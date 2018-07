«En las corales cada uno aporta sus puntos fuertes: se trabaja en equipo» Javier Pérez Garrido. / J. m. rodrígez / agm El compositor Javier Pérez Garrido presenta su primer disco monográfico, 'Obertura Heroica' MINERVA PIÑERO Martes, 17 julio 2018, 07:39

Era la obertura, en la época barroca, una especie de preámbulo en las óperas, la primera pieza que el público escuchaba y la que abría los eventos de esta índole. Y es ahora, además, uno de los términos con los que Javier Pérez Garrido (Madrid, 1985) ha decidido bautizar a su primer disco monográfico, 'Obertura Heroica'. Se trata, para el compositor, de un homenaje a Cartagena, la ciudad en la que ha escrito «muchísima música» y en la que ha vivido, junto al mar y la montaña, «situaciones muy inspiradoras». Un disco formado por las partituras que más representan a la ciudad portuaria, en el que el artista refleja quince años de trabajo creativo.

-¿Por qué 'Obertura Heroica'?

-Es el nombre de una de las catorce canciones que componen el disco. La elegí porque creo que se trata de la obra más representativa, la que mayor dimensión tiene. Probablemente, también es la que más repercusión ha tenido. Además, pienso que en un futuro tendrá muchísimo recorrido. Es música sinfónica, muy aventurera, de corte épico y de carácter marcial, con una parte central muy romántica. Esta canción fue estrenada por la Banda de la Armada Portuguesa en Lisboa, ante el presidente de la República de Portugal, con motivo del Día de la Marina Portuguesa.

-¿Pertenecen las catorce canciones de su disco al mismo estilo musical?

-No; es un disco ecléctico. Tiene música de muchos estilos, como el pasodoble, un género que conocí de niño, cuando formaba parte de una banda, pero también cuenta con una obra inspirada en el oeste americano, 'Far West Fantasy', que fue nombrada en mayo como 'Mejor Canción Instrumental' por la Akademia Music Awards, una institución musical de Los Ángeles; con otra canción que tiene influencias de la música irlandesa; con un fandango andaluz de carácter festivo, como es 'Amiguiño'...

-¿Cuál es el nexo que las une?

-La música de tradición levantina y la de banda. El disco también tiene influencias del cine estadounidense, ya que me gusta mucho analizar las piezas de compositores como John Williams. Para grabarlo, he contado con una plantilla de 65 músicos. Espero que esté disponible en Navidad.

-¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de las corales que dirige?

-Después de unos cuatro años dirigiendo corales, no hay ninguna persona a la que le haya prohibido unirse. En una coral, cada uno aporta sus puntos fuertes cuando es necesario y se siente apoyado por los demás en sus puntos débiles. Se trabaja en equipo. Las dos que dirijo son la coral José Faura, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y la coral polifónica Adolfo Vázquez.

-¿Con qué rango de edad trabaja?

-El rango es muy amplio, pues cuento con chavales de doce años y con gente de ochenta. A todas las personas que piensen que no sirven para esto y les guste la música, les animo a que se den una oportunidad a ellas mismas, a que rompan su rutina y hagan algo artístico.

-¿Cuándo y por qué cambió Madrid por Cartagena?

-A los cinco años, cuando mi padre decidió venir por motivos de trabajo y familiares, ya que mis parientes son andaluces. Decidimos mudarnos más cerca de la familia.

-¿Encuentra en otros países más apoyo a la música que en su tierra?

-Sí. Por el centro de Europa, por ejemplo, la tradición musical es mayor que en España. Allí cuentan con más apoyo institucional. De hecho, tuve la suerte de formar parte de la Orquesta de Jóvenes de la Unión Europea durante tres años, en la que el padrino era el príncipe Guillermo de Luxemburgo. Recuerdo cómo nos lo encontrábamos en algunos conciertos: sentíamos que teníamos un gran respaldo. En España, he participado en eventos importantes y no he contado con el apoyo de personas de tanta relevancia social.

-¿Qué solución propone frente a esta realidad?

-Todos los problemas que tiene le mundo se podrían solucionar si estuviéramos más educados y formados, desde la infancia, en los colegios e institutos. Aunque aquí no se puede enseñar lo que es de verdad la música. Llevo cuatro años trabajando en secundaria y no dispongo ni de las horas suficientes, ni de la libertad, para enseñar lo que significa. Hacer conciertos al final del año, en este sistema educativo, es muy difícil. La música enriquece a la personas, aporta una sensibilidad y una manera diferente de pensar, sensaciones que benefician la salud, que suben la autoestima después de un mal día. Hoy, lo que se promociona es la música comercial, la que se crea para ganar dinero a través de ella.