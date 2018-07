El AVE por debajo y el trasvase por arriba Diego Conesa, en el centro, con Lucas Jiménez y Jesús Navarro. / NACHO GARCÍA / AGM Los regantes convocan al Círculo por el Agua del Levante para mandarle un aviso al Ministerio de que el Trasvase es intocable. No se fían de Ribera y Morán MANUEL BUITRAGO Domingo, 22 julio 2018, 11:02

Los regantes del Trasvase le ven las orejas al lobo. Olfatean otro periodo turbulento. Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan las mayores reservas de agua de los últimos cuatro años, pese a que se encuentran al 32% de su capacidad, pero la intranquilidad crece por días entre los productores del Levante que temen un trasvase conflictivo en agosto, o cuanto menos recortado. No tienen la certeza de otras veces. Así quedó de manifiesto en la reunión que tuvo esta semana la Junta de Gobierno del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats). Consideran que el agua es un problema mucho más importante que el AVE, que consume ahora todas las energías de los políticos murcianos.

En agosto se estará con toda probabilidad en el Nivel 3, que solo permite trasvasar hasta un máximo de 20 hectómetros, pero en esta franja existe un margen de discrecionalidad importante según la ley del Memorándum. El Ministerio no está obligado a enviar todo ese volumen, a diferencia de lo que sucede en el Nivel 2, en el que la transferencia es automática, como se comprobó en la reciente decisión de la Comisión de Explotación, que autorizó el desembalse sí o sí, pese al rechazo político indisimulado de la ministra Teresa Ribera y del secretario de Estado Hugo Morán.

Un trasvase en el Nivel 2 también debe estar 'motivado', lo cual da margen para cualquier tipo de consideración por parte del Ministerio. Así las cosas, y pese a las reservas en la cabecera del Tajo, que superan los 650 hectómetros, muy por encima de la línea roja de los 400, los regantes tienen el miedo en el cuerpo. Técnicamente no ven motivos para que el Ministerio no autorice los 20 hectómetros en agosto, y otros tantos en septiembre para finalizar el año hidrológico, pero han encendido las alarmas. Piensan convocar a los miembros del Círculo por el Agua de la Región de Murcia, Alicante y Almería el próximo lunes 30 para lanzar un aviso al Gobierno socialista, días antes de que vuelva a reunirse la Comisión de Explotación.

Los usuarios, en guardia con Ribera y Morán

El 40% de las transferencias se destinan al abastecimiento de la población, que se atenderán escrupulosamente, pero la dotación para los regadíos está por ver y agosto será la principal prueba de fuego. Hay reservas en Entrepeñas y Buendía, aunque el Scrats está totalmente en guardia debido al malestar e inquietud que provocaron las declaraciones de Ribera y Hugo Morán. La primera negando incluso el déficit del Segura, y el segundo proponiendo medidas de aumentar la autosuficiencia hídrica en el Levante.

El Gobierno regional ya no tiene comunicación directa con el Ejecutivo central; va a escape libre hasta mayo

El ejemplo que puso la ministra sobre la inconsistencia de un hipotético trasvase desde Galicia hasta Andalucía transmite frivolidad y contribuye a la desinformación. «Llevar agua desde Santiago de Compostela hasta Cádiz me parece absurdo», dijo, como si alguien estuviera reclamando tal cosa; denostando los trasvases con tan grueso disparate. Ribera y Morán exhibieron las verdaderas intenciones del Gobierno central: si puede, cambiará la ley para recortar el Tajo-Segura, imponiendo restricciones que hagan casi imposible derivar agua para los regadíos.

Castilla-La Mancha estrecha su cerco al Trasvase

Los regantes no dudarán en movilizarse los próximos meses si el Ministerio es cicatero con los trasvases. El Gobierno regional arde en deseos de que se echen a la calle y no pierde ocasión de pinchar aquí y allá con cada hoja que se mueve. El Scrats esperará. Está agotando los volúmenes del envío anterior de junio, y aún tiene que recibir la parte que le corresponde de los 38 hectómetros autorizados para julio (20 para regar, 14 para abastecimientos y 4 de pérdidas).

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el agua vuelve a la arena política. Murcia tomó posiciones con el Pacto Regional del Agua suscrito entre PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que el gobierno de Castilla-La Mancha movilizó a numerosos colectivos con un borrador que propone trasvasar solo para consumo humano cuando sea necesario. Días antes también pidió que se incremente la reserva no trasvasable de 400 hectómetros, algo que también reclaman desde el PP castellano manchego. En fin, iniciativas para cerrar el canal. Ahora o nunca, pensarán los detractores del acueducto, aprovechando el gobierno de Pedro Sánchez, y la fobia trasvasista de Teresa Ribera.

Tres estaciones soterradas, ¿quién da más?

La pomada política está más entretenida estos días con el AVE y el triple soterramiento de Murcia, Cartagena y Lorca. Seremos los últimos del Levante y parte de la península en recibir el AVE, pero no cabe duda de que será a lo grande, con tres estaciones soterradas y alicatadas hasta el techo. Después de sus 'performances' en las vías y en el Auditorio, el delegado del Gobierno y el presidente López Miras tienen previsto mantener el lunes su primera reunión de carácter institucional en la que hablarán de agua, infraestructuras y financiación, lo de siempre. Un encuentro caliente porque López Miras y sus huestes le dijeron de todo menos bonito a Pedro Sánchez a cuenta del AVE.

El Gobierno regional ya no tiene comunicación directa con el Ejecutivo central. Se comprobó con el agua y con la reunión del jueves de la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Va a escape libre hasta las elecciones de mayo y López Miras utiliza como munición su oposición a Madrid. Diego Conesa también emplea la Delegación como catapulta, que tendrá que dejar en primavera. Sabe que tiene un problema serio con la ministra Teresa Ribera y le caerá encima toda la presión del agua. Le pregunté si se reunió con ella, pero no soltó prenda. No se intuye que a Conesa le preocupe ahora mucho el rédito o el desgaste electoral del soterramiento y del AVE. Su baza será el tren de 3 horas con Madrid en primavera.