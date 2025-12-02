La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ingeniero murciano Darío Gil Alburquerque, en una imagen de archivo. Íñigo Royo

Darío Gil lidera la Misión Génesis de EE UU, el Proyecto Manhattan de la IA

Trump nombra al ingeniero murciano director operativo de una iniciativa histórica para impulsar la investigación científica a través de la inteligencia artificial y la computación

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:48

Comenta

El ingeniero Darío Gil, nacido en El Palmar, tiene por delante uno de los retos más apasionantes de su reconocida carrera científica. El ... murciano, que ostenta el cargo de subsecretario de Ciencia e Innovación del Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos y este año fue investido como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Murcia (UMU), acaba de recibir un encargo clave para el futuro de la nación más poderosa del mundo: la llamada 'Misión Génesis', que el presidente Donald Trump presentó al mundo la pasada semana, y que busca acelerar la investigación científica combinando los últimos avances en inteligencia artificial (IA) y computación. Un empeño para el que Gil ha sido designado director operativo, en una nueva muestra de la confianza que su desempeño despierta en la Administración estadounidense.

