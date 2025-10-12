Cristina Ruiz, una artista inquieta que no se deja doblegar

Natalia Benito Domingo, 12 de octubre 2025, 08:47 Comenta Compartir

Profesora de interpretación y cofundadora de su propia escuela, directora, productora y bailarina. Podemos visualizar la carrera profesional de la joven Cristina Ruiz (Puente Tocinos, Murcia, 1997) como una galaxia en la que todo orbita alrededor de un objetivo: trabajar como actriz. Una de sus últimas alegrías profesionales ha sido el cortometraje 'Perseidas', el primero en el que su escuela New Drama toma las riendas de la producción en todos sus aspectos creativos y para el que han contado con la colaboración de AP-7 Estudios. 'Perseidas' se llevó el Premio del Público, dotado con 500 euros, en el Universae Film Lab: SSIFF Short Film Competition, un certamen promovido por Universae en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Realizado con actores de su escuela, este cortometraje, que profundiza en las relaciones personales afectadas por la era digital, se proyectará este lunes 13 de octubre, a las 18.00 horas en la Filmoteca Regional, dentro del concurso de cortos del IBAFF.

Graduada en Arte Dramático con especialidad en Interpretación Musical por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia, fue su abuelo Ángel el que le metió el gusanillo del teatro en el cuerpo, aunque desde pequeña siempre estuvo involucrada con las artes escénicas, inicialmente con la danza. Tras pasar por Jesuitinas y Capuchinos, tuvo claro que estudiaría el Bachillerato de Artes Escénicas en el I.E.S. Floridablanca. Durante ese periodo estuvo viviendo con sus abuelos en el barrio murciano de Vistabella, un tiempo en el que proliferaron sus conversaciones en torno al teatro, la literatura y la poesía con su abuelo. Su interés por la danza se lo inculcó su madre, Encarni, lo que le llevó a bailar desde muy pequeña. Junto con las clases de coro en el colegio San Buenaventura, Cristina exploró de niña vertientes artísticas que se unieron al estudiar Interpretación y especializarse en teatro musical. No obstante, lo que muchos no saben es que la artista no entró en Arte Dramático la primera vez que se presentó a las pruebas, lo que le llevó a cursar el primer año de Magisterio de Educación Primaria. Sus nociones las aplicaría más tarde, ejerciendo como profesora de interpretación. Pero eso sería después de sacar, en la segunda ocasión, una de las mejores notas de la promoción de Arte Dramático, animada a repetir las pruebas por un profesor de ambos grados, Aurelio Rodríguez. Esa experiencia le hizo comprender que el mundo de la interpretación es profundamente subjetivo.

Tras finalizar sus estudios en 2020, el año marcado por la pandemia, funda junto a David Berbel la escuela 'online' de interpretación ante la cámara New Drama. Superado el vértigo inicial que supone comenzar a formar a actores, la cualidad no presencial de esta escuela le ha permitido a Cristina Ruiz seguir creciendo profesionalmente. Combinando su trabajo como bailarina en orquestas, musicales y junto al cantante Salva Ortega, y actriz en anuncios, cortometrajes y videoclips, también dio sus primeros pasos en el terreno de la producción al conocer a Carlos Guerrero, de la productora 39 escalones.

En las pruebas de acceso a la ESAD comprendió que el mundo de la interpretación es profundamente subjetivo

Juntos producieron el cortometraje 'Oxford', una comedia musical en la que la artista ejerce de productora ejecutiva, guionista y actriz y que es la antesala de un proyecto todavía está en proceso: 'La canción de Alba', la futura primera película de Cristina Ruiz. Así fue cogiendo forma la productora también bautizada como New Drama, que nació en 2023 y con la que Berbel y Ruiz han copoducido cortometrajes como 'Un niño escucha', con Juanjo Artero, y 'Tristes tigres', con Vanesa Romero, que lleva más de una decena de premios en festivales. Además de producirlo, ejerció de directora de casting y 'coach' actoral.

Vecina del barrio madrileño de Malasaña, ciudad a la que se mudó en 2021, y ya acostumbrada a los saraos, Cristina Ruiz, sabedora de que a las mujeres siempre les exigen más en esta industria, es su propia maquilladora, estilista, relaciones públicas, contable y conocedora de la ley par sacar adelante todos sus proyectos. La hija de Juanje y hermana de David actualmente está trabajando en una nueva producción, 'El silencio del alma', con los actores Diego Montejo y Aimar Miranda. Su último proyecto como actriz acaba de ver la luz, ya que la artista aparece en el más reciente videoclip de Viva Suecia, 'Mala prensa', estrenado este viernes.

La artista y emprendedora, que fundó la escuela de interpretación en la que le hubiese gustado aprender y está produciendo el cine que le gustaría ver, es una enamorada de los musicales y se deja llevar por la emoción que le despiertan películas como 'La La Land' y obras como 'Wicked'. Durante su infancia aprendió, gracias a la película de animación 'Spirit: el corcel indomable', a no dejarse doblegar.

