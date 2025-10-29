La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carmen Martínez, este martes en Las Claras, en Murcia, donde se celebró el Congreso Guillermo Carrión / AGM

De cuidadora a superviviente del cáncer: «Falta mucho apoyo»

Carmen Martínez pasó de afrontar la leucemia de su hijo a ser ella la paciente, con un tumor de mama y otro orofaríngeo. Este martes ofreció su testimonio en un congreso de la Fundación Sandra Ibarra, en Murcia

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:11

Carmen Martínez conoce bien la eficacia de la sanidad pública a la hora de abordar un cáncer, desde los diagnósticos a los tratamientos. Pero también ... los déficits de un sistema que no presta la atención debida a quienes cuidan al paciente, ni tampoco cubre las múltiples necesidades físicas, emocionales y sociales de quienes sobreviven al cáncer.

