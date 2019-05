«La creación lleva su tiempo; hay que tener paciencia con ello» El diseñador Ángel Martínez. / p. espadas Ángel Martínez Romero es diseñador gráfico y rotulista PACO ESPADAS Jueves, 2 mayo 2019, 07:22

De joven era una de esas personas que destacaba por la facilidad a la hora de dibujar. Entonces de pelo rojo, hoy ya casi blanco, Ángel Martínez (Alhama de Murcia, 1957) es conocido en el mundo del diseño grafico como Ángel Marrom. Lo mismo se le ve rotulando un camión que un casco de moto. De hecho, su habilidad natural le ha llevado a especializarse en este sector, el del diseño gráfico y rotulación, la misma vocación que transmite a su hijo Ángel. Ambos trabajan codo con codo en su taller de Alhama.

-¿De dónde viene el nombre de Ángel Marrom?

-Ángel Marrom es un pequeño taller de diseño que nacía en 1982. Como era necesario dar un nombre al negocio, junté las tres primeras letras de mis apellidos(Martínez Romero) que forman la palabra Marrom. Me pareció original y lo hice mío para siempre (de eso hace casi 40 años). Desde entonces todo el mundo me conoce por Ángel Marrom.

-¿Su oficio es el de rotulista o diseñador?

-Todo rotulista, si hace bien su trabajo, primero es diseñador. Mi logo más conocido es el de Alhama (de 1992), que hice para las pruebas de atletismo y todavía es muy utilizado como símbolo de la localidad.

-¿Qué diferencia hay entre sus inicios y hoy día?

-Cuando empecé en los años 80 todo se hacía a mano, así que era un oficio artesano y bastante bohemio. Estaba todo por inventar. Lo bueno es que necesitabas poco: una caja con pinceles, algún rollo de cinta y un bote de pintura. Lo malo es que cundía poco y la gente tenía tanta prisa como ahora. En los 90 llegó la revolución digital y hubo que actualizarse. Me puse al día. Ahora el oficio es más exigente, tienes que conocer muchas herramientas: programas de diseño, manejo de 'plotter' de impresión, de corte, de fresado, corte con hilo caliente y moverte con soltura por internet y páginas web, además de ir a ferias para conocer lo último. Y todo esto lleva muchas horas, claro.

-¿Cuáles son los trabajos más habituales?

-Los más frecuentes son la impresión en gran formato: pancartas, murales, enrollables, cartelería, placas de metacrilato... Pero lo que más me ha gustado siempre es el diseño y la rotulación de vehículos. Es un trabajo fascinante y muy agradecido, ya que cuando los ves pasar siempre te llena de orgullo. Nuestro día a día es el contacto con el cliente. Tengo la suerte de que algunos lo son desde que comencé, así que son amigos, lo cual te da la tranquilidad de pensar que estaremos haciéndolo bien.

-¿Dónde se formó?

-Cuando yo empecé, apenas había profesionales y menos que te enseñaran, así que como casi todos mis colegas tuve que ser autodidacta, tienes que descubrir todo y a veces tienes que tropezar demasiado. Pero con los años comprendí que también era un buen camino. Todo lo que aprendí en su momento, ahora intento transmitirlo a mi hijo Ángel para que disfrute lo que hace.

-Hábleme de aquellos dibujos de su infancia...

-De niño el mejor juguete para mí era un rotulador y un papel. Me fascinaba dibujar manos con dedos muy largos, caras con rasgos muy marcados y soles sonrientes. Algún compañero del instituto aún me lo recuerda. Después hice dos años de delineación pero no fue lo que esperaba y me monté por mi cuenta. También tuve una época muy bonita en la que me interesé por la aerografía e hice algunos trabajos.

-¿Cuál es el futuro de este sector?

-El futuro es de adaptación a las nuevas herramientas y soportes que no paran de mejorar. Así como nosotros en los años 90 nos adaptamos a la llegada de lo digital y de nuevos materiales, las nuevas generaciones que están más preparadas que estábamos nosotros se reinventarán y abrirán el nuevo camino en un oficio precioso. Y algo importante: la creación lleva su tiempo, hay que tener paciencia con ello.