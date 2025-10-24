Contaminación del aire y temperaturas extremas disparan la tasa de mortalidad

La relación entre fenómenos meteorológicos extremos como las altas temperaturas y una mayor mortalidad es un vínculo ya estudiado y demostrado de sobra ... por la ciencia. También lo está la conexión entre una alta exposición a sustancias contaminantes en el aire y su efecto negativo sobre la salud, además de provocar una mayor tasa de mortandad tras esos episodios. Sin embargo, ¿existe un nexo entre las tres variables? Una investigación del Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia ha concluido que los eventos extremos relacionados con las temperaturas y la contaminación atmosférica son factores clave que explican una alta tasa de mortalidad, tanto en verano como en invierno.

Las altas temperaturas en la época estival, ya sea por olas de calor o noches tropicales, están muy asociadas a un alto porcentaje de mortandad entre personas, pero si se incluye el factor de elevadas concentraciones de ozono troposférico o partículas PM10, dos de los mayores contaminantes atmosféricos, «aumentan aún más las tasas de mortalidad», remarca el estudio. Aunque, durante el invierno, los resultados muestran que las olas de frío «impactan significativamente» en el número de fallecidos, en la Región de Murcia, esta tendencia se ha observado con más frecuencia en la temporada estival.

Los investigadores realizaron un estudio empleando un modelo de inteligencia artificial para determinar los principales factores meteorológicos y elementos tóxicos en el aire que más relación tienen y que mejor pueden explicar la mortalidad registrada en cada provincia de España.

«Cuando ponemos un modelo multivariante que junta las temperaturas extremas con la contaminación, lo que observamos es que los eventos de mortalidad máxima están relacionados con eventos que nosotros llamamos compuestos», es decir, un pico de calor coincide con un nivel de contaminación elevado, y, «cuando se juntan estos dos factores, eso hace que la tasa de mortalidad aumente de manera considerable», explica Juan Pedro Montávez Gómez, catedrático de Física de la Tierra en la UMU y responsable del grupo investigador.

Alertas tempranas

La mortalidad puede presentar una respuesta retardada. En verano, se observa una tendencia al alza en las muertes dos o tres días después de registrarse temperaturas muy elevadas unido a niveles altos de contaminación atmosférica. En invierno, el tiempo es mayor, hasta una semana. «No tiene que coincidir exactamente en el mismo día, pero, si se dan esas dos claves, sí que tiene un efecto sobre la mortalidad a nivel provincial», incide. Una continuidad de esta línea de investigación es determinar qué causas concretas de fallecimientos se registran esos días posteriores.

Montávez pone el acento en actualizar los sistemas de alerta de riesgos para que se tengan en cuenta todos estos factores a la hora de informar con antelación a la población. «Proponemos que haya un índice de riesgo que vaya asociado a las dos variantes», explica. Aquellas personas con patologías previas (problemas respiratorios o cardiovasculares), se verían beneficiadas de que avisos meteorológicos como los de la Aemet o las alertas de Protección Civil de la Comunidad mencionen conjuntamente los episodios de temperaturas extremas y de contaminación.