Los cuerpos sin nombre de la Región de Murcia

Interior activa un ambicioso plan con los institutos de Medicina Legal para tratar de identificar medio millar de cadáveres hallados en toda España en la última década, una treintena de ellos en la Región RICARDO FERNÁNDEZ Domingo, 11 noviembre 2018, 08:13

El sol había recorrido ya un buen trecho sobre la línea del horizonte cuando el tripulante de un ajado pesquero que faenaba a unas pocas millas frente a las costas cartageneras, a la altura de lo que bien podía ser Cala Cortina, se apercibió de que el bulto que flotaba mansamente en la refulgente superficie del mar no era otra cosa que un cuerpo humano. O lo que los peces habían dejado del mismo. Alertó al patrón, quien tomó nota exacta de las coordenadas y alertó, presto, a la Guardia Civil. Pues habiendo tenido esta vez la suerte de no haberlo atrapado en las redes, como a otros compañeros ya les había ocurrido, bien podían ser los beneméritos agentes quienes corrieran por esta vez con el mal trago de izarlo a la cubierta de su patrullera y trasladarlo a tierra firme.

Aquella mañana del 19 de abril de 2011, el cuerpo humano sin identificar, del que poco más se podía atisbar en esos momentos que su condición de varón, acabó en las dependencias cartageneras del Instituto de Medicina Legal de la Región de Murcia. Allí se le tomaron las muestras que quizás un día pudieran conducir a su identificación -fotografías, radiografías, muestras de ADN, huellas dactilares si es que ello aún era posible...- y se le dejó seguir descansando en paz en una cámara del centro forense. Así, hasta que pasadas unas semanas, si no se le había logrado poner nombre y se había localizado a alguno de sus familiares, acabaría reposando en un anónimo nicho del cementerio, sin más signo de identificación que una especie de código alfanumérico.

«En la actualidad tenemos en la Región 31 cuerpos o restos humanos pendientes de identificación, correspondientes solo a los últimos diez años», explica el director del Instituto de Medicina Legal de la Región, Rafael Bañón, quien estima que la cifra en toda España bien podría rondar el medio millar. Aunque algunas fuentes elevan hasta 3.000 el número de cadáveres no identificados acumulados en todo el país en las últimas décadas, Bañón cuestiona el dato por excesivamente alto y señala que una cifra más fiable se situaría, en su opinión, algo por debajo del millar.

Sea cual sea el número real, esconde en cualquier caso una realidad terrible, pues cientos de familias llevan años, incluso décadas, malviviendo con el alma atravesada por la incertidumbre. Y es que más duro aún que perder a un ser querido es no saber qué ha ocurrido con él y, situándose en el peor de los escenarios, no conocer siquiera dónde pueden encontrarse sus restos. No tener, en suma, un cuerpo que velar y una etapa de duelo por la que siempre es necesario transitar antes de que estas heridas se cierren.

De unos meses a esta parte, el Ministerio del Interior viene impulsando una ambiciosa iniciativa que debe servir para incrementar la eficacia en la resolución de los casos de desapariciones. Para empezar, y ello no deja de constituir de por sí un importante avance, desde hace ya unos años opera una sola base centralizada para todo el país, después de que a lo largo de décadas la Guardia Civil y la Policía dispusieran de sus respectivos archivos, a los que había que sumar los de algunas policías autonómicas. Lo cual abría la posibilidad, sin duda convertida muchas veces en realidad, de que si la desaparición de una persona se denunciaba ante la Benemérita -a modo de ejemplo- y el cuerpo sin vida era hallado en demarcación de la Policía, podrían no llegar a ser identificados esos restos porque ambas bases no estaban conectadas entre sí.

A la puesta en marcha de ese centro de datos centralizado se suma el convenio que el Ministerio tiene prácticamente cerrado con los institutos de Medicina Legal, lo que supondrá un gran salto cualitativo. De esta forma, los datos con que los forenses completarán las llamadas fichas PDYRH (Personas Desaparecidas y Restos Humanos) se cruzarán con los recabados en las diligencias policiales, haciendo saltar una alerta cuando se produce alguna coincidencia. Esto ya ha permitido resolver en España algunos asuntos que databan de quince años atrás, según confirma Bañón. Este explica que también en la Región se ha podido averiguar a quién pertenecían unos restos humanos que fueron hallados en el cauce del río Segura tres años atrás.

«Contamos con una herramienta tan poderosa como las determinaciones de ADN, que nos permiten comparar la huella genética de unos restos humanos con la de los familiares de personas desaparecidas», indica.

Bañon explica que en las regiones situadas en el litoral mediterráneo, como es el caso de Murcia, la mayor parte de los cuerpos no identificados pertenecen a inmigrantes africanos que fallecen al hundirse las pateras con la que intentan llegar a España. Esas son las circunstancias, por ejemplo, en las que fueron hallados cinco cuerpos que, tras pasar por las manos de los especialistas del instituto forense de Cartagena, aguardan a que se les puede poner nombre.

En las regiones del interior penínsular, el perfil responde mejor al de un indigente o transeúnte, tanto español como extranjero, cuyo cuerpo es hallado sin documentación alguna. En esos casos suele ser complicado dar con la pista para completar la identificación.

«Lo que es evidente es que la mentalidad ha cambiado y que ahora se están haciendo todos los esfuerzos posibles para ponerles nombre a los restos humanos y devolverlos a sus familias», resume Bañón, consciente de que el empeño ya mereció la pena desde el preciso momento en que se resolvió uno de esos muchos casos pendientes.