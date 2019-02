Cortan la luz a una familia con dos hijos menores y una embarazada de 7 meses La compañía eléctrica asegura que existía un fraude en el contador, pero los afectados niegan cualquier irregularidad ALICIA NEGRE Sábado, 16 febrero 2019, 02:19

La luz se apagó hace ya más de una semana para una familia de vecinos del Carril Galanes, en la pedanía murciana de Aljucer. Iberdrola decidió cortar la red eléctrica el pasado viernes 9 de febrero en la vivienda en la que reside Antonio -nombre ficticio- junto a su mujer, embarazada de siete meses, y sus dos hijos, de 9 y 14 años.

La compañía eléctrica asegura que se detectó una irregularidad en el contador -una toma clandestina- y que, por tanto, se decidió el corte. La familia afectada denuncia, sin embargo, que esa anomalía no existe y lamenta que la empresa no alertase antes de sus intenciones. «Tenemos todas las facturas pagadas y un instalador ha acreditado que el contador no tiene ninguna anomalía», remarca Antonio indignado. «Llevamos una semana en casa de mi madrina. Es muy pequeña y estamos durmiendo en el comedor».

Los empleados de Iberdrola llegaron al Carril Galanes de Aljucer el pasado viernes 9 con la decisión de cortar la luz de esta vivienda. Según explica Antonio, la primera noticia le llegó a través de su mujer. «Me dijo que había salido al supermercado y a llevar al niño al colegio y que, al volver, no había luz». Un vecino le explicó más tarde que unos técnicos de la compañía eléctrica cortaron el trenzado que da servicio a tres casas de esta zona de huerta. «No pude hablar con ellos hasta el lunes y entonces el inspector me dijo que le daba igual que hubiera niños y una embarazada, que tenía que pagar porque existía una irregularidad», explica Antonio, que ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional y una queja ante Consumo.

Esta familia, que está siendo representada por el abogado Pablo Ruiz Palacios, también contrató a un instalador que emitió un certificado en el que acredita que el contador cumple con la normativa. La compañía sostiene, sin embargo, que las instalaciones estaban manipuladas y que ello provocaba que las últimas facturas fuesen por cantidades llamativamente bajas. Antonio está dispuesto, a la espera de que sus reclamaciones surtan efecto, a abonar los gastos y dar los pasos necesarios para recuperar la luz porque «regresar a casa es ahora la prioridad».