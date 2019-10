Los cortes en la AP-7 de los independentistas ponen en alerta al sector del transporte 500 manifestantes cortaron ayer la autopista AP-7. / EFE La patronal regional Froet intensifica la comunicación con las empresas tras los últimos incidentes, aunque aún sin perjuicios reseñables ZENÓN GUILLÉN Miércoles, 16 octubre 2019, 02:34

Aunque por el momento han sido solo cortes de carretera puntuales en la autopista AP-7, tanto ayer como el lunes por la tarde, por parte de los grupos independentistas catalanes, a raíz de la sentencia del 'procés', los transportistas murcianos están ya en guardia ante lo que pueda pasar en los próximos días si siguen las protestas y las amenazas de bloqueo de infraestructuras de comunicación básicas por parte de colectivos soberanistas, en particular, el último movimiento denominado 'Tsunami Democràtic'.

Desde la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte (Froet) reconocieron ayer a 'La Verdad' que han intensificado los servicios de comunicación y las alertas de información con sus asociados ante los últimos acontecimientos. El objetivo es reducir al mínimo los efectos negativos de las incidencias. De hecho, a mediodía de ayer, poco después de las 14 horas, quedó interrumpido el tráfico a la altura de Sant Gregori, en Gerona, tras cortar la autopista cerca de medio millar de activistas.

La interrupción se prolongó unas tres horas, ya que finalizó pasadas las cinco de la tarde, cuando agentes de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional desalojaron a los manifestantes que impedían el tránsito de vehículos, entre ellos numerosos camiones tráileres procedentes de territorio murciano y de otras zonas del zonas del Mediterráneo, así como aquellos que bajaban desde Francia.

Eso sí, finalmente, los agentes rodearon al grupo de personas que protagonizaron el altercado, más reducido conforme avanzaba la tarde, instándoles a que despejasen la autopista por la vía pacífica. Y aunque se produjo algún enfrentamiento no se registraron incidencias graves. Tras la retirada de los objetos que se utilizaron durante la protesta y después de la limpieza del asfalto se pudo reabrir la AP-7.

Como el corte de tráfico no se alargó durante mucho tiempo, y también algunos transportistas que iban en ruta al tener conocimiento de lo que ocurrían variaron sus planes y aprovecharon para comer y descansar, el impacto fue mínimo. Así, las empresas integradas en Froet no alertaron de perjuicios reseñables. Tampoco causó mayores pérdidas el corte del pasado lunes por la tarde en la misma autopista a la altura de la salida Gerona-Sur. No obstante, apuntan desde la patronal murciana del transporte que la situación existente les hace estar con una «tranquilidad relativa», ya que si se recrudecen las protestas independentistas sí podría verse afectado todos el sector de forma más notable. Hay que tener en cuenta que en esta época, aunque no se están en plena campaña de productos en fresco para exportación a países europeos, se estima que entre 500 y 700 camiones frigoríficos de gran tonelaje de empresas de la Región circulan por la AP-7 dentro de sus rutas logísticas.

Más grave sería la situación a partir de noviembre cuando el incremento de la actividad eleva la actividad de vehículos pesados murcianos por encima del millar.