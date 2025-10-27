Crysalia premia a las entidades que impulsan empleo con impacto social La cuarta edición de sus galardones se celebran mañana, a las 19.30 horas, en el Auditorio Víctor Villegas

EFQ Murcia Lunes, 27 de octubre 2025, 19:52 Compartir

Este miércoles, 29 de octubre, a las 19.30 horas, el Auditorio Víctor Villegas acogerá la entrega de los IV Galardones Crysalia, unos premios que reconocen el compromiso de entidades públicas y privadas con la contratación responsable y con las empresas de inserción de la Región de Murcia.

Estos galardones son un símbolo del trabajo conjunto entre las empresas de Crysalia —que generan empleo y oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad— y las organizaciones que confían en ellas, apostando por un modelo económico que combina rentabilidad con impacto social positivo.

El acto contará con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, así como con representantes institucionales, del tejido empresarial y del tercer sector. «Cada contrato responsable es una inversión en dignidad y futuro. No hablamos de caridad, sino de economía inteligente que multiplica su retorno social», afirma José Manuel García, presidente de Crysalia.

Una empresa de inserción es como cualquier otra: trabaja con rigor, ofrece productos y servicios competitivos y compite en el mercado en igualdad de condiciones. La diferencia está en su propósito: estas empresas emplean a personas en situación o riesgo de exclusión social, acompañándolas en un proceso de formación y apoyo hasta su completa inserción laboral. Por eso, cada vez que una empresa o institución contrata a una empresa de inserción, obtiene un servicio profesional, bien hecho y de calidad, pero además contribuye a generar empleo y oportunidades reales para quienes más lo necesitan. No se trata de hacer un esfuerzo extra, sino de hacer lo mismo —contratar un servicio o un trabajo—, pero con un valor añadido: el de transformar vidas por el mismo precio.

Un modelo en clara expansión

En España, el modelo de empresas de inserción vive un momento de clara expansión: en 2024 operaron 307 compañías, con una facturación por ventas y servicios de 261,7 millones de euros (ingresos totales: 335,9 millones), y un 61% de inserción al mercado ordinario al finalizar los itinerarios.

En la Región de Murcia funcionan nueve, un número aún pequeño pero con amplio margen de crecimiento en contratación pública y privada. La clave de su pujanza económica a medio plazo es doble: generan el 77,9% de sus ingresos compitiendo en el mercado (no de subvenciones), y movilizan retorno fiscal y social medible, lo que las sitúa como una palanca eficiente de empleo y actividad para proveedores y administraciones. En suma: mismo precio, mismo estándar profesional, y un plus de impacto económico y social que anticipa un crecimiento sostenido del sector en los próximos años.

Los galardones Crysalia no solo distinguen a las entidades más comprometidas con la inclusión laboral, sino que también abren un espacio de reflexión sobre la necesidad de afianzar un modelo empresarial que mire más allá del beneficio inmediato, integrando la responsabilidad social en la estrategia de negocio.

Temas

Empresas de inserción