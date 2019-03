Crecen un 20% las consultas a sindicatos sobre los derechos laborales de la mujer Una camarera sirve a los clientes en una terraza del municipio de Murcia. / javi carrión / AGM Las reducciones de jornadas y los permisos de maternidad o lactancia motivan 8 de cada 10 asesoramientos MARTA SEMITIEL Lunes, 4 marzo 2019, 07:19

Cada vez más mujeres pierden el miedo a reclamar sus derechos, o por lo menos son más conscientes de tenerlos y quieren informarse sobre ellos. Así lo demuestran las últimas cifras recabadas por los sindicatos CC OO y UGT en la Región de Murcia, cuyas unidades de Mujer e Igualdad registraron 720 y 449 consultas durante 2018, respectivamente.

En ambas organizaciones se ha producido un aumento de los asesoramientos a mujeres sobre sus derechos laborales respecto al año anterior. Un 20% crecieron las consultas en CC OO, mientras que en UGT repuntaron un 6,7%. Desde los dos sindicatos, señalan que es «muy difícil» contabilizar las consultas por completo, «porque hay muchas que se resuelven dentro de las empresas con los representantes sindicales y de esas no llegamos a tener constancia», explican.

Lo que sí afirman de forma rotunda es que las cuestiones relacionadas con temas de conciliación provocan la mayoría de consultas relacionadas con los derechos de la mujer: entre siete y ocho de cada diez. En el caso de UGT, las reducciones de jornada y los permisos por maternidad o lactancia motivaron el 83% de los asesoramientos del último año. En CC OO, la conciliación provocó el 74% de las 120 consultas presenciales atendidas durante 2018.

La mitad de los problemas por conciliación se registran en los sectores de la hostelería y el comercio

La pregunta que más hacen los hombres a los sindicatos es sobre el cuidado de los padres

En este sindicato señalan, además, que el 35% de las mujeres que acudieron con problemas para compatibilizar vida laboral y familiar trabajaban en los sectores de la hostelería o el comercio. Los datos de CC OO arrojan otra cifra interesante: hasta en 89 de estos casos, las empresas se negaban a reconocer los derechos de sus trabajadoras.

«El gran problema que se presenta con la conciliación es que la gente no conoce sus derechos. Sobre todo cuando se tiene un hijo, que es cuando las mujeres quieren informarse de los permisos que tienen, principalmente. No saben cómo se pueden reducir la jornada o cómo deben comunicar a la empresa que necesitan que su horario se adapte a la lactancia», explica María Eugenia Pérez Parra, secretaria de Política Social, Seguridad Social y Participación Sindical de UGT, quien asegura, además, que el permiso por lactancia es un derecho «que se está normalizando y visibilizando cada vez más. Antes se tenía más miedo a preguntar por él, pero ahora la concienciación ha cambiado». En su sindicato han crecido casi un 14% las consultas relacionadas con permisos de maternidad o lactancia en relación al año anterior.

Aunque la concienciación avanza, «desgraciadamente, la conciliación sigue siendo cosas de mujeres», lamenta. Sin embargo, destaca que «lo que más preguntan los hombres son cuestiones relacionadas con los permisos para el cuidado de los padres». Coincide con ella Anna Mellado, secretaria de Mujeres e Igualdad de CC OO, al afirmar que, «en el 90% de los casos, es la mujer quien tiene que conciliar», aunque también destaca que «muchos hombres no piden reducciones de jornada para cuidar a los hijos porque en sus empresas es algo que está mal visto».

Por el despacho de Mellado pasan muchas trabajadoras, por eso asegura que «lo más difícil para ellas es luchar por los horarios en las reducciones porque, en muchos casos, lo que les concede la empresa no les sirve para nada, no les permite conciliar». A pesar de que las consultas de mujeres han experimentado un repunte en este último año, Mellado constata que «muchas de ellas vienen a preguntar, pero luego no se atreven a pedir las reducciones de jornada por miedo a ser despedidas». Para vencer este miedo, la especialista señala que, siempre que el despido se produzca después de la petición de reducción de jornada, «se considera nulo».

Penalizar el embarazo

Ambas representantes aseguran que los problemas relacionados con la conciliación son solo la parte visible de un mercado laboral que discrimina de forma sistemática a la mujer y penaliza la maternidad. «No es casual que, en esta Región, la tónica general en las empresas sea no renovar el contrato a una chica cuando se queda embarazada», apunta la especialista en igualdad de CC OO. Para ella, esta costumbre hace que el mercado laboral femenino, sobre todo para las mujeres jóvenes, pueda resumirse en dos palabras: contratos temporales. «Esto hace que las mujeres se lo piensen mucho antes de ser madres y que se abstengan de serlo para poder mantener el puesto de trabajo. Es muy triste». Pero esta no es la única forma de discriminar la maternidad. Mellado también asegura que, las que sí tienen un contrato indefinido, «ven cómo, al ser madres, se les cierra la puerta a cualquier promoción».

Y otro dato preocupante: las denuncias y consultas en UGT sobre «discriminación por embarazo han experimentado un aumento del 20%» en el último año, apunta Pérez Parra.