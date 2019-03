«Debemos ilusionar a los que se fueron a otros partidos con una España mejor» Adolfo Suárez Illana, en la Politécnica de Cartagena. agm / J. M. RODRÍGUEZ / Adolfo Suárez Illana, presidente de la Fundación Concordia y Libertad: «No veo discrepancias en el PP de Castilla-La Mancha con el Trasvase. ¿Por qué no vamos a compartir el agua que nos sobra con las zonas donde hay menos?» JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Lunes, 11 marzo 2019, 08:11

La travesía en barca por las Encañizadas del Mar Menor, junto al presidente del PP, Pablo Casado, hizo revivir el sábado a Adolfo Suárez Illana (Madrid, 1964) los veranos de niño con su padre, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, en San Pedro del Pinatar y Campoamor. «Esta tierra es maravillosa», elogia el abogado y presidente de la Fundación Concordia y Libertad, quien asistió anteayer en Cartagena a la Convención Nacional de Familia e Igualdad de los populares y, ayer, al pregón de la Semana Santa de Murcia, leído por el secretario general del PP, el ciezano Teodoro García. Hay quien sitúa a Suárez en un futuro Gobierno de España.

- Muchos militantes del PP le aplaudieron cuando Casado le citó. El presidente del PP dijo que usted es una «referencia nacional» y que sabe «cómo ilusionar» a las nuevas generaciones. ¿Se ha planteado o le han planteado entrar en el Gobierno, si Casado llega a La Moncloa tras las elecciones del 28 de abril?

-Yo soy un miembro más del equipo del Partido Popular, volcado en conseguir la presidencia de Pablo Casado. Y no como un mero fin, sino como un instrumento para transformar España a mejor. El sitio concreto da exactamente igual, yo soy un hombre sin ambición política. Ya he salido de Moncloa y no tengo intención de volver. Es un tremendo honor que se dirija a mí en esos términos, pero lo que representa es un compromiso. Un día será en un sitio y mañana en otro.

-¿Cómo ha visto las críticas de machismo a Casado y el PP, por temas como el aborto, con motivo del Día Internacional de la Mujer y las manifestaciones del 8-M?

-Hay gente que decide utilizar la calle para el enfrentamiento, el insulto, el agravio, la crispación, cuando debería ser un día de fiesta y en positivo para todos. Un día para reconocer el inmenso valor de las mujeres y lo mucho que podemos hacer por ellas y ellas por nosotros. Me da lástima que se manipule. Nosotros estamos en imaginar un futuro mejor. Y como el derecho fundamental más importante es la vida, la obligación más importante es defenderla. Todo en la política debe girar en torno a mejorarla y el núcleo fundamental es la familia. El Estado, que es el brazo fuerte en que se debe apoyar el débil, debe invertir y ser motor de empuje.

- Casado promete un Plan Nacional del Agua. Usted fue candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2003. Y la polémica sobre el Trasvase Tajo-Segura sigue.

-Yo ya defendí en su día el Trasvase y la solidaridad. Un trasvase que, por cierto, inauguró mi padre. Hay que convocar a la mejor España, la que quiere compartir sus sueños y la solidaridad, que es compartirlo todo, desde el agua hasta la excelencia, los recursos y el conocimiento. España es riquísima, tiene de todo. En unas zonas se produce más de una cosa y en otras, de otra. ¿Por qué no vamos a compartir el agua que nos sobra con una zona donde hay menos, y además saben aprovecharla bien? Debemos fomentar la solidaridad entre los españoles, en todos los ámbitos.

-El PSOE manchego rechaza el Trasvase y el PP también ha cuestionado en esa comunidad que haya excedentes y, con ello, el Trasvase.

-Yo he estado en Castilla-La Mancha y no he visto esa discrepancia de discursos. Hay leyes y hay que cumplirlas. Eso por encima de todo. Aquellas que no nos gusten, podremos intentar cambiarlas. Pero en el Partido Popular no hay discrepancias. Hace falta agua en Almería, como en Ciudad Real, Toledo y Murcia. Y el Partido Popular jamás ha negado que se deba ser solidario con el agua, en absoluto.

-«O gana Casado o gana Sánchez», es el mensaje central de la precampaña del PP para el 28-A.

-Solo hay dos opciones reales de gobierno. O Sánchez o Casado. Y cada uno debe elegir, en conciencia y desde la responsabilidad, con sus principios, sus valores y su forma de entender España y su futuro. Pero solo es posible que uno de ellos dos sea presidente el 28 de abril. Nada más.

-¿Qué le diría a quienes se plantean abstenerse, se fueron a Ciudadanos o piensan votar a Vox?

-No es lo mismo una abstencionista que una persona que cambia de opción política. Al abstencionista me dirigiría de una forma muy especial, para pedirle que vote. No se puede uno abstener. Hay que votar y cumplir el compromiso con la sociedad. Si quiere, puede hacerlo en blanco, que es una forma lícita de expresar que nada de lo que se le ofrece a uno le gusta. Pero, por lo menos, que participe. Y respecto a los votantes del PP que han elegido otras opciones, debemos recuperar su confianza, ofreciendo la ilusión de una España mejor, por la que merece la pena luchar.