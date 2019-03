Cosecha del 79

Aún se pregunta cómo no le fusilaron. Recuerda el momento con nitidez el primer alcalde de la democracia en Alcantarilla, el todavía socialista -«a pesar de todo»- Francisco Zapata, gracias a una mente lúcida de 73 años apoyada en una foto en color que recoge con claridad el instante, captado hace ya cuatro décadas. «Fue el día que me eligieron como alcalde. Yo levanté el puño en señal de victoria. Aquella corporación estaba llena de funcionarios del Régimen de Franco. Yo no sabía si iba a terminar en Carabanchel o detrás de la Virgen del Pilar portando el bastón de mando en procesión. Por suerte fue lo segundo. Echando la vista atrás, todo salió bien», relata Zapata con media sonrisa y una buena carga de nostalgia con la que maquilla los inconfesables achaques de la edad. «Fueron tiempos dificilísimos porque todas las estructuras municipales y provinciales eran franquistas». Tanto, que los técnicos municipales iban con pistola. Al exalcalde de Mula, al ucedista Antonio Hernández, le llegó a encañonar un funcionario en el despacho, aunque prefiere no dar más detalles. «Es cierto que veníamos de votar el referéndum de la Constitución y las Elecciones Generales, pero también es verdad que solo un par de años después entró Tejero pegando tiros en el Congreso de los Diputados», ilustra Zapata sobre la fragilidad democrática del momento.

Corría el 3 de abril de 1979 y España y la entonces provincia de Murcia afrontaban sus primeras elecciones municipales de la democracia. Libertades y derechos que se impusieron en algunos pueblos y ciudades «enseñando los dientes» a algunos «franquistas de la vieja guardia». Aunque también reconoce Zapata que la norma general es que los alcaldes se encontraran «colaboración» para renovar las instituciones. Ahora trabaja como la «rueda de repuesto» de la ferretería que montó de la nada junto a su esposa, hace medio siglo, pero Zapata fue uno de esos alcaldes, «gente llana del pueblo», que asumieron el primer gobierno democrático de los ayuntamientos murcianos. Aún sin autonomía propia, con el gobernador civil Federico Gallo como máxima autoridad provincial y «con todo por hacer», coinciden aquellos políticos pioneros. Zapata, como muchos de los primeros ediles reunidos por 'La Verdad', recuerda aquella época como si fuera «una película».

Francisco Zapata (Alcantarilla). Francisco Zapata levanta el puño en el Pleno municipal durante su toma de posesión como alcalde de Alcantarilla, en abril de 1979. / nacho garcía / f. zapata

Un breve regreso al pasado permite repasar la forma en la que construyeron el futuro los responsables de levantar los primeros institutos y los primeros centros de salud en sus respectivos municipios. Las primeras aceras y redes de saneamiento. Ellos fueron quienes reclamaron la ampliación de su exiguo territorio y firmaron el primer plan general de ordenación urbana, en el caso de Alcantarilla, o gestionaron la independencia de una parte del municipio, como tuvieron que hacer Torre Pacheco y San Javier con Los Alcázares, que no tuvo ayuntamiento propio hasta 1983. En definitiva, fueron quienes pilotaron esa «transición paralela», según el exalcalde de Mula, Antonio Hernández Cava, que tenía que llegar a barrios y pedanías con las primeras elecciones democráticas en los municipios, aquel martes 3 de abril de hace ya cuarenta años.

Antes de los 30

Las listas del 79 eran una mezcla de juventud y veteranía, pero muchos de los protagonistas de estas páginas ni siquiera habían cumplido los 30 años cuando tomaron las riendas del servicio público en su localidad natal. Algunos de ellos procedían de movimientos sindicales y partidos prohibidos. Pero muchos jamás se habían imaginado militar en una formación política poco antes de las elecciones. De hecho, la mayoría no tenían la menor idea de gestionar una Administración, hasta entonces en manos franquistas de manera exclusiva. Por ello, no les quedó más remedio que apoyarse en el «compañerismo», la «competencia» y el elevado «compromiso personal y profesional» de los integrantes de aquellas primeras corporaciones democráticas, relata por ejemplo la exalcaldesa de Ricote, Isabel Macarro (Madrid, 1935), la única mujer al frente de un consistorio murciano tras aquellos comicios. El apoyo lo recibieron incluso «por parte de políticos de ideologías completamente opuestas» y hasta de funcionarios franquistas que también arrimaron el hombro para abrir la válvula de la modernidad en pueblos y ciudades.

