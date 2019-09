Cuídese Una palabra tuya Nos vamos a verlas venir, sin apenas ningún sueño cumplido, sin un destino claro, ni rumbo por escrito, sin saber si hemos ganado la partida ANTONIO ARCO Lunes, 2 septiembre 2019, 08:27

Como todo llega, menos la hermosura cuando no se tiene, nos tomamos los tres un descanso; respiren en paz. Hay un tiempo para las palabras y otro para las despedidas, hay un antes y un después, hay siempre una chispa que hace que se encolerice el fuego, hay una necesidad del aire que se respira, hay cansancio, hay peligro de atropello, peligro de caer en picado, peligro de que la niebla no te deje ver la carretera, el bosque, lo que tiene importancia, el puente tibetano sobre el Segura de Ojós, a los gatos jugando entre sí a ver quién resucitó más veces. Nos vamos sin ningún viento fresco, sin nada seguro, sin un plan de pensiones, sin ni siquiera saber si es verdad eso que dicen de que «los que se van, ya volverán; los que se fueron no querían marchar». Nos vamos a verlas venir, sin apenas ningún sueño cumplido, sin un destino claro, ni rumbo por escrito, sin saber si hemos ganado la partida, si hay partida que merezca la pena, si la pena terminará por ahogarnos, si hay salida, si era blanco el caballo blanco de Santiago [el Apóstol, no Santi], si es verdad que hay un lugar donde el viento se calma al llegar, si nos esperarán en algún lejano puerto, si alguien sonreirá al recordar nuestro nombre, que nunca dejamos escrito sobre la arena.

Puede que nos vayamos a la porra, a hacer puñetas o gárgaras, a freír espárragos, con la música a otra parte, con la frente marchita, los pies cansados de tanto estar quietos, los relojes parados, los sueños rotos, dispuestos a enfrentarnos a dragones, a beber el veneno del amor, a descubrir mundos imposibles, a nacer de nuevo, a morir por vez primera, a dejarnos la piel en el intento, a intentar no volver a tropezar no sé cuántas veces ya en la misma piedra del camino, a buscar lugares donde puedas dormir acompañado por la música de las olas, o del cantar de una discreta armónica. Ya era hora, y nos vamos: a buscar un lugar sin violencia, un lugar sin desgarros, un lugar sin que nadie maltraté a su bebés, un lugar donde se hable despacio, se escuche despacio, se baile agarrado, se cene en familia, se reciba con un licor casero al forastero, no se encienda la tele, no se premie al cretino, no se vote al tontaina, no se sospeche del vecino, no haya que cerrar los balcones blancos por temor a los asaltadores de caminos, no se escuchen frenazos, sirenas, insultos, alaridos, puñetazos en la mesa, sobre el vientre, sobre los que menos culpa tienen.

Nos vamos: ni ligeros de equipaje como los hombres de la mar, ni al frente de batalla, ni a cruzar fronteras que no nos quieran, ni a saltar vallas de espinos, ni huyendo del infierno, de los criminales, de los locos, de nuestras casas destruidas, con nuestros hijos asustados y como meta llegar a un lugar seguro. Nos vamos, sencillamente, para tener que regresar, un día, ojalá que con la mirada despierta y recargadas las pilas, por manos de sirenas o por los espíritus del bosque. Nos vamos, ojalá nos esperen el gozo y la conciencia tranquila.