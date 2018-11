Un corsé para San Esteban Noelia Arroyo entrega el manual de identidad corporativa que emplea el Gobierno regional en la Asamblea Regional. / LV La oposición trata de condicionar la labor del Ejecutivo en los meses previos a las elecciones con las leyes de Publicidad Institucional y de Gobierno Abierto JULIÁN MOLLEJO Domingo, 11 noviembre 2018, 12:30

La tensión y la temperatura políticas se elevan de forma inexorable a medida que se acercan las elecciones, y hay dos iniciativas legislativas promovidas por la oposición que agitarán aún más las relaciones con el Gobierno en estos meses previos a la cita con las urnas del 26 de mayo. Las dos normas operan en el mismo plano público, aunque con fuerzas contrapuestas: una para restringir ostentaciones impropias y la otra para incrementar y garantizar las revelaciones necesarias.

La primera, la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, presentada por Podemos y aprobada el pasado jueves por unanimidad en la Asamblea Regional, pretende constreñir el gasto público en campañas a lo estrictamente informativo y de interés social, y evitar el autobombo de las políticas gubernamentales y la promoción personal de sus responsables. La otra, la proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, que lleva la firma de Ciudadanos y está a la espera de iniciar su tramitación parlamentaria, busca aumentar y endurecer las exigencias en materia de transparencia a las administraciones públicas.

No existe una estrategia conjunta entre los dos partidos de la oposición, pero el efecto conjunto de ambas, si es que Ciudadanos logra que la suya entre en vigor en las próximas semanas, condicionará lo que el Gobierno regional pueda o no pueda comunicar y publicitar en el periodo más trascendental de la legislatura, los meses previos a los comicios en los que muchos de los electores deciden el sentido de su voto.

El Consejo de Gobierno Abierto podrá multar con hasta 12.000 euros a los altos cargos incumplidores

El Ejecutivo no lo cree así. Es más, acepta ambas leyes, aunque contra la de Podemos, a pesar de votar finalmente a favor, presentó una enmienda a la totalidad, y sobre la de Ciudadanos ha tratado de retrasar su avance en el Consejo de la Transparencia.

Es cierto que la ley de Comunidad y Publicidad Institucional ha quedado descafeinada tras las numerosas enmiendas introducidas y que estipula comportamientos que ya son habituales en la práctica diaria, además de pecar de generalista e imprecisa en algunos artículos, lo que generará controversia en su interpretación. El portavoz del PP en la Asamblea, Víctor Martínez, señala que «es una ley de mínimos que no aporta nada nuevo ni tendrá incidencia alguna en la acción del Gobierno». La consejera de Transparencia y Participación, Noelia Arroyo, es de la misma opinión y añade que «muchas de las cuestiones que plantea nosotros ya las estamos aplicando», como la elaboración de un plan anual de publicidad institucional y la publicación en el portal de Transparencia de los contratos de publicidad que suscribe el Ejecutivo.

Sin embargo, el simple hecho de que haya una norma -por muy edulcorada que esté- que condense y establezca lo que se puede y no se puede hacer con las campañas institucionales ya es un avance.

Información o propaganda

El oponente de la ley, Óscar Urralburu, secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, sí cree que tendrá efectos directos e inmediatos. A su juicio, algunas actuaciones recogidas en el plan de publicidad institucional de 2018, que recoge 68 campañas con un coste de 3,4 millones de euros, no se podrían llevar a cabo con esta ley, como las realizadas para informar sobre la rebaja del impuesto de sucesiones y las deducciones en el IRPF aprobados por el Gobierno, y para promocionar los servicios que prestará la nueva Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA). Urralburu considera que solo son propaganda para el Gobierno.

Aunque ha intentado bloquear ambas normas, desde las filas del PP le quitan importancia y creen que no tendrá incidencia

La consejera de Transparencia lo niega. «Son campañas informativas cuyo objetivo es prestar un servicio al ciudadano», argumenta. La ley sitúa a Arroyo en el ojo del huracán, ya que, como portavoz del Gobierno, deberá tener muy en cuenta el artículo 4.3, que establece que «en la comunicación institucional no deberá cuestionarse, implícita o explícitamente, a otras instituciones, entidades o personas». ¿Significa eso que la consejera deberá evitar sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en las ruedas de prensa de cada miércoles para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno?

Arroyo sostiene que Podemos «confunde» lo que es una campaña institucional que se contrata con terceros, que supone un gasto y debe, por tanto, estar sujeta a controles y guiarse por el servicio público, de lo que es un mero acto informativo que no supone coste alguno. «Si no hay gasto, ni es publicidad ni campaña», por lo que no es aplicable esta ley, indica.

La polémica no se limitará al ámbito de la Comunidad Autónoma, puesto que la ley abarca también a la Asamblea Regional, las universidades públicas y los ayuntamientos.

Faltas muy graves

Al igual que ocurre con la de Comunicación y Publicidad Institucional, el Gobierno también resta importancia a la proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción elaborada por Ciudadanos. «No nos preocupa porque nosotros ya vamos por delante en esta materia», declara Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Transparencia.

Esta norma reconoce tres veces más de derechos a los ciudadanos, aumenta las obligaciones de las instituciones, protege a los funcionarios que denuncien comportamientos irregulares y concede autonomía plena al nuevo Consejo de Gobierno Abierto en el que se transformará el actual Consejo de la Transparencia, cuyo presidente, José Molina, ha tenido serias divergencias con el Gobierno. Molina tendrá capacidad con la nueva ley para sancionar a los altos cargos con multas de hasta 12.000 euros y la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses en caso de faltas muy graves en el cumplimiento de la norma. Este es uno de los aspectos que no convence a Ujaldón. «Que este Consejo tenga competencias ejecutivas y fiscalizadoras es un modelo extraño que no existe en España», comenta.

La proposición de ley debe superar primero el dictamen del Consejo de la Transparencia, que se reúne la próxima semana y en el que la formación naranja espera no encontrar problemas. Después empezará su tramitación en la Asamblea, donde Cs cuenta con Podemos y el PSOE para sacarla adelante. Pero eso no está nada claro. Urralburu precisa que dependerá de las enmiendas que consiga introducir, entre las que cita la creación de una oficina regional de lucha contra el fraude, mientras que el portavoz socialista, Joaquín López, advierte de que la aplicación de la ley a los ayuntamientos, lo que constituye una de sus novedades, puede encontrar dificultades ya que supondrá un aumento del gasto.