Cristian Albeiro Carmona Hernández: la gran empresa tira de la pyme hacia la digitalización El consultor internacional en transformación digital sostiene que la digitalización «solo tiene sentido si mejora el trabajo de las personas y convierte la tecnología en confianza medible»

EFQ Murcia Martes, 19 de agosto 2025, 23:58

En un mercado que se fintechiza y en el que las grandes compañías tiran de la pyme, el consultor defiende una hoja de ruta pragmática: formación continua, gobierno del dato y seguridad por diseño, con métricas de servicio y eficiencia que justifiquen cada despliegue. La coyuntura le acompaña: informes recientes sitúan la transformación como palanca directa de competitividad y reclutamiento de nuevos perfiles, pero advierten de brechas en talento, adopción y ciberprotección.

El pulso de 2025 confirma que la digitalización ya impacta al negocio: la gran empresa española acelera en cloud, IA y datos, y arrastra al tejido pyme hacia estándares más altos. «El efecto tractor es real: cuando el líder de la cadena de valor profesionaliza procesos y exige seguridad, el resto sube el listón», apunta Cristian Albeiro Carmona Hernández, que insiste en vincular cada caso de uso a un objetivo claro de cliente o empleado.

El fenómeno financiero añade velocidad. La integración de pagos digitales, financiación embebida y nuevos modelos de ingreso se extiende a sectores tradicionales —de la educación a la logística—, trasladando la conversación de la eficiencia a la expansión del negocio, tal y como destaca un análisis reciente sobre la «revolución fintech». «Financiar y cobrar sin fricción redefine la propuesta de valor: la tecnología deja de ser back-office para convertirse en experiencia», sostiene Cristian Albeiro Carmona Hernández.

La pieza que todo lo cohesiona son las personas, subraya que la digitalización ha traído nuevos perfiles y ha transformado los procesos de selección y 'onboarding', con analítica de personas e IA en recursos humanos. Para el consultor, el liderazgo debe ser visible y pedagógico: «Sin relato y sin aprendizaje semanal, cualquier plataforma se agota en tres meses. La gente adopta con convicción cuando entiende el para qué».

Los termómetros de adopción muestran avances moderados y brechas por tamaño. El seguimiento de la empresa InfoJobs sitúa la autoevaluación empresarial en 6,7/10 en digitalización y confirma el mayor uso de herramientas en compañías de más de 50 empleados; siete de cada diez ya aplican soluciones digitales en RR. HH. «Es un progreso real, pero desigual: si no cerramos la brecha de habilidades, la productividad se queda a medias», advierte Cristian Albeiro Carmona Hernández.

La seguridad y la gobernanza, advierte, no pueden esperar al final. Análisis sectoriales de 2025 señalan que solo el 29 % de las empresas españolas tiene ciberseguro, y que un 32 % admite no saber aún cómo usar la IA para ganar competitividad. «Diseñar con seguridad por defecto y trazabilidad desde el día uno evita parones regulatorios y, sobre todo, protege la confianza del cliente», recalca Cristian Albeiro Carmona Hernández.

El consenso divulgativo también empuja y resume el «camino hacia el futuro» en una estrategia sostenida —no un proyecto puntual— con sistemas modernos, automatización útil y gestión del cambio para superar resistencias. «Empezar donde duele, medir y escalar con gobierno del dato: esa es la diferencia entre promesa y resultado», resume el consultor

Para cerrar el círculo, Cristian Albeiro Carmona Hernández pide paciencia y método: «Transformar no es comprar más software, es coordinar personas, procesos y tecnología con reglas claras». En un entorno en el que la gran empresa acelera, la pyme se suma, la experiencia de talento se digitaliza y los servicios financieros se integran en cualquier propuesta, su mensaje es tan técnico como humano: «Sin personas formadas y métricas compartidas, la digitalización es ruido. Con ellas, es ventaja competitiva que se ve y se mide».