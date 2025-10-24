La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de la ciudad de Murcia, donde se observa una capa contaminante en el aire, en una imagen de esta semana. Nacho García

Contaminación del aire y temperaturas extremas disparan la tasa de mortalidad

Investigadores de la UMU vinculan el mayor número de muertes con niveles elevados de ozono, PM10 o dióxido de nitrógeno, junto a noches tropicales y olas de calor

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:30

Comenta

La relación entre fenómenos meteorológicos extremos como las altas temperaturas y una mayor mortalidad es un vínculo ya estudiado y demostrado de sobra ... por la ciencia. También lo está la conexión entre una alta exposición a sustancias contaminantes en el aire y su efecto negativo sobre la salud, además de provocar una mayor tasa de mortandad tras esos episodios. Sin embargo, ¿existe un nexo entre las tres variables? Una investigación del Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia ha concluido que los eventos extremos relacionados con las temperaturas y la contaminación atmosférica son factores clave que explican una alta tasa de mortalidad, tanto en verano como en invierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5

    El sospechoso de encubrir el doble crimen de Librilla niega cualquier implicación
  6. 6 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  7. 7

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  8. 8 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  9. 9 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  10. 10

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Contaminación del aire y temperaturas extremas disparan la tasa de mortalidad

Contaminación del aire y temperaturas extremas disparan la tasa de mortalidad