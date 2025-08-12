Convocan ayudas de hasta 2.500 euros para familias numerosas y monoparentales Política Social destina 2,5 millones, el doble de la convocatoria anterior, para cubrir gastos de alimentación, salud, calzado y cuidados

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha duplicado el presupuesto destinado inicialmente a las familias numerosas y monoparentales, hasta alcanzar los 2,5 millones de euros. La cuantía beneficiará a 1.200 familias.

La ampliación del crédito está destinada a subvencionar los gastos diarios de crianza de los menores por manutención, compra de vestimenta y calzado y conciliación familiar y laboral. La convocatoria también incluye gastos por compra de artículos higiénicos y sanitarios, accesorios de puericultura, productos de farmacia y parafarmacia, asistencia a Centros de Atención a la Infancia (CAI), comedores escolares, abonos de transporte público y contratación de personal para el cuidado de menores o personas dependientes en el hogar.

El importe máximo de la ayuda por unidad familiar será de 2.500 euros, otorgada en un solo pago y de forma no periódica, informaron ayer fuentes del Gobierno regional. Y añadieron que los gastos subvencionados deberán realizarse durante el año 2025 y su justificación se podrá presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Como requisitos fundamentales, las familias deberán residir en la Región de Murcia, tener una renta per cápita familiar no superior al Índicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente; y tener reconocida la condición de familia numerosa de categoría especial o monoparental. En el caso de tener hijos nacidos de parto o adopción múltiple, el nacimiento o acogimiento deberá ser, como mínimo, de tres menores a la vez y con edad inferior a seis años, indicaron en la Comunidad. En la actualidad, el Iprem está fijado en la cantidad de 600 euros mensuales, 7.200 euros al año en doce pagas y 8.400 euros en catorce pagas.