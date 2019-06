El SMS convoca el concurso para sustituir a Parrilla en La Arrixaca Pascual Parrilla. / Guillermo Carrión/ AGM Pablo Ramírez, jefe de sección y director científico del IMIB, presentará su candidatura para ocupar la plaza JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 14 junio 2019, 03:09

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha esperado al tiempo de descuento de la legislatura para convocar el concurso de méritos del que saldrá el nuevo jefe del servicio de Cirugía General de La Arrixaca, un puesto ocupado durante décadas por todo un referente de la sanidad murciana, el catedrático Pascual Parrilla. Desde finales de 2016, el servicio ha estado nominalmente sin jefe, ya que aunque Parrilla ha continuado durante todo este tiempo en La Arrixaca en calidad de emérito, esta figura resulta incompatible con la jefatura.

El SMS comenzó en 2017 a convocar los concursos para la designación de todos los jefes de servicio de los hospitales públicos, en cumplimiento de la reforma de la Ley del Personal Estatutario aprobada por la Asamblea Regional. Las plazas ocupadas por catedráticos y profesores titulares de la UMU quedaron para la última fase, pero cuando, en 2018, empezaron a convocarse estos puestos, el servicio de Cirugía General de La Arrixaca no estuvo entre ellos.

Finalmente, el Boletín Oficial de la Región (Borm) publicó ayer la convocatoria de la plaza. Se abre ahora el periodo de presentación de candidatos, con la incógnita de cuántos aspirantes pugnarán por continuar con el legado de Pascual Parrilla, impulsor del programa de trasplante hepático. La Arrixaca se ha convertido en uno de los hospitales más potentes de España en el área quirúrgica, gracias a las diferentes unidades superespecializadas puestas en marcha en las últimas décadas. Además, el servicio es también especialmente potente en investigación, con numeroso proyectos desarrollados en colaboración con la Universidad de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB).

'La Verdad' ha podido confirmar que a la jefatura aspirará Pablo Ramírez, jefe de sección, catedrático y actual director científico del IMIB. Pero el servicio cuenta con otros tres catedráticos que también contarían con opciones si deciden dar el paso: Francisco Sánchez Bueno, Ricardo Robles y Luisa Martínez de Haro. A ellos podrían sumarse además candidatos de otros hospitales de la Región o de otras comunidades autónomas.

A falta de Psiquiatría

Con la publicación en el Borm del concurso de méritos para esta jefatura, ya solo queda por convocar, en La Arrixaca, la plaza de Psiquiatría, vacante desde la jubilación del anterior responsable del servicio, José Hernández, el pasado otoño. Además, están convocados, pero sin resolver, los concursos de Neurocirugía, Dermatología, Anestesia y Reanimación y Oftalmología.

Las jefaturas de Neurocirugía y Dermatología de La Arrixaca salieron a concurso de méritos a finales de 2017, pero los procesos quedaron desiertos después de que sus anteriores responsables, cesados por no ajustarse al régimen de incompatibilidades ratificado por la Asamblea Regional, decidieran no optar a las plazas. Ahora, el SMS ha vuelto a publicar las convocatorias. Por su parte, en Oftalmología el tribunal ya propuso a José María Marín, pero no hay resolución definitiva a la espera de un proceso administrativo para vincular la plaza con la UMU.