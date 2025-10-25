La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un técnico supervisa el canal de agua potable del Taibilla. MCT

La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana

El Taibilla vuelve a limpiar los depósitos de las pedanías más grandes de Torre Pacheco y pide un ahorro de hasta el 20% a Cartagena y La Unión

Alberto Sánchez
Pedro Navarro

Alberto Sánchez y Pedro Navarro

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:29

Comenta

La situación no va a mejor en los municipios que siguen afectados por las restricciones en el uso del agua potable. Torre Pacheco, cuyas ... pedanías siguen sin tener agua para consumo humano, se enfrenta ahora a un nuevo problema de abastecimiento en la localidad, al igual que la ciudad de Cartagena y el municipio de La Unión. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha pedido a los tres ayuntamiento un ahorro del agua de entre el 10 y el 20% para no acabar con las reservas en los depósitos del organismo, que ahora solo se llenan con el canal viejo del Campo de Cartagena. El otro está inutilizado parcialmente todavía por la entrada de barro en la madrugada del 11 de octubre desde la almenara de El Mirador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  2. 2 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  3. 3

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  7. 7 La Región de Murcia bate el récord de ocupados, con 700.800 en el tercer trimestre, a pesar de registrar 12.500 parados más
  8. 8 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  9. 9

    El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene
  10. 10 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana

La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana