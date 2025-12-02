Darío Gil lidera la Misión Génesis de EE UU, el Proyecto Manhattan de la IA

El ingeniero Darío Gil, nacido en El Palmar, tiene por delante uno de los retos más apasionantes de su reconocida carrera científica. El ... murciano, que ostenta el cargo de subsecretario de Ciencia e Innovación del Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos y este año fue investido como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Murcia (UMU), acaba de recibir un encargo clave para el futuro de la nación más poderosa del mundo: la llamada 'Misión Génesis', que el presidente Donald Trump presentó al mundo la pasada semana, y que busca acelerar la investigación científica combinando los últimos avances en inteligencia artificial (IA) y computación. Un empeño para el que Gil ha sido designado director operativo, en una nueva muestra de la confianza que su desempeño despierta en la Administración estadounidense.

La misión, nacida a través de una orden ejecutiva de Trump el pasado 24 de noviembre, se plantea como un esfuerzo nacional de coordinación sin precedentes para cimentar el dominio tecnológico a través de la aceleración de descubrimientos científicos para afrontar «los problemas más desafiantes de este siglo» en campos como la biotecnología, la manufactura avanzada, los materiales críticos, la energía nuclear y los semiconductores, entre otros.

Tanto Trump como Gil han equiparado la relevancia de la Misión Génesis con la de los dos mayores planes de investigación y desarrollo de la historia de EE UU: el Proyecto Manhattan, que supuso el nacimiento de la bomba atómica, y el Programa Apolo, que llevó al hombre a la Luna. Para lograr sus objetivos, la iniciativa, de la que se responsabiliza directamente la Dirección de Energía, creará la Plataforma Integrada de Ciencia y Seguridad, una infraestructura que se alimentará con los conjuntos de datos federales para entrenar nuevos modelos de IA capaces de probar hipótesis, automatizar flujos de trabajo en la investigación y agilizar así los descubrimientos.

Creará una plataforma para entrenar nuevos modelos capaces de probar hipótesis y acelerar descubrimientos

La plataforma integrará supercomputación, IA, instrumentación científica, almacenamiento y datos, y su uso se abrirá también a la colaboración privada y académica. Esa es una de las grandes claves. Al contrario de lo que sucedió en el Proyecto Manhattan, desarrollado únicamente con recursos gubernamentales, en la Misión Génesis la Casa Blanca permitirá que los 17 laboratorios nacionales de Estados Unidos trabajen con empresas y universidades con el fin de movilizar toda la capacidad científica y tecnológica del país.

Habrá medio centenar de empresas implicadas, de las que ocho lideran los avances: Amazon, AMD, Anthropic, Google, IBM, Microsoft, Nvidia y OpenAI. Gil recuerda que las inversiones totales previstas en el sector privado «en computación y centros de datos para los próximos cinco años supera los 2 billones de dólares solo en EE UU».

«Será el instrumento científico más complejo y poderoso jamás construido», destaca

Trump nombró al secretario de Energía, Chris Wright, responsable de la implementación general de la misión, pero será el murciano el que ejecute la rama científica del proyecto, es decir, la integración de la supercomputación, los datos federales, la IA y el equipamiento científico disponible.

De 'gira' por las instalaciones

El pasado viernes, el murciano envió una carta dirigida al personal del Departamento de Energía para explicar la tarea que tendrán que abordar para cumplir la meta nacional de «duplicar la productividad e impacto de la ciencia e ingeniería estadounidenses en una década». «Lo único que no tenemos es tiempo», adelanta en la misiva, donde incide en la premura de la misión. «Vamos a actuar con una urgencia que resultará profundamente incómoda», advierte apuntando como motivo a la exigencia que imponen el «ritmo de la revolución informática y el respeto con el que debemos tratar la destreza y las inversiones en ciencia y tecnología de nuestro competidor y adversario más formidable: China». Pero se muestra confiado en que, cuando esté concluida, la nueva plataforma integrada será el «instrumento científico más complejo y poderoso jamás construido».

En nueve meses, esta deberá probar su capacidad operativa con al menos uno de los 20 grandes desafíos científicos que se definirán en los próximos dos meses. Darío Gil reconoce su emoción por visitar cuanto antes «todos los laboratorios e instalaciones clave». «Este puede ser el trabajo que defina el legado de nuestra generación y sus contribuciones a nuestro país», asegura en la carta. «Ahora, cumplamos nuestra misión».