camino te lo va creando el público con su reconocimiento, pero también es esencial el trabajo, la constancia y la perseverancia de cada uno para llegar lejos y cumplir tus metas.

-¿Dónde busca inspiración para componer las canciones de electro-pop dance?

-Todas las letras que estoy componiendo, como en mi primer single, suelen ser experiencias personales, pero, sobre todo, están inspiradas en poder cantarle al amor, al desamor, al despecho y a la defensa del diferente. Una vez que se tiene claro el mensaje que se quiere lanzar, las palabras se escriben solas. Creo que ahí reside la clave de 'Tu Bandera'.

-¿Qué mensaje lanza la canción 'Tu bandera'?

-Quería transmitir algo muy claro y, sobre todo, que llegara a las personas. Por eso siempre digo que no debemos mirar hacia atrás ni para coger impulso, seamos como seamos, cada uno es único. Hay que vivir como cada uno sienta, rompiendo los estereotipos sociales. Sobre todo, lo que escribo es un canto a la libertad para demostrar que nadie está solo.

-¿Cómo fue crear el himno del orgullo LGTBI para la Región?

-Fue un gran reto. Al principio, estaba lleno de inseguridades y de dudas porque no sabía si el himno me quedaría grande. Después, me di cuenta de que yo formo parte del colectivo LGTBI y tengo que hacer entender la vida a los demás desde la libertad y los lazos de unión. La canción supuso para mí la oportunidad de poder hacer que la gente sintiera el mensaje, ya que, en mi opinión, la finalidad de la música reside en las emociones. Ha sido todo un honor poner voz y ritmo a los latidos de nuestro corazón. [Sonríe]

-¿La acogida del público?

-¡Increíble! Mi primer single se estrenó el 4 de junio. En cuestión de horas, estaba en todos los muros de las redes sociales y contaba con miles de visitas en YouTube. El público ha sido un colchón donde descansar después de tanto trabajo. Además, en cada concierto, la acogida es más palpable aún, porque la gente me cuenta sus experiencias, su vida y sus problemas y cómo les ha ayudado 'Tu Bandera'. Es maravilloso ver en cada persona cómo una canción puede ayudar tanto.

-¿Algún plan futuro?

-Seguir componiendo y, sobre todo, continuar trabajando. Dentro de mis planes está sacar varios singles muy potentes antes de la llegada de mi primer disco.

-,Y ¿en qué proyecto esta trabajando ahora?

-Ahora está en camino el lanzamiento de 'Este amor no se toca', mi última 'cover' antes de publicar algunas de las canciones que he estado componiendo con la ayuda de Carlos Campos. Mi segundo single inédito se titulará 'Renacer'.