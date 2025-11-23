El 'crimen del fumadero' irá a jurado

La llamada entró a las 17 horas del 3 de agosto, cuando el sofoco de una tarde verano murciano arreaba con fuerza contra las fachadas ... del edificio Greco, en Cabezo de Torres.

El operador de la Guardia Civil oyó una voz temblorosa y tartamuda.

–Ha habido un homicidio en mi casa...

El auto apunta a Francisco F. y a El Muelas como presuntos autores del homicidio y a Francisco G. M. por encubrimiento

Silencio al otro lado.

–¿Cómo que un homicidio? ¿Hay alguien muerto?

–Correcto. Le he dado la dirección para que vengan. Que se huele y todo ya.

El que hablaba se llama José Luis M. S., aunque en el barrio lo conocían por El Muelas. Vivía en el 2º C, un piso que los vecinos señalaban por el trasiego constante, las voces a deshora, el olor rancio en la escalera. Desde que murió su madre, contaban, la casa había empezado a llenarse de gente de paso, noche tras noche.

Aquel domingo, cuando llegó la patrulla de Santomera, El Muelas les esperaba. Movía las manos nervioso, como quien intenta explicar algo que no sabe por dónde empezar. Solo alcanzó a decir que dentro había un muerto. Que había sido una pelea. Que el autor era Francisco F. F., un vecino de 30 años con un largo historial delictivo, y al que algunos vecinos habían visto con él días antes.

—Yo no estaba presente cuando pasó... Me había ido, repitió.

La puerta del 2º C estaba rota desde hacía tiempo, astillada en la zona de la cerradura. Cuando los guardias la empujaron, un olor espeso y putrefacto golpeó a los guardias civiles. En el recibidor había un reguero oscuro que avanzaba hacia la puerta y la cocina. Los agentes lo siguieron hasta una habitación frente a la entrada. Allí había un antiguo módulo de armario tumbado en el suelo.

Bajo un edredón blanco y una manta con colores rojo, verde y azul, había un cuerpo. El forense confirmó que el cadáver de David V. C., alias 'El Lucero', de 48 años, llevaba al menos dos días en proceso de descomposición. Estaba boca arriba, con la cabeza girada totalmente a la izquierda, con las rodillas flexionadas y una herida cortante en el cuello.

El auto dictado el 18 de septiembre marca el punto y aparte en la instrucción. La magistrada ha procesado formalmente a Francisco F. F. y José Luis M. S. por un delito de homicidio, mientras que Francisco G. M. R., alias 'Marchena' está investigado por encubrimiento. Compareció inicialmente como testigo, pero terminó siendo imputado por un presunto delito de encubrimiento. En su declaración, relató que subió a la vivienda para consumir cocaína el 1 de agosto, supuestamente, un día después del crimen, y que los dos principales investigados le explicaron lo sucedido, aunque afirmó no haber visto el cuerpo.

«Me dijeron que la habían cagado». Al igual que 'El Muelas', alegó que no dijo nada por miedo a las represalias. «Los dos son violentos», afirmó. El caso enfila el último tramo de la instrucción. El Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha acordado incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado y serán nueve ciudadanos los encargados de juzgar el 'crimen del fumadero'.

Un runrún macabro

En el barrio, el rumor se había extendido horas antes. Su vecina fue de las primeras en oler aquello. Contó que el sábado, al pasar por delante del 2º C, sintió un olor a carne podrida. Pensó que sería la basura y suciedad que había en el piso, convertido en un fumadero. Luego, escuchó comentarios por el barrio. «José está nervioso, dicen que hay un muerto en su casa». El runrún de aquello que había escuchado no se le iba de la cabeza y el domingo tocó la puerta de su vecino.

–José, asómate.

Él lo negó. Ella insistió. Y él terminó confesando, hablando bajo.

–Sí... hay un muerto.

Era David, dijo. El Lucero.

