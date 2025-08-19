La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cristian Albeiro Carmona Hernández: la gran empresa tira de la pyme hacia la digitalización

El consultor internacional en transformación digital sostiene que la digitalización «solo tiene sentido si mejora el trabajo de las personas y convierte la tecnología en confianza medible»

EFQ

Murcia

Martes, 19 de agosto 2025, 23:58

En un mercado que se fintechiza y en el que las grandes compañías tiran de la pyme, el consultor defiende una hoja de ruta pragmática: formación continua, gobierno del dato y seguridad por diseño, con métricas de servicio y eficiencia que justifiquen cada despliegue. La coyuntura le acompaña: informes recientes sitúan la transformación como palanca directa de competitividad y reclutamiento de nuevos perfiles, pero advierten de brechas en talento, adopción y ciberprotección.

El pulso de 2025 confirma que la digitalización ya impacta al negocio: la gran empresa española acelera en cloud, IA y datos, y arrastra al tejido pyme hacia estándares más altos. «El efecto tractor es real: cuando el líder de la cadena de valor profesionaliza procesos y exige seguridad, el resto sube el listón», apunta Cristian Albeiro Carmona Hernández, que insiste en vincular cada caso de uso a un objetivo claro de cliente o empleado.

El fenómeno financiero añade velocidad. La integración de pagos digitales, financiación embebida y nuevos modelos de ingreso se extiende a sectores tradicionales —de la educación a la logística—, trasladando la conversación de la eficiencia a la expansión del negocio, tal y como destaca un análisis reciente sobre la «revolución fintech». «Financiar y cobrar sin fricción redefine la propuesta de valor: la tecnología deja de ser back-office para convertirse en experiencia», sostiene Cristian Albeiro Carmona Hernández.

La pieza que todo lo cohesiona son las personas, subraya que la digitalización ha traído nuevos perfiles y ha transformado los procesos de selección y 'onboarding', con analítica de personas e IA en recursos humanos. Para el consultor, el liderazgo debe ser visible y pedagógico: «Sin relato y sin aprendizaje semanal, cualquier plataforma se agota en tres meses. La gente adopta con convicción cuando entiende el para qué».

Los termómetros de adopción muestran avances moderados y brechas por tamaño. El seguimiento de la empresa InfoJobs sitúa la autoevaluación empresarial en 6,7/10 en digitalización y confirma el mayor uso de herramientas en compañías de más de 50 empleados; siete de cada diez ya aplican soluciones digitales en RR. HH. «Es un progreso real, pero desigual: si no cerramos la brecha de habilidades, la productividad se queda a medias», advierte Cristian Albeiro Carmona Hernández.

La seguridad y la gobernanza, advierte, no pueden esperar al final. Análisis sectoriales de 2025 señalan que solo el 29 % de las empresas españolas tiene ciberseguro, y que un 32 % admite no saber aún cómo usar la IA para ganar competitividad. «Diseñar con seguridad por defecto y trazabilidad desde el día uno evita parones regulatorios y, sobre todo, protege la confianza del cliente», recalca Cristian Albeiro Carmona Hernández.

El consenso divulgativo también empuja y resume el «camino hacia el futuro» en una estrategia sostenida —no un proyecto puntual— con sistemas modernos, automatización útil y gestión del cambio para superar resistencias. «Empezar donde duele, medir y escalar con gobierno del dato: esa es la diferencia entre promesa y resultado», resume el consultor

Para cerrar el círculo, Cristian Albeiro Carmona Hernández pide paciencia y método: «Transformar no es comprar más software, es coordinar personas, procesos y tecnología con reglas claras». En un entorno en el que la gran empresa acelera, la pyme se suma, la experiencia de talento se digitaliza y los servicios financieros se integran en cualquier propuesta, su mensaje es tan técnico como humano: «Sin personas formadas y métricas compartidas, la digitalización es ruido. Con ellas, es ventaja competitiva que se ve y se mide».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6

    La tele deja en tierra a los viajeros granas
  7. 7 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  8. 8 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  9. 9 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  10. 10

    Más cantidad y calidad de vino en Jumilla: los agricultores encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias de primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cristian Albeiro Carmona Hernández: la gran empresa tira de la pyme hacia la digitalización

Cristian Albeiro Carmona Hernández: la gran empresa tira de la pyme hacia la digitalización