La Transición, tal y como subraya el que fuera alcalde de Mazarrón con el PSOE durante 15 años, Pedro Muñoz Ballesta, no solo la propiciaron en España «el Rey Juan Carlos, Felipe González y Adolfo Suárez. Hubo una transición mucho más silenciosa en los ayuntamientos», define. Un ejercicio de «entendimiento», coinciden los entrevistados, entre todas las fuerzas políticas del ámbito local para poner en marcha la democracia a pie de calle. Y ahí tuvo mucho que ver la «mano izquierda», entre otras virtudes, que desplegaron alcaldes como Zapata y Muñoz Ballesta para lidiar con estructuras franquistas. También Manuel Hurtado, alcalde socialista de Ceutí durante casi 30 años, que recuerda cómo «negociaba» con las administraciones de distinto color político para 'rascar' algunas pesetas en el presupuesto, o cómo tenía que mediar en persona con algún falangista «trasnochado» que se ponía a tirar petardos en la plaza del pueblo el 18 de julio (aniversario del alzamiento militar de Franco): «Chacho, ¿cómo te pones a celebrar aquí estas cosas después de que nos hayamos matado los unos a los otros?», tenía que intervenir Hurtado poco después de tomar posesión.

Una región teñida de rojo

Por mano izquierda no iba a ser. El PSOE ganó aquellas primeras elecciones municipales en el país, tiñendo de rojo buena parte del mapa nacional y murciano. Los socialistas se impusieron en la provincia de Murcia con el 39,29% de los votos (160.897) y 270 concejales. Tres ediles más sacó UCD, a pesar de obtener menos papeletas (un 36,90%); el Partido Comunista de España (PCE) quedó en tercera posición, con el 10,47% de los sufragios y 58 representantes, vitales para otorgar el poder a los socialistas en las principales ciudades: José María Aroca Ruiz-Funes (Murcia), Enrique Escudero de Castro (Cartagena) y José López Fuentes (Lorca). En total, el PSOE se hizo con 23 alcaldías. UCD obtuvo 18 y los Independientes lograron dos, mientras el Partido Comunista se hizo con el 'bastión' de Fortuna.

Gráfico. Interactivo con los resultados de las elecciones municipales de 1978. / A. BAHTAGIC Y M. SAURA

Uno de los 58 concejales que logró el PCE acabó siendo el edil responsable de la Policía de Alcantarilla. Fue Francisco Zapata quien colocó a un comunista al frente de un cuerpo policial repleto de franquistas. Y no se arrepiente. La mezcla levantó «algunas ampollas», concede, aunque «se tenía que aceptar». Era parte de esa «otra transición». Con Zapata al frente del Ayuntamiento de Alcantarilla, por ejemplo, «entró la primera mujer a la Policía Local». Aunque una de las primeras decisiones que adoptó Zapata fue «decirle a los dos ordenanzas que protegían el despacho del alcalde que ahí estorbaban; el despacho del alcalde debía estar siempre abierto a los ciudadanos». También mandó quitar todos los carteles de 'llamar antes de entrar' de las puertas del ayuntamiento. Todo ello, muchas veces, sin llegar a quitarse la bata -o «guardapolvos»- con la que llegaba de la ferretería. Más allá de los detalles, reconoce como grandes méritos de aquella primera corporación «todo el trabajo que se hizo para lograr la ampliación del término municipal y para aprobar el primer plan de ordenación urbana», vigente desde 1983. Uno de los objetivos principales era «recuperar toda la industria que había salido del pueblo y así reducir el paro, que era enorme. Estábamos a la cabeza del desempleo».

La creación de puestos de trabajo ya era una promesa electoral capital en cualquier mitin que se preciara. La tasa de paro también era «exageradamente alta» en Ceutí cuando Manuel Hurtado accedió a la alcaldía. «En la época de la vendimia, el pueblo se quedaba vacío porque todo el mundo se marchaba a Francia», relata Hurtado (Murcia, 1950), cuyas primeras decisiones estuvieron enfocadas a la creación de polígonos industriales en la localidad para que el pueblo «tuviera actividad económica».

Manuel Hurtado (Ceutí). A la izquierda, el alcalde (i) en la firma de un convenio con el entonces presidente del Banco de Crédito Local. A la derecha, Hurtado sujeta un cartel electoral de la época. / G. CARRIÓN

Como en el resto de municipios, en Ceutí también era urgente la creación de «colegios, centros de salud, carreteras...». Y, para sacar adelante estos proyectos de interés general, siempre había «unanimidad» en el Pleno municipal. «Siempre había colaboración de todas las fuerzas políticas cuando se trataba de solucionar los problemas de los ciudadanos», coincide Hurtado con Esteban Egea, alcalde de Bullas entre 1979 y 1983. Había tanto por hacer, recuerda Egea (Bullas, 1951), «que yo tardaría mucho menos en contar lo que no hicimos». Sin dejar de lado tampoco el paro, que en Bullas alcanzaba una tasa del 24%, uno de los retos más urgentes que tuvo que afrontar su gobierno, integrado por compañeros que «habían estado encarcelados o con penas de muerte conmutadas», fue «eliminar la peste» que se había apoderado del municipio, y que procedía de un vertedero y unas granjas porcinas asentadas en lo que hoy sería el centro urbano. «Lo arreglamos inmediatamente», zanja.

