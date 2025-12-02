La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Policía Científica, durante la investigación del crimen de Lorca que sacudió el municipio a principios de octubre. Gonzalo J. Martínez / AGM

Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento

Interior contabiliza hasta 18 asesinatos consumados y otros 68 intentados en la Comunidad en los nueve primeros meses del año

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:00

Era una evidencia pero los últimos datos de criminalidad del Ministerio de Interior dibujan un 2025 -hasta el tercer trimestre- especialmente sangriento. Los Cuerpos y ... Fuerzas de Seguridad del Estado contabilizaron, de enero a septiembre, hasta 18 homicidios y asesinatos consumados y otros 68 en grado de tentativa. Las cifras suponen un importante aumento de los delitos de sangre -de hasta un 63,6% en el primer caso y de un 28,3% en el segundo- y no recogen aún algunos crímenes registrados en la Comunidad -como el de la joven Ainhoa, de 19 años, presuntamente a manos de su novio en Librilla- por lo que cerrarán el año siendo aún superiores.

