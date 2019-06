Los dos corazones de Cayetano 02:11 La cardióloga Iris Garrido, Cayetano Amador Castro y el cirujano Francisco Gutiérrez, esta semana en La Arrixaca. / NACHO GARCÍA / AGM Un paciente de 26 años recibe con éxito un nuevo órgano, después de que empezase a fallar el que le fue implantado cuando era un niño JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 19 junio 2019, 11:01

Cayetano Amador Castro tenía 12 años cuando, de la noche a la mañana y en vísperas de la Navidad de 2004, su corazón falló. Su madre se dio cuenta de que respiraba con mucha dificultad. La sensación de ahogo le impedía incluso dormir. Asustada, llevó al niño a Urgencias de La Arrixaca. Allí estaba de guardia el cardiólogo Domingo Pascual, quien, ayudado de una ecocardiografía, dio con el problema. Una infección vírica había provocado una inflamación aguda del corazón, una miocarditis, que impedía el correcto bombeo de la sangre. Cayetano pudo morir en aquellos días, porque su situación se convirtió en crítica.

«Entró en código cero (urgente) para trasplante de corazón; era la única opción. Hace catorce años no disponíamos de asistencias circulatorias (lo que se conoce como corazón artificial)», recuerda el doctor Pascual, jefe del servicio de Cardiología de La Arrixaca. Hoy en día, estos dispositivos pueden evitar el trasplante en casos como este, ya que mantienen la función de bombeo mientras desaparece la inflamación aguda. Pero, en aquel momento, solo un nuevo órgano podía salvar la vida del niño. En tiempo de descuento, por muy poco, llegó el corazón que necesitaba Cayetano. Era un 26 de diciembre cuando entró en el quirófano. Le operó Ramón Arcas, padre del programa de trasplante cardíaco en la Región. Todo salió bien.

El chico recuperó su vida, con un pie puesto ya en la adolescencia. Volvió a jugar al fútbol y a montar en bici. Se hizo mayor, se casó y comenzó a trabajar como vendedor ambulante, como el resto de su familia. Pero, con 26 años, el corazón trasplantado de Cayetano empezó a dar muestras de agotamiento. Había desarrollado un rechazo crónico al órgano, que se fue «esclerosando y fibrosando progresivamente», explica la que ahora es su cardióloga, Iris Garrido.

«He visto la muerte de cara dos veces, y eso me ha hecho aprender a valorar la vida»

Con ayuda de desfibrilador

De nuevo, el trasplante se convirtió en la única opción. Durante unos ocho meses, permaneció en lista de espera, guardando máximo reposo y ayudado por un DAI, un desfibrilador, para controlar las arritmias. El 22 de abril le fue implantado, con éxito, un nuevo corazón. Por primera vez se llevaba a cabo en La Arrixaca un retrasplante cardíaco. Al frente del equipo del quirófano se situó, en esta ocasión, Fran Gutiérrez, jefe de sección de Cirugía Cardiovascular. La operación fue compleja. «Al ser una reintervención, las estructuras están menos definidas, y eso lo hace todo más difícil», explica Gutiérrez. Sin embargo, los cirujanos de La Arrixaca están más que entrenados. «La complejidad técnica es similar a otras reintervenciones que sí son más habituales, en patologías valvulares o coronarias». Recientemente, se ha colocado una prótesis mitral a un paciente previamente trasplantado de corazón al que ya se le había sometido a una reparación de la válvula mitral, pone como ejemplo Sergio Cánovas, jefe del servicio de Cirugía Cardíaca.

Tras salir del quirófano, Cayetano pasó un par de días en UCI, un servicio imprescindible en el programa de trasplantes. Pero enseguida pudo pasar a planta, y en quince días estaba en su casa de Alcantarilla. Desde entonces ha habido momentos malos y buenos, y Cayetano Amador se queda, sin dudarlo, con los buenos. «He visto la muerte de cara dos veces, y he aprendido a valorar la vida», resume. Como creyente -es cristiano evangélico- su fe se ha convertido en su muleta, junto a su familia. «Cuando estaba tan mal, no pensaba que Dios me iba a regalar de nuevo la vida. A la gente que esté esperando el trasplante, les animo a que confíen en que saldrán adelante».

Toda su familia se ha hecho donante. «Donar un órgano es dar vida de nuevo», recuerda. Ahora, ya piensa en sus planes de futuro. Quiere comprarse una casa y tener hijos.

Su caso ha sido único en la Región, pero pronto vendrán más. Ya hay una segunda paciente en lista de espera para retrasplante cardíaco. Quienes, como Cayetano, recibieron un corazón cuando eran niños o adolescentes, necesitan habitualmente de un nuevo órgano con el paso del tiempo. Siempre gracias a los donantes, la vida, para ellos, sigue latiendo.