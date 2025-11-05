La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos jóvenes fumando en una terraza de Murcia, en una imagen de archivo. Ros Caval / AGM

El consumo de tabaco, alcohol y cannabis cae entre los adolescentes de la Región de Murcia

La tendencia es general en toda España, con prevalencias en mínimos históricos. Incluso retrocede ligeramente la moda del vapeo, aunque sigue muy extendida

Javier Pérez Parra
Alfonso Torices

Javier Pérez Parra y Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:48

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis desciende de forma significativa entre los adolescentes de la Región de Murcia, en una tendencia que es general ... en toda España. Así se recoge en la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) 2025, publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Este departamento destacó que el consumo se sitúa «en mínimos históricos».

