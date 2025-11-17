Convocan una manifestación en Murcia por unas «condiciones dignas para los autónomos« Tendrá lugar el 30 de noviembre y partirá a las 11h de la calle Trapería

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convoca una manifestación en Murcia el 30 de noviembre «Por unas condiciones dignas de trabajo«. En Murcia, la marcha partirá a las 11.00 de la mañana desde Calle Trapería, avanzará por Calle Escultor Nicolás Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, Calle Apóstoles, Plaza Cristo de la Salud, Calle Eulogio Soriano, Plaza Ceballos, Calle Ceballos, Paseo Teniente Flomesta, y culminará en la Glorieta de España, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto.

La plataforma afirma que el fin de esta protesta es que los «trabajadores por cuenta propia de toda España se echan a la calle denunciando la precariedad en la que desarrollan su actividad». La Plataforma ha convocado esta manifestación con el lema: «Los autónomos estamos asfixiados: Basta ya».

Durante la manifestación se leerá el 'Manifiesto Nacional de los Autónomos', en el que se denuncian: El incremento de costes y cuotas pese a la caída de ingresos; La falta de protección social equiparable a la de los asalariados; El retraso en la aplicación de la exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 €; La burocracia «asfixiante» que impide cobrar ayudas o facturar con normalidad; y La desaparición acelerada del comercio local.

La organización durante la protesta exijirá «una revisión justa de las cuotas, rebaja de la carga fiscal, protección social digna equiparable a asalariados, aprobación inmediata de la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros, apoyo al pequeño comercio y emprendimiento local, fin de trabas burocráticas y retrasos administrativos.

Afirman que « es un movimiento ciudadano independiente, sin partidos y sin ánimo de lucro, constituido para dar voz al colectivo autónomo ante una situación insostenible». Los convocantes llaman a participar a autónomos, trabajadores, familias, estudiantes y vecinos «que ven cómo se apagan los negocios de sus barrios y pueblos».

