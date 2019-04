Las consultas de Primaria sufren ahora más saturación que antes de los recortes El cupo de pacientes atendidos por cada médico de familia ha crecido desde 2013, fruto de las restricciones a la contratación JAVIER PÉREZ PARRA Jueves, 11 abril 2019, 04:27

Las consultas de Atención Primaria de la Región están ahora más masificadas que hace seis años. Desde que en 2013 empezaron a materializarse las consecuencias de las restricciones a la contratación, fruto de los recortes presupuestarios, el cupo medio de pacientes atendidos por los médicos de familia ha ido creciendo, convirtiendo en papel mojado las mejoras conseguidas hasta la irrupción de la crisis. Según se recoge en la estadística oficial de la Comunidad, cada facultativo tiene asignadas, de promedio, 1.449 tarjetas sanitarias a día de hoy, un 4% más que en 2013, cuando la cifra se situaba en 1.394.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) confía en que las ratios disminuyan con el desarrollo del Plan de Mejora e Impulso de Atención Primaria (Paimap), puesto en marcha a mediados de 2018. Desde entonces, la plantilla ha crecido ligeramente, con once nuevos médicos de familia (ahora hay 844 frente a los 833 de hace un año), y otros once enfermeros (pasando de 618 a 628). Hay, además, otras once incorporaciones