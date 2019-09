«No cuesta más dinero hacer las cosas bien desde un principio» Manuel García. / VICENTE VICéNS / AGM Manuel García Hernández es arquitecto de la Oficina de Accesibilidad de Famdif MIGUEL LAJARÍN Viernes, 20 septiembre 2019, 08:24

Manuel García Hernández (Murcia, 1988) siempre lleva la silla de ruedas en la cabeza, como reconoce orgullosa Carmen Gil, la presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif/Cocemfe Murcia), entidad en la que trabaja desde 2012 como arquitecto técnico y de la que es responsable del gabinete de la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF). Además, Manuel García es profesor en el máster en Dirección y Gestión del Enoturismo, que está organizado por el Campus Internacional del Vino y la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.

-¿Qué hace la OTAF de Famdif?

-Es un departamento que da información y asesoramiento a empresas, ayuntamientos, comunidades de propietarios y familias para que puedan adaptar sus edificios y espacios a las personas con discapacidad física o con movilidad reducida.

-¿Qué es lo más bonito de su trabajo como arquitecto técnico?

-Que lo que haces beneficia a todo el mundo, no solo a quien tiene una discapacidad y te pide ayuda. La accesibilidad universal es un beneficio social. Además, todos nos haremos mayores y necesitaremos tener adaptados los edificios, los comercios, los cines, las estaciones...

-¿La Región es accesible o aún quedan muchas barreras?

-Aún queda mucho por hacer, pero se están cambiando muchas cosas. En los últimos años el Ayuntamiento de Murcia recibió el premio nacional Reina Letizia por crear un plan municipal de accesibilidad y en Cartagena se aprobó el primer plan municipal de discapacidad, que ha permitido crear una oficina técnica de accesibilidad, un servicio pionero a nivel nacional. Y tenemos 70 playas accesibles en la Región. En cambio, desde diciembre de 2017 todos los lugares públicos tienen que estar adaptados. Y no lo están.

-¿En qué aspectos no se cumple la ley de accesibilidad universal?

-La accesibilidad es una materia transversal. Me da rabia ver aceras nuevas que no cumplen con las medidas que establece la ley. No cuesta más hacer las cosas bien desde un principio. Además, con el turismo no solo se trata de adaptar el baño. Hay que tener también accesible el paseo marítimo, los aseos y el autobús para ir a la playa. El transporte interurbano me preocupa mucho. Las empresas de autobuses aún no llevan la plataforma en las líneas interurbanas, salvo que les llames con varios días de antelación y solicites una. Eso no puede seguir así.

-¿Hay personas que pierden su libertad por tener que desplazarse en silla de ruedas?

-Hay mucha gente que no puede salir de su vivienda en la Región. Uno de los casos que más me impactó ocurrió el año pasado. En Famdif organizamos para el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, una concentración en la puerta del edificio de una mujer de 90 años que llevaba cinco años sin poder salir de su casa por un escalón de quince centímetros. Y murió el día de antes. Pasó sus últimos años de vida en una cárcel por no hacer una obra en la acera.

-¿Qué suele costar a una comunidad reformar un edificio?

-Varía mucho, porque la reforma puede ser poner una pequeña rampa o instalar un ascensor. Pero la Comunidad da ayudas para mejorar los edificios. El mayor problema es que si el coste de las obras superan el presupuesto anual de la comunidad de vecinos, es necesario el acuerdo unánime de los propietarios para que se realice. Y, muchas veces, hay personas que se oponen.

-Está haciendo un estudio sobre la accesibilidad en los comercios de Murcia. ¿En qué consiste?

-Llevamos 700 comercios analizados en el casco urbano y en los principales barrios. ¡Y nos hemos propuesto superar los mil! Nos gustaría ofrecer una 'app' para móviles en la que aparezcan qué lugares son accesibles, para que las personas con discapacidad puedan ir de compras y salir a tomar algo con plena autonomía por la ciudad.