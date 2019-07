La corte de los milagros

Y en esto llegó Teodoro, el Séptimo de Caballería, para darle calor a un candidato, López Miras, entregado al destino que le depara la animadversión entre Ciudadanos y Vox. Si el trío, que no trinidad, empieza así de bronco y esquinado, incluso antes de nacer, cabe imaginarse cómo será la legislatura de tormentosa, poniéndose zancadillas y palos en las ruedas unos y otros. Cuando haya que aprobar los presupuestos de la Comunidad o tramitar una ley de calado social, el fandango parlamentario puede acabar como la fiesta de la flota ballenera. Para conjurar futuras calamidades, los populares pretenden que los acuerdos a tres bandas lleven implícito un consenso previo sobre los presupuestos autonómicos. Sería rizar el rizo.

El discurso del candidato quedó eclipsado por la incógnita sobre su investidura; Teodoro García acudió para facilitar la carambola política

La sensación que emanaba ayer en la Asamblea Regional era de espadas en alto y lanzas en ristre, con cada partido marcando su propio territorio. Teatralidad, bisoñez y temeridad a partes iguales conforman una especie de corte de los milagros, donde la caricatura emite destellos inquietantes a la espera del verdadero y deseado ejercicio de la política.

Entre medias estaba el candidato a la presidencia, López Miras, en plan conciliador, más que nunca necesitado de apoyos, y haciendo guiños a diestra y siniestra. Todos estaban con la cabeza en los pactos, en la trifulca de Cs y Vox, y en las cábalas sobre el desenlace final.

En Ciudadanos juegan con dos barajas: los que buscan motivos para irse con el PSOE y quienes prefieren gobernar con el PP

Las astillas del mismo árbol

Franco pone de los nervios al PP y enciende a Vox

La primera sesión del debate de investidura fue como una negociación en vivo y en directo desde el hemiciclo, con el candidato apelando al mismo tiempo al apoyo de Vox y a la comprensión de Cs. Siendo astillas del mismo árbol, destilan savias incompatibles. De hecho, dentro del flanco naranja hay distintas sensibilidades que ayer afloraron, como una película de policías buenos y malos: los que están por la labor de consumar la alianza con el PP y empezar a gobernar, y quienes aprovechan cualquier resquicio para tratar de justificar un cambio de socio y pactar con el PSOE de Conesa. Al menos, que no sea por falta de ganas.

Aquí no se aclaran ni los de Ciudadanos, que parece que juegan con dos barajas. Isabel Franco puso de los nervios a la bancada popular al declarar que el documento que se perfila con Vox entra en conflicto con el pacto de gobernabilidad. De paso, Franco encendió los ánimos de Luis Gestoso y Pascual Salvador, como una cerilla junto a un cartucho de dinamita. Solo les faltaba otro desaire de Ciudadanos para ponerse como motos. Votarán no y no a López Miras, martes y jueves, si los naranjas no 'bendicen' su acuerdo con el PP, advirtieron. Si al final gobierna el PSOE, será por culpa de Ciudadanos, recalcaron.

Miguel Garaulet y varios diputados naranjas quitaron hierro a la advertencia de Franco y se mostraron conciliadores. Lo atribuyeron al tira y afloja propios del momento, ya en la recta final, aunque no le restaron intriga a la trama.

Animación en el bar y los pasillos

Poco interés de los estamentos sociales

El discurso de López Miras no consiguió la distensión deseada ni sirvió para acercar posturas. Los populares tampoco sabían ayer cómo va a acabar la operación, sin ocultar sus ganas de seguir en el machito del poder. Mientras, los socialistas aguardan. Diego Conesa ansía el pacto con Ciudadanos -una coalición estable de 23 escaños y buena sintonía con el Gobierno central, si lo hay-, pero también sabe que el tiempo juega a su favor y está dispuesto a esperar lo necesario

Con el mecanismo de la investidura activado, pese a no estar asegurado el suficiente apoyo parlamentario al pacto PP-Ciudadanos, la bola de nieve rula montaña abajo. Tanta expectación política atrajo sin embargo a una corta representación del estamento social de la Región. En el patio de invitados predominaron cargos y militantes del Partido Popular, pero el interés general brilló por su ausencia.

Digamos que fue uno de los discursos de investidura con menos afición, pese a que López Miras, muy circunspecto, se apartó de los cánones habituales: lanzó un relato muy ideológico, tratando de compaginar el liberalismo (el individuo frente al Estado), con las políticas sociales y el explícito reconocimiento de que hay que actuar frente a la alta tasa de pobreza. La regla general en estos lances parlamentarios consistía en que el candidato prometía decenas de leyes y planes que saltaban de una legislatura a otra y que nadie se creía. Ayer, el guion fue otro, todo pendiente de una carambola a tres bandas. Ya no es el programa del PP, sino el contenido del pacto con Cs, y lo que caiga por parte de Vox.

Se estrenan los nuevos portavoces

Si fuera para subirse los sueldos, ya habría acuerdo

El bar de la Asamblea, por el contrario, estuvo tan animado como una tarde de toros. Los corrillos y conciliábulos se repartían por los pasillos y rincones, persiguiendo con las miradas los gestos de Teodoro García, Luis Gestoso, Garaulet, Luengo... El secretario general del PP acudió para hacer más visible su apoyo a López Miras, como hizo Fran Hervías respaldando a Franco y compañía en la constitución de la Asamblea.

Mucho ego suelto y pocos gestos. Vox pretende que se le reconozca su contribución a la causa, pero Ciudadanos no quiere verse contaminado por la derecha de Abascal. Hoy se podrá comprobar de qué madera política están hechos los portavoces Diego Conesa, Liarte, Isabel Franco y Segado, nuevos en esta plaza. En la trastienda se sigue negociando a contra reloj. Esta noche puede haber un pase de página. El jueves ya se verá.

Si fuera para subirse los sueldos entre todos, como estamos viendo estos días en varios ayuntamientos, la cosa ya estaría resuelta.