No tuvo problemas de olores en el pueblo Isabel Macarro, que se estableció en Ricote buscando el aire más puro posible para su ya difunto marido, aquejado entonces de bronquitis. Allí abrió la que sería la primera farmacia de la localidad, aunque también ejercía muchas noches de «médica del pueblo». El pueblo la quería, así que también la quiso como alcaldesa a pesar de que UCD ganó los comicios en el pueblo con cinco concejales. Ella optaba a la alcaldía por Alianza Popular encabezando la lista de la Coalición Democrática de Manuel Fraga, que obtuvo solo dos ediles. Pero recibió el apoyo de dos concejales del PSOE y de dos Independientes para convertirse en la única mujer al frente de un ayuntamiento en la Región en 1979. «No sabía nada de política», admite Macarro, que «no quería ser alcaldesa». Sin embargo, se acompañó de «muy buena gente» - con especial mención para el secretario municipal- para sacarlo todo adelante. «Lo primero fue hacer la residencia de ancianos; luego llegaron la piscina y el polideportivo», echa la vista atrás.

Isabel Macarro (Ricote). Arriba, la única alcaldesa electa en las primeras elecciones municipales en la región, Isabel Macarro, en su casa de Murcia. A la derecha, Macarro en 1979. / g. carrión

Y prácticamente sin presupuesto, otro denominador común en los primeros ayuntamientos de la democracia, cuyos alcaldes cobraban «la mitad que un barrendero», cifra Zapata. Levantar los cimientos de lo que deberían ser los municipios democráticos sin cobrar un sueldo mensual era el pan de cada día. Las dificultades se contrarrestaban con muchas dosis de implicación y de pasión. La exalcaldesa de Ricote le puso tanta entrega que, tal y como relata ella misma, acabó desmayándose en un altercado entre vecinos de Blanca y Ricote por un asunto «de aguas» que se produjo casi al final de la legislatura. Aquel día, la Guardia Civil fue a su casa para detenerla y los vecinos cortaron la carretera para bloquear el paso a la Benemérita. La cosa no pasó a mayores, pero solo gracias a su mediación. A esa «mano izquierda» de una mujer de derechas.

«No perdíamos el tiempo»

Antonio Morte recuerda con claridad, a sus 86 años, que el gobierno municipal que presidía en Abarán también estaba trufado de concejales «muy competentes». Ahora, critica, «falta talla» en los políticos, que «tendrían que pagar por lo que iban a aprender en el cargo», asegura el primer alcalde de la democracia de Abarán, de UCD, que previamente fue regidor franquista de la localidad durante ocho meses.

Después gobernó con los Independientes, aunque él «tampoco quería ser alcalde», entre otras cosas por toda la dedicación que le tenía que prestar a su empresa de exportación de frutas y hortalizas. Por eso, precisamente, «no perdíamos el tiempo. A mí los plenos me duraban tres cuartos de hora, como mucho. Cortaba rápido a los concejales», sonríe. «Yo sigo los plenos de ahora por la televisión y no entiendo cómo pueden durar más de dos horas». Y tres, y cuatro, y lo que haga falta. En su caso, decidió abandonar la política «porque empecé a ver cosas en los partidos que no me gustaban».

-¿Por ejemplo?

-La mayoría se volvieron intereses personales y partidistas. Había gente que solo quería cobrar.

