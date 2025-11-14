Cuatro de cada diez niños de la Región de Murcia viven por debajo del umbral de la pobreza, la tasa más alta del país

LA VERDAD Murcia Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:18 Comenta Compartir

La Región de Murcia es la comunidad con mayor tasa de pobreza infantil de toda España, según se desprende del 'Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Murcia', elaborado por la Plataforma de Infancia, en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia. En total, 122.000 niños y adolescentes están viviendo por debajo del umbral de la pobreza en la Región.

La tasa de pobreza infantil en la Región de Murcia es del 40,7%, siete puntos más que el año pasado, siendo la media nacional del 29,2%, según fuentes de la Plataforma. La Región es también la comunidad con la mayor tasa de pobreza severa infantil de España, que alcanza al 20,8 % de los niños murcianos, frente al 14,1% a nivel nacional.

El informe muestra que la Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y/o exclusión social (Arope) entre la infancia, solo superada por Andalucía. Esta tasa se sitúa en el 43,9% de la población infantil murciana, cuando la media nacional es del 34,1 %.

La tasa Arope ha crecido 5,1 puntos porcentuales en la Región en el último año, siendo esta la más alta desde 2015, superior, incluso, que durante la pandemia de la covid. En contraste, tiene tasas más bajas en carencia material severa que la media nacional, con un porcentaje del 7,7 %, siendo del 10,2% para la media nacional. No obstante, persisten retos importantes, han indicado. La Región supera la media nacional en hogares con niños y adolescentes que no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos (42,9 % frente al 41,9% en España). También tiene datos inferiores a la media en el porcentaje de familias que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (4,8 % frente al 6,9 %) y los que no pueden mantener el hogar a una temperatura adecuada (15,2% frente al 17,9%).