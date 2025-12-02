Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento

Era una evidencia pero los últimos datos de criminalidad del Ministerio de Interior dibujan un 2025 -hasta el tercer trimestre- especialmente sangriento. Los Cuerpos y ... Fuerzas de Seguridad del Estado contabilizaron, de enero a septiembre, hasta 18 homicidios y asesinatos consumados y otros 68 en grado de tentativa. Las cifras suponen un importante aumento de los delitos de sangre -de hasta un 63,6% en el primer caso y de un 28,3% en el segundo- y no recogen aún algunos crímenes registrados en la Comunidad -como el de la joven Ainhoa, de 19 años, presuntamente a manos de su novio en Librilla- por lo que cerrarán el año siendo aún superiores.

Los delitos de sangre dibujan, junto con la violencia sexual, una curva ascendente en un contexto de reducción de la criminalidad en general. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado registraron, entre enero y septiembre, hasta 55.519 infracciones penales -delitos y faltas- en la Región, una media de 205 diarias. La cifra supone un descenso de un 0,6% respecto a la criminalidad registrada en el mismo periodo del año anterior, frente al leve repunte registrado a nivel nacional (de un 1%).

Interior, en su informe discrimina entre la criminalidad convencional y la cibercriminalidad. En el caso de la primera, la Región registra, en lo que va de año, un 0,6% menos de delitos que en el mismo periodo de 2024. Es en la delincuencia que se nutre de las nuevas tecnologías donde la tendencia sigue siendo creciente, de hasta un 1,9%. Solo en los nueve primeros meses de este año en la Región se denunciaron cerca de 8.700 estafas informáticas.

Hasta 103 denuncias por violación este año

Frente al descenso general de la criminalidad, la violencia sexual (concretamente las violaciones) continuaron su tendencia ascendente en este periodo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado registraron, de enero a septiembre, hasta 103 denuncias por agresión sexual con penetración, según la estadística que el Ministerio de Interior ha puesto encima de la mesa. La cifra revela un incremento de un 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los delitos sexuales, sin embargo, registran en general un leve bajón, de un 7%. Los investigadores de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han llegado a contabilizar 554 denuncias por delitos sexuales en estos cuatro meses. A nivel nacional fueron 16.612 los delitos sexuales investigados en este periodo, un 3,7% más.