Antonio Morte (Abarán). A la izquierda, una imagen de archivo de Antonio Morte en su despacho de la alcaldía. El primer alcalde de la democracia de Abarán, en la Plaza Vieja de la localidad, a la derecha. / Guillermo carrión / AGM

«La política de entonces no tiene nada que ver con la de ahora», resume Morte. «Antes se respiraba libertad, unidad y convivencia entre los grupos políticos. Hicimos muchas cosas buenas por el pueblo, pero luego todo se torció por culpa del dinero», lamenta. Francisco Zapata coincide con Antonio Morte, y critica que ahora se haga «carrera» en la política. Le duele a Zapata, por ejemplo, que la política de hoy sirva «para que los políticos arreglen lo suyo antes que lo de los demás». Pero si la lista de proyectos acometidos por los primeros munícipes democráticos podría completar varias enciclopedias, la retahíla de críticas de estos exalcaldes a las «formas de hacer política» 40 años después también da para llenar algún que otro periódico. Zapata también incluye el «desprestigio» de la política, que alcanza incluso «a los que ya no estamos». Aunque el exalcalde de Alcantarilla también reconoce que en su época había que cometer algún que otro «disparate administrativo» que «quizá hoy nos habría llevado ante un juez». Pero «una cosa es equivocarse y otra cosa es meter la mano», sentencia. Y eso que, efectivamente, Zapata no fue el único que acabó sentando en un banquillo envuelto en una supuesta malversación de fondos. «Fue un error que quedó en nada. El juez lo archivó».

Manuel Hurtado también cree que antes «había más capacidad de entendimiento que ahora». Que había «consenso» para resolver los problemas, que es «lo que siempre han querido los ciudadanos de los políticos. No que los políticos causen los problemas». Coincide Hurtado en que entonces existía «más relación» entre los integrantes de los diferentes grupos políticos. De hecho, y según relata Pedro Muñoz Ballesta, «todos los concejales -incluidos los de Alianza Popular y del Partido Comunista- salíamos a comer juntos los días de fiesta. Y no pasaba nada».

Campaña «puerta a puerta»

Como muchos de aquellos primeros alcaldes, Esteban Egea también era prácticamente un chaval cuando accedió a la alcaldía de Bullas. Tenía 26 años. «Cuando entramos al Gobierno municipal no teníamos ninguna experiencia. No sabíamos ni hablar en público, así que hicimos la campaña de la mejor manera que pudimos; puerta a puerta, prácticamente». Los primeros días de gestión municipal, coincide Egea con el resto de sus compañeros, alcaldes y concejales «no sabíamos ni para qué servía un ayuntamiento».

Aun así, las ideas estaban claras. Con «todo por hacer», reiteran los entrevistados, los ciudadanos reclamaban sobre todo inversiones en Sanidad y Educación, pero también atender a los barrios. Exigencias que no han pasado de moda 40 años después. Lo que sí parece haber evolucionado algo más es la publicidad electoral. En 1979, el Partido Comunista pedía el voto para «quitar un cacique y poner un alcalde», mientras Coalición Democrática prometía «ordenar bien las cosas» incidiendo en valores como «seguridad y familia». La UCD, por su parte, presentaba en una foto a diez hombres en un campo de fútbol bajo el lema 'Un equipo para ganar muchos puntos'. El tirón del balompié. Aquella temporada, el Real Madrid ganó la liga y el Real Murcia salvó la categoría en Segunda por los pelos. El Cartagena entonces se movía en Tercera.

Esteban Egea (Bullas). Egea muestra algunos detalles de la Casa de la Cultura de Bullas al expresidente murciano Andrés Hernández Ros, en mayo de 1980. / v. vicéns / e. egea

Las elecciones supusieron «una inyección de ilusión en los vecinos», recuerda Esteban Egea. «La gente estaba tan feliz que salió a la calle a cantar. Los vecinos nos dieron hasta abrazos. Éramos algo más que una alternativa al franquismo. Todo era democracia», celebra. Y eso pesar de las «serias sospechas de que los reductos del franquismo integrados en la derecha dieran pucherazos». Los últimos coletazos del Régimen no pudieron frenar esa «etapa de oportunidades» recién estrenada en los municipios.

«La transición municipal fue muy importante, fue una revolución, porque todo lo que no se transmita al ciudadano al final es humo», relata Antonio Hernández, alcalde de Mula por la UCD desde 1979 a 1983. «Tenía 29 años cuando cogí el bastón de mando, y recuerdo que había una gran inexperiencia, pero al mismo tiempo mucha ilusión y ganas de cambiar las cosas», coincide. Hernández llegó a la alcaldía después de haber participado en el Club Salonar, «el sitio donde los jóvenes nos juntábamos y donde se generó todo el germen político del pueblo. Cuando teníamos reuniones nos mandaban a un delegado gubernativo porque allí no podíamos hablar de política», relata Hernández, que acaba de cumplir 70 años. «No éramos muy conscientes de dónde nos metíamos, todo era desconocido para nosotros. Además, los de la UCD éramos los traidores del franquismo», sostiene. Cuando accedió al Ayuntamiento, «Mula consiguió un presupuesto de cincuenta millones de pesetas». Mucho más que los diez y pico que fueron asignados a Ceutí. «Con eso se podía hacer poco, pero al final conseguimos sacarle punta. Estábamos sin servicios; no había luz en las calles, ni agua... Fueron años muy duros», se emociona. Manuel Hurtado recuerda por su parte que en Ceutí «solo había una calle asfaltada», la que pasaba por el centro del pueblo.

