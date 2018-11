«Mis cuchillos de sushi son de Japón; pasan de maestro en maestro» Mariano Ruiz González. 'Sushiman' y cocinero PACO ESPADAS Lunes, 26 noviembre 2018, 15:35

Su madre le transmitió la pasión por cocinar. Más tarde, Pedro Ruiz González (Murcia, 1983), con el ánimo buscarse la vida, se marchó a Londres. Allí trabajó durante ocho meses lavando arroz en un restaurante de cocina japonesa. Esta experiencia le llevó a enamorarse y especializarse en preparar el tradicional sushi al estilo del país del sol naciente. Se considera a sí mismo «un cocinero a domicilio». Y, desde Puro Vicio, su empresa, se dedica a cocinar estos manjares orientales en viviendas particulares. Una novedosa forma de servir la comida dentro de los propios hogares.

-¿Con qué variedad de arroz trabaja?

-El arroz con el que yo trabajo es una variedad japonesa que se cultiva en Valencia. Es esencial lavarlo mucho para que tire el almidón. En total, este proceso dura cerca de una hora y media. Se utiliza la misma cantidad de agua que de arroz.

-Y el pescado, ¿cómo lo cocina?

-Antes de trabajar con la materia prima, la congelo a temperaturas de menos 22 grados, durante al menos cinco días. Este proceso se realiza para eliminar la posible presencia de anisakis.

-¿Qué es el anisakis?

-Es una larva que se comen las gambas. A estas gambas luego se las comen los peces y, como consecuencia, los peces pueden transmitirla a los humanos. Por eso realizamos el proceso de congelación que comentaba, para eliminar cualquier posibilidad de que llegue a la cadena alimenticia, a las personas.

-¿Los cuchillos que utiliza son especiales?

-Sí. Son de Japón. Se trata de utensilios que allí pasan de maestro en maestro hasta que se desgastan de tanto afilarlos. Solo llevan el filo por una de sus caras; el pescado se corta arrastrando el acero. Antes de asistir a un evento, se deben afilar.

-¿En qué consiste exactamente el sushi?

-Básicamente es arroz y vinagre, o al menos esa es su traducción del japonés. Pero es mucho más. La carta puede ser muy variada, con pescado, verduras... De todo esto tenemos en abundancia en el Mediterráneo y en el mercado de Verónicas de Murcia. Luego están las salsas y los productos japoneses, claro. Estos productos los compro a una empresa especializada, cuya sede está en Madrid.

-¿Por qué eligió el nombre de Puro Vicio para su empresa?

-En la época en la que comenzaba a realizar eventos, salí con unos amigos de tapeo por la Plaza de Las Flores en Murcia. Allí, cada vez que tomábamos una tapa siempre saltaba alguno de mis amigos y decía aquello de... '¡Esto está de vicio!'. De ahí surgió la idea para mi empresa de cocinero a domicilio. Con el nombre ya definido, me puse en contacto con una costurera para encargarle mi chaqueta de trabajo.

-¿Dónde elabora sus platos?

-Tengo una cocina exclusivamente para preparar los platos en mi domicilio particular. Está separada de la cocina de la casa para que no haya ninguna contaminación cruzada de alimentos.

-¿Cómo se especializó en preparar sushi?

-Después de pasar un año y medio viviendo en Londres, donde pude trabajar y conocer a grandes maestros cocineros japoneses, regresé a Murcia. Aquí me contrató otro restaurante japonés. Al estar especializado en sushi, un amigo me buscó para preparar una cena en un domicilio particular. A partir de ese momento, comencé a recibir un aluvión de solicitudes y la agenda, de hecho, ya la tengo repleta de cenas de particulares y eventos.

-¿Cómo reaccionan los comensales noveles en sushi?

-Piensan que es pescado crudo, algo que es un problema. Pero tiene solución. Lo bueno de mi menú es que no les digo de qué está compuesto hasta que no lo han probado, hasta que el paladar ha perdido el miedo a probar algo desconocido y exótico. De hecho, los comensales deben saber que si el sushi sabe a pescado, no está bien preparado.