Fue Olga quien marcó el 091 de la Policía Nacional primero y el 062 después. Cabezo de Torres es territorio de la Guardia Civil. Le pasó el teléfono para que él hablara. Confesó lo del cuerpo, colgó y esperó allí a los agentes. En su versión inicial, El Muelas alegó no haber estado en la casa durante el crimen, pero luego se lo pensó mejor y cambió la versión.

En su declaración ante el juez detalló que hubo una discusión entre la víctima y Francisco F. por «temas familiares, algo de los hermanos de Francisco». Francisco insistía, cuchillo en mano, mientras David le pedía que lo dejara en paz. La escena, narrada por El Muelas, culminó en el baño, donde Francisco F. supuestamente «lo degolló por detrás, sujetándolo con un cable o cuerda para que no pudiera defenderse».

«Yo no sirvo para eso»

Una vez muerto, le ordenó: «Descuartízalo y deshazte del cuerpo». José Luis M. alegó que no pudo cumplir aquello, «yo no sirvo para eso», y se justificó en el miedo a las represalias como la razón para convivir dos días con el cuerpo en su casa. «Me dijo que si decía algo me iría yo también para adelante», explicó. Esta declaración, sumada a los indicios, llevó a que ingresaran en prisión provisional.

La magistrada instructora considera «verosímil» la participación de Francisco F. como autor material, basándose en varios elementos. El principal acusado, cuya defensa la han asumido los abogados penalistas Jorge Novella y José Antonio Vicente García, se negó a ofrecer una muestra de su ADN, pero la Guardia Civil no tardó en hallar una prueba.

En un registro de su casa, enterrado en un macetero en un patio, se incautó un cuchillo con mango de madera y una hoja mellada de 17 centímetros, la supuesta arma homicida. «Ninguno de los testigos interrogados hasta el momento sitúa a Francisco en el lugar de los hechos. Tampoco las cámaras de seguridad del edificio. Respecto al arma recuperada en el domicilio de nuestro cliente, no pudo ser el arma del crimen, dado que el otro investigado, José Luis M., reconoció haberse deshecho del arma tirándola a un contenedor», explicó el abogado Jorge Novella.

Un piso, un agujero

En la inspección ocular, los agentes descubrieron un piso, que era un agujero. Manchas rojizas en paredes y muebles; colillas dispersas; restos de 'chinas' y utensilios para fumar coca en base; baños con suciedad acumulada durante meses. La insalubridad se pegaba a la piel.

El cuerpo había sido ocultado dentro del módulo de un armario tumbado en el suelo, a la espera de ver qué hacer con él. Pero tras 48 horas, con un calor que alcanzaba los 40 grados, los lixiviados cadavéricos se habían colado por las rendijas del mueble y se extendían por el pasillo

La pista falsa del dinero

Las investigaciones iniciales sugirieron un móvil económico. Se rumoreó que El Lucero había ganado una importante suma, mil y pico euros, en el salón de juegos justo antes de morir. La versión, difundida en un audio, especulaba con un intento de robo.

Sin embargo, las pesquisas hicieron caer esa hipótesis. Tras entrevistar a los trabajadores del salón de juegos, se estableció que el premio no fue de Valera, sino de Francisco F., y se había producido quince días antes del crimen. La jueza, no obstante, ha ordenado comprobar si Valera recibió algún dinero en las semanas previas.

Para reconstruir las últimas horas de la víctima, los agentes siguieron la ruta de las imágenes de las cámaras de seguridad de comercios y locales. El 31 de julio se vio a El Lucero comprando en un supermercado cerveza y una botella de vino acompañado de Francisco F. A las 10.18 horas las cámaras lo captaron otra vez con Francisco F., la última persona con la que fue visto, entrando en un salón de juegos, cerca de la casa de El Muelas, en la calle Juan Valera.

La última vez que se ve a El Lucero es a las 11.53 horas en dirección a la calle donde está la casa de El Muelas. Y esa misma tarde, los vecinos ya empezaron a notar que algo macabro había pasado en el piso-fumadero.