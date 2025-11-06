La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Situación del embalse de la Fuensanta, en Albacete, el pasado mes de octubre. MeteoHellin

La cuenca del Segura vuelve al estado de alerta por la caída de las reservas

Los bajos recursos propios en la cabecera pueden llevar a un aumento de los recortes de agua para los regantes tradicionales en los próximos meses

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:13

La cuenca del Segura regresa al mismo escenario que hace año y medio. La caída de las reservas de agua en la cabecera y la ... falta de lluvias que permitieran recargar estos embalses ha propiciado que la demarcación hidrológica entre en situación de alerta este mes de noviembre. Las presas de la Fuensanta y el Cenajo, desde donde se controlan los recursos propios disponibles en la cuenca, están al 11,9% y al 14,2% de su capacidad respectivamente, es decir, suman un total de 86 hectómetros cúbicos.

