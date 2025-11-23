La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las últimas imágenes captada por una cámara de David Valera caminando delante de Francisco F.

El 'crimen del fumadero' irá a jurado

Un tribunal popular juzgará la muerte de El Lucero, hallado dentro de un armario con una herida en el cuello el 3 de agosto en Cabezo de Torres

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

La llamada entró a las 17 horas del 3 de agosto, cuando el sofoco de una tarde verano murciano arreaba con fuerza contra las fachadas ... del edificio Greco, en Cabezo de Torres.

