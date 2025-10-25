La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana

La situación no va a mejor en los municipios que siguen afectados por las restricciones en el uso del agua potable. Torre Pacheco, cuyas ... pedanías siguen sin tener agua para consumo humano, se enfrenta ahora a un nuevo problema de abastecimiento en la localidad, al igual que la ciudad de Cartagena y el municipio de La Unión. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha pedido a los tres ayuntamiento un ahorro del agua de entre el 10 y el 20% para no acabar con las reservas en los depósitos del organismo, que ahora solo se llenan con el canal viejo del Campo de Cartagena. El otro está inutilizado parcialmente todavía por la entrada de barro en la madrugada del 11 de octubre desde la almenara de El Mirador.

La situación no mejora, sino que incluso empeora en pedanías como Dolores de Pacheco, que este viernes por la mañana debía haber recuperar el suministro de agua cortado el día anterior, hecho que no se produjo antes del cierre de esta edición. Los depósitos de la Mancomunidad en Balsicas y Roldán, que aglutinan la mayoría de vecinos afectados de Torre Pacheco (19.000 personas en total), tuvieron ayer que pasar de nuevo por un proceso de limpieza pese a que ya recibían agua limpia para aseo personal y limpieza, según comunicó el Taibilla.

El alcalde pachequero Pedro Ángel Roca teme otro fin de semana sin agua potable en su municipio, «y ya llevaríamos más de quince días en esta situación». «No hay transparencia» en este asunto, protesta, ya que la mayoría de la información sobre el avance de los trabajos la recibe de la empresa municipal de aguas. «Si el lunes esto no está arreglado, me presentaré en la sede de la Mancomunidad a exigir una solución inmediata».

Torre Pacheco se enfrenta ahora a una bajada de presión para ahorrar agua (no se riegan parques y jardines ni se limpian las calles, como en La Unión y Cartagena), pero el suministro a las pedanías se hace con cubas cargadas de la red principal, por lo que el consumo está disparado en la localidad. Solo Santa Catalina recuperó este viernes el agua para ducha y lavadora.

En Cartagena, el ahorro permitió ayer incrementar un 4% el nivel de almacenaje en los depósitos de la MCT, que no da un plazo de tiempo para solucionar esta incidencia.

Murcia pide compensación

El Ayuntamiento de Murcia reclamará, por su parte, a la Mancomunidad una indemnización por el desembolso que ha supuesto para sus arcas y para la empresa municipal de Aguas de Murcia el suministro de agua potable a los vecinos de las pedanías de Sucina y Gea Truyols. Cuantifica el Consistorio en 325.000 euros el montante que ha supuesto este servicio alternativo para 13.000 viviendas afectadas. Se va a habilitar un servicio de información directa que permita a los vecinos tramitar sus reclamaciones e indemnizaciones a través de una ventanilla única. El Consistorio también denunció la falta de información.