Antonio Hernández (Mula). El Rey Juan Carlos y el alcalde de Mula, Antonio Hernández Cava (d), en una visita del monarca a la localidad murciana en el año 1981. / v. vicéns / a. h.c.

En Mula, por ejemplo, «conseguimos que viniera agua del Trasvase, pusimos farolas y construimos el Museo de Arte Ibérico», se congratula Antonio Hernández. «Antes la política era mucho más casera, y la Administración más simple. Recuerdo el primer Pleno. La mayoría de los políticos tenían más de sesenta años. Yo era un crío, y uno de ellos me dijo: 'Nene, ten cuidado con lo que vas a hacer'», sonríe. Él también acabó teniendo una buena relación con todos los concejales. «No había tanta maldad ni tanto marujeo como ahora. Y se decían las cosas con mucha más educación».

En una línea similar de opinión se expresa el socialista Pedro Muñoz Ballesta, que entró a la primera corporación democrática de Mazarrón en 1979, en su caso como edil de Medio Ambiente y después de presidir la asociación de vecinos de la localidad. El PSOE no sacó mayoría. Lo hicieron los Independientes, liderados por Mariano Yúfera, que hizo una precampaña rompedora. Acudía a los mítines con una escoba prometiendo «barrer la corrupción». En ese primer año de gobierno la formación independiente se dividió, y varios concejales formaron un pacto con los socialistas que desembocó en las dimisiones de Yúfera y del cabeza de lista del PSOE. Así, Muñoz alcanzó la alcaldía en 1980, cargo que ocupó hasta 1995.

Pedro Muñoz (Mazarrón). Pedro Muñoz Ballesta, el día de su toma de posesión como alcalde de Mazarrón. A la derecha, una foto actual del exalcalde en el Salón de Plenos. / Antonio gil / AGM

«Fueron unos años difíciles, pero también muy bonitos», define el exalcalde, al que su familia llama de forma cariñosa 'abuelo cebolleta' cuando se arranca con estas historias. Coincide Muñoz con todos sus compañeros de páginas en que antes había «más complicidad a la hora de sacar los temas importantes. Se pensaba más en el interés general», zanja. «No contábamos con medios, ni económicos ni materiales. Lo hicimos todo desde cero. No había luces en las calles, ni aceras. Construimos varios colegios, llevamos el agua a las pedanías...», relata Muñoz. «Se trabajaba mucho por el interés del pueblo, y se hacía menos política partidista que ahora».

Una reflexión

Cuatro décadas después de tomar posesión como alcalde de Torre Pacheco por la UCD, y con 86 años a sus espaldas, Pedro Jiménez aún sigue haciendo cosas por su pueblo, ahora con un «trabajo» que le encargó el actual primer edil para una asociación local de niños discapacitados. Y se emociona cuando sigue poniéndose «a disposición» de sus vecinos, a pesar de que Jiménez es otro de los que nunca quiso ser político, y mucho menos liderar una candidatura para ser alcalde. Al final, estuvo al frente del Ayuntamiento durante 20 años: «Siempre había algo que hacer; es como cuando te enamoras de la mujer de tu vida», describe.

Pedro Jiménez (Torre Pacheco). Jiménez (i) y el expresidente de la Comunidad, Carlos Collado, en la inauguración de un campo de golf junto al exsecretario de Estado para el Deporte, Javier Navarro. / a. gil / P. J.

Como pasaba en todos los municipios, las necesidades más urgentes en Torre Pacheco eran «todas; teníamos una montaña entera de necesidades». Sin embargo, recalca que bajo su mandato se construyó «el primer centro de salud de España con fondos propios municipales, inaugurado por el entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch». Jiménez, otro de los que no entiende «las nuevas formas de hacer política», aprovecha para reivindicar «la provincia de Cartagena», para romper una lanza a favor de «los medios de comunicación, que han jugado un papel imprescindible en la democracia», y también para tildar de «lamentable y dolorosa» la «guerra del agua que algunos se empeñan en seguir manteniendo».

Pedro Jiménez, que nunca se negó a escuchar «a la extrema izquierda o a la extrema derecha», aboga por «reflexionar» sobre lo que España ha conseguido en estos 40 años, «con una transición que ha sido un orgullo, pensando siempre que lo importante son los ciudadanos». Otro sentir general - y aviso para navegantes- de esta cosecha del 79.