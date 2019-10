«Creo que estamos rodeados de héroes, aunque son difíciles de ver» Pedro González. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM Pedro González es el escritor de 'Paria Estelar I: Guerra Eterna' MARIELA FASOLI Lunes, 7 octubre 2019, 08:36

Pedro González (Lorca, 1977) es 'el escritor de los mil nombres'. Cuando escribe ciencia ficción firma como Joe Lem; cuando escribe fantasía, lo hace bajo el pseudónimo de Perry Green, y con la comedia romántica usa el nombre de PG Sharpe. Le gusta inventar nombres y sentirse más libre para imaginar que escribe siendo otra persona. Su último libro, llamado 'Paria Estelar I: Guerra Eterna', lo ha firmado como Joe Lem.

-¿Qué historia cuenta en 'Paria Estelar I: Guerra Eterna'?

-A raíz de los descubrimientos de estrellas enanas rojas llenas de planetas a su alrededor, se me ocurrió una historia. ¿Y si existiera una de estas estrellas en la que varios de sus planetas estuvieran habitados? A raíz de eso, se me fue ocurriendo una guerra entre planetas que ni siquiera se conocían, y por esa incomunicación comienzan a desconfiar unos de otros hasta crear sociedades militarizadas con miembros obnubilados por el patriotismo y el odio hacia el diferente. En ese ambiente opresivo, ¿cómo actuaría un tipo al que se le cae encima la realidad y la historia que siempre le han contado como cierta y por la que siente verdadera pasión?

-¿Habrá una secuela?

-Mi idea es hacer una trilogía. Ya trabajo en una continuación que, por el final de este libro, será muy diferente, pues las cosas cambian bastante. Pero sí me gustaría seguir explorando este universo que he creado. Ahora bien, todo dependerá de vosotros, los lectores. Si hay apoyo, habrá más. Si no, pues a otra cosa, mariposa...

-¿Qué le seduce de la ciencia ficción?

-Me gusta la ciencia ficción por ser un género que permite mucha imaginación y creatividad, pero, a la vez, permite la implicación e introducción de temas de actualidad que me preocupan.

-La lectura parece estar de capa caída. ¿Es la ciencia ficción un buen género para que una persona se inicie en la lectura?

-Creo que sí. Los niños son muy imaginativos y soñadores, y la ciencia ficción es un buen punto de acceso a la lectura. Lo importante es que esos chicos nunca desconecten de su yo infantil y sigan siendo imaginativos y creativos. Ese es un gran problema de nuestra sociedad, nos desconectamos de nuestra niñez pronto y nos queremos hacer mayores demasiado rápido. Creo que es un error, porque perdemos ilusión, inocencia y perspectiva de lo que realmente es útil.

-¿Qué mundo de ciencia ficción le gustaría visitar?

-Pregunta difícil. Pero creo que hay dos. Uno, el Venus de 'Astronautas', de Stanislaw Lem, y otro el Tau Ceti de 'La guerra interminable', de Joe Haldeman.

-¿A qué época le gustaría viajar?

-Otra pregunta complicada...

-Discúlpeme.

-¡No te disculpes! [Risas] Me encantaría ver la Tierra dentro de 50 o 100 años, si no la hemos destrozado los humanos, y saber hasta qué planetas del Sistema Solar hemos llegado. También alcanzar un futuro en el que podamos viajar a otros mundos, de aquí y de estrellas como Próxima Centauri. Pero, por otro lado, me encanta la historia. Me pirraría por viajar a la Sumeria de hace cinco mil años, a la antigua Grecia, a la Edad Media...

-¿Un héroe o heroína de la vida real?

-No soy muy mitómano. Creo que estamos rodeados de héroes, aunque son difíciles de ver entre tanta miseria y tanta falta de talento con demasiado altavoz mediático. Me encanta ver a mi chica, por ejemplo, que supera etapa a etapa para descubrir y cumplir su sueño, o a mis hermanos, que han superado la crisis buscándose las castañas aquí y allá. Uno en Londres vía Lima, ahí es nada. Amigos íntimos sin miedo a irse de viaje a vivir a kilómetros de su familia buscando su lugar, reinventándose, a sus 30 o 40 tacos... Soy muy de mi gente. La verdad, ellos serían mis héroes e inspiración.

-Los finales de las historias, ¿tristes o alegres?

-Me gustan alegres, pero reconozco que en mis historias me cuesta mucho que no sean tristes. Igual me siento un poco pesimista por lo que veo a mi alrededor en los últimos años.