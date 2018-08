«Con mis cuadros quiero expresar la paz y la energía que sentí en India» Elisa Fernández García. / LV Elisa Fernández García, pintora MINERVA PIÑERO Murcia Sábado, 4 agosto 2018, 11:21

Son las montañas, para Elisa Fernández (Cuenca, 1946), un elemento de la naturaleza colmado de colores. En ellas, distingue las tonalidades anaranjadas, violetas, fucsias; «no solo los grises y marrones», explica. Ahora, después de estudiar las diferentes técnicas de la pintura, como son el óleo, la acuarela y el acrílico, asegura que capta más pigmentos de la realidad. A esta enfermera jubilada, profesión a la que se dedicaba hasta hace un lustro, le obsesionan la luz y sus colores, sobre todo. También se interesa por los retratos y paisajes de India, una de las temáticas que trabaja.

-¿Cómo es la luz de Murcia? ¿Y la de su tierra, Cuenca?

-Veo una gran diferencia entre la luz de esta Región con la de mi tierra. Allí, es más dura. Aquí, en cambio, es tan intensa que incluso hace desaparecer los perfiles de las casas, tiene tonos más claros, más difuminados, más pasteles...

-¿Más anaranjados?

-Sí, y también más rosas, y azules pálidos... La luz es totalmente distinta. En Cuenca, los verdes son más intensos, es todo más marrón, las líneas de los edificios se distinguen mejor. En otoño, por ejemplo, es precioso ver cómo pasa el río por la ciudad, cómo las hojas cambian de amarillo a naranja... Se genera un contraste muy bonito con los verdes que existen alrededor y con el agua. Mi última exposición, de hecho, fue una serie de acuarelas de los paisajes de mi tierra.

-¿Y la próxima de qué será?

-De un viaje de quince días que realicé a India el año pasado, donde tomé muchas fotografías. Cuando te gusta tanto la luz, el problema es que al pintar es imposible captarla en un momento determinado, a no ser que termines el cuadro en el acto. Por ello, tomo las fotografías y luego las paso al lienzo, para copiarlas con la luz que me gusta. Serán cuadros de las personas y sus rasgos, sobre todo. Espero terminarla este año.

-¿Son esos rasgos muy diferentes a los de Occidente?

-Totalmente. La piel es más dura, las facciones más alargadas, las narices más puntiagudas, sus ojos suelen ser negros y profundos... Cuando te miran parece que pueden ver tu interior. Y luego está la forma de vestir, que también es bastante diferente. Los 'sharis' y los turbantes tienen colores fantásticos.

-¿Como cuáles?

-Como el azul intenso, el rojo tirando a fucsia, los dibujos dorados, los azafranes... Los hombres, por su parte, van casi todos de blanco. Son contrastes preciosos.

-¿Qué mensaje esconde en esta exposición?

-Con mis cuadros quiero expresar la paz y la energía que sentí en India. Aquí, en Occidente, vivimos siempre mirando el dólar, viendo lo que tiene el vecino, como aquel que dice. Allí, a estas cosas no le dan importancia. En el viaje descubrí algo que me llamó mucho la atención: al bajar de los autobuses, quienes nos pedían en la calle no querían dinero. En su lugar, intentaban vendernos baratijas. Y cuando les decías que no llevabas ni una moneda te contestaban que no pasaba nada, que ya nos veríamos otro día, sabiendo que no iban a encontrarnos en el mismo sitio. ¡Lo poco que tienen y lo felices que son!

-Al pintar, ¿cuál es la técnica que más le costó aprender?

-La acuarela, ya que no se puede corregir. En mi caso, antes de plasmar un cuadro, tengo que tenerlo muy definido en la mente, con los trazos muy claros. Con esa técnica no hay opción para equivocarse.

-¿Cuándo cambió Cuenca por Cartagena, dónde vive?

-Cuando mi marido, que era médico, consiguió una plaza en Cartagena, hace cuarenta años. Yo ya soy una murciana más.

-¿Y qué echa de menos de su tierra?

-Lo que más, a mis padres. Pero también echo de menos el otoño y la primavera, cuando el campo se pone tan bonito y tan verde; dos épocas que allí duran mucho más tiempo que en Murcia, ya que aquí en dos días está todo hecho un secarral. También me acuerdo mucho de cómo paseaba por las calles viejas de Cuenca y de las leyendas que mis padres me contaban en la infancia.