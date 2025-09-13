La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La creación de empresas con potencial tecnológico mueve 19 millones en cinco años

El Info otorga ayudas en distintas convocatorias por valor de 5,8 millones de euros, que benefician a 147 proyectos altamente innovadores

EP

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:44

El Instituto de Fomento (Info) de la Región de Murcia ha propiciado que se movilicen 19,1 millones de euros en inversión para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales con potencial tecnológico en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2024.

En concreto, las ayudas otorgadas en las distintas convocatorias del programa de apoyo a la creación y consolidación de este tipo de empresas, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) hasta el 60%, ascendieron a 5,8 millones de euros en el citado periodo, y beneficiaron a 147 proyectos altamente innovadores de la Región.

Las consultoras y las empresas relacionadas con la informática son las más dinámicas, seguidas de lejos por las de I+D

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, dio a conocer ese dato en la visita a una de las empresas beneficiarias del programa de ayudas del pasado año, Longseq Applications. La compañía, especializada en tecnologías de la salud, ofrece servicios de secuenciación de ADN de cadena larga por nanoporos y análisis bioinformático para investigar enfermedades genéticas, prestando a investigadores y médicos un servicio integral para solucionar problemas genéticos complejos.

Del análisis de los resultados de las convocatorias del Info de los últimos cinco años, según Empresa, se observa como primer sector beneficiario, por la cuantía de las ayudas, el de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, que ha movilizado 10,1 millones de euros de inversión. Le sigue el sector de I+D, con ayudas que han movilizado más de 1,6 millones. Los municipios donde más empresas se han beneficiado de estas subvenciones son Murcia, Cartagena y Molina de Segura.

La titular de Empresa subrayó que «el ecosistema relacionado con la sanidad regional está experimentando un crecimiento notable» y destacó «el impacto social tan positivo que tienen este tipo de tecnologías que permiten mejorar la atención al paciente y conseguir tratamientos, de forma cada vez más rápida, que afrontan con eficacia la prevención y tratamiento de las enfermedades».

