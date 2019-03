«No debe haber injerencias extranjeras en Venezuela»

«Los conflictos deben resolverse por la vía pacífica y negociada. Estamos totalmente en contra del uso de la fuerza como forma de solucionar el problema. Es un problema entre venezolanos que tienen que resolver los venezolanos». Así de tajante se mostró ayer Gustavo Machín al criticar las «interferencias extranjeras» sobre Venezuela, uno de los mayores aliados de Cuba no solo en el continente americano, sino en todo el mundo. «No puede haber interferencias extranjeras en Venezuela, y en este momento hay una abierta y descarnada interferencia extranjera por parte de los Estados Unidos», lamentó. Además, criticó que «se manipule la información para vincular a Cuba con las cosas negativas que se hablan de Venezuela».

Extrema derecha

En relación con la situación política en España, Gustavo Machín sacó su vena más diplomática. Se mostró contrario a «emitir criterios públicos» sobre los «asuntos internos del país. Observo la situación, la sigo y trato de conversar con todo el mundo, con todas las fuerzas políticas. Como cubano, intercambio impresiones con la izquierda, la derecha y la extrema derecha, si quiere hablar conmigo. Normalmente no le gusta mucho hablar conmigo, pero yo estoy abierto a hablar con cualquiera, aunque no es mi papel emitir juicios. Lo único que puedo decir es que los españoles sepan elegir lo que mejor les convenga».

Eso sí, no dudó en tildar su visita a la Región de Murcia de «experiencia maravillosa». Este viaje era para el embajador de Cuba «una asignatura pendiente» que, a juzgar por su gesto y su breve valoración, terminó superando con matrícula de honor, con visita incluida a la fábrica de ElPozo, en Alhama de Murcia. «No he visto tantos jamones juntos en mi vida», dijo. «Los murcianos son gente muy agradable que me han tratado extremadamente bien», agradeció. «Aún no me he ido y ya tengo pendiente regresar».