El consumo de tabaco, alcohol y cannabis cae entre los adolescentes de la Región de Murcia

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis desciende de forma significativa entre los adolescentes de la Región de Murcia, en una tendencia que es general ... en toda España. Así se recoge en la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) 2025, publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Este departamento destacó que el consumo se sitúa «en mínimos históricos».

La caída más drástica se observa en el tabaco. El consumo habitual desciende cuatro puntos y medio en la Región de Murcia con respecto a 2023, cuando se publicó el anterior informe. El 14,2% de los estudiantes de entre 14 y 18 años de la Región de Murcia aseguran haber fumando durante los 30 días anteriores a la encuesta, frente al 18,7% de de hace dos años. En cuanto al consumo esporádico, el 27% admite haberlo probado alguna vez. En este caso, el porcentaje se mantiene estable.

El estudio, realizado con la participación de 2.192 alumnos murcianos y 35.000 en toda España, refleja, en definitiva, un claro descenso del hábito tabáquico. Además, la Región es una de las comunidades con menores prevalencias de consumo habitual, con una tasa 2,4 puntos inferior a la media nacional.

Esta tendencia no sorprende tanto si se tiene en cuenta el auge del vapeo entre los adolescentes. El cigarrillo electrónico ha ido sustituyendo al tabaco convencional, lo que preocupa a los expertos. De ahí que el Ministerio de Sanidad quiera equiparar las restricciones a vapeadores y cigarrillos en su nueva Ley Antitabaco. El 51% de los alumnos de entre 14 y 18 años de la Región de Murcia han vapeado alguna vez, y el 42,9% lo ha hecho durante el año anterior a la encuesta. Al contrario de lo que ocurre con el tabaco convencional, los adolescentes murcianos están más enganchados al cigarrillo electrónico que los de otras comunidades. El consumo habitual es dos puntos superior en la Región.

Sin embargo, y esto es especialmente llamativo, el vapeo ha retrocedido en toda España en los últimos dos años. En la Región de Murcia lo ha hecho de manera significativa: su consumo ha descendido nada menos que siete puntos.

También beben menos

El Estudes refleja también un descenso en el consumo de alcohol. Si hace dos años el 52,4% de los adolescentes de la Región de Murcia aseguraban beber de forma más o menos habitual (al menos una vez durante el mes anterior a la realización de la encuesta), ahora ese porcentaje es del 49,9%. De nuevo, se sitúa por debajo de la media nacional (51,8%).

También descienden, aunque en menor medida, las borracheras. El 16% de los estudiantes murcianos se han emborrachado alguna vez durante el mes anterior a la encuesta (un punto menos que en 2023), y un 36,6% se ha pasado de la cuenta alguna vez en el último año.

Por sexos, chicos y chicas presentan prevalencias idénticas en cuanto al consumo habitual, aunque ellas superan a sus compañeros varones en lo que respecta a un hábito más esporádico. Si ponemos el foco en las borracheras, el 40% de las chicas de 14 a 18 años admiten haberse emborrachado en el último año, frente a un 33% de varones.

En el tabaco, ellas fuman más que ellos, una tendencia que viene de lejos. Sin embargo, el consumo de cannabis sigue siendo más alto en los varones. Globalmente, también en esta droga se registra un descenso con respecto a años anteriores. En 2023, el 22% de los chicos y chicas de la Región de Murcia aseguraron que habían probado los porros alguna vez. Ahora, ese porcentaje es del 19,8%. El consumo habitual también desciende, pero menos. El 11,6% de los adolescentes murcianos admiten haber fumado porros durante los últimos 30 días. Es la misma tasa que en el resto de España.

El informe Estudes solo desglosa por comunidades los datos relativos a las drogas de mayor consumo: tabaco, alcohol y cannabis. Para el resto de sustancias, los porcentajes son nacionales. Habrá que esperar al informe que elaborará la Consejería de Salud con los datos regionales para conocer la evolución en estas drogas. Lo que indica el estudio nacional es que la prevalencia cae también en general en todas estas sustancias en España.

Mayor percepción de riesgo

Las principales conclusiones del estudio del último bienio no pueden ser, en definitiva, más positivas. El consumo de tabaco y de cannabis entre los alumnos españoles de los institutos está en sus niveles más bajos desde que comenzó a medirse en 1994, y también ha bajado sustancialmente el consumo de alcohol, de hipnosedantes y de las principales drogas en los últimos dos años y la toma de bebidas energéticas es la más reducida desde hace una década. En paralelo, la percepción del riesgo que supone consumir habitualmente toda clase de estas sustancias psicoactivas y tóxicas se ha elevado de forma notable entre los adolescentes españoles, con máximos en cannabis y alcohol.

No obstante, pese a la notable mejora no todos los resultados son buenos. El consumo de alcohol sigue siendo elevado, y la edad media de inicio al consumo en todas estas sustancias es muy precoz, ronda de media los 14 años tanto en España como en la Región de Murcia.

La ministra de Sanidad, Mónica García, celebró que la encuesta trae «un mensaje de optimismo», con los mejores resultados desde el inicio del siglo, lo que demuestra que las nuevas generaciones «cada vez se cuidan más» y las campañas de sensibilización y las políticas restrictivas de humos y alcohol están funcionando.

La caída del consumo de tabaco entre los jóvenes profundiza la tendencia que se inició a finales de la década pasada hasta alcanzar el mínimo desde 1994. Pero, además, casi la mitad de quienes fuman han intentado dejarlo en el último año.

Otro dato esperanzador es que el consumo de hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos) entre los adolescentes españoles ha bajado por primera vez en más de diez años. No obstante, sigue tomándolos en alguna ocasión el 18% y, lo que es peor, la mitad lo hace sin control ni receta del médico. El inicio del consumo son los 14 años y es más alto entre las chicas. Habrá que esperar a conocer el informe de la Consejería de Salud para saber si esta tendencia a la baja en España también se observa en la Región de Murcia.

El uso del resto de las principales drogas ilegales, las más dañinas, también está estabilizado o en descenso en España y en todos los casos es bastante minoritario. De nuevo, aún no hay datos específicos de la Región de Murcia. Solo han tomado cocaína alguna vez en su vida el 1,6% de los adolescentes españoles, alucinógenos el 1,4%, y productos inhalables el 2%. En estos dos años, el porcentaje de consumidores de las tres sustancias ha caído a casi la mitad.

El último dato positivo que trae el Estudes 2025 es el fuerte aumento entre los adolescentes de la percepción del riesgo que corren al consumir con regularidad estas drogas, factor que explicaría en parte los notables descensos de uso en el bienio. Son conscientes del riesgo de fumar cannabis el 94%, que es el máximo de la serie histórica; ven el peligro de consumir alcohol la mayoría de fines de semana o a diario dos de cada tres escolares y son conscientes del alto riesgo para su salud que supone fumar a diario el 93% de los chicos de 14 a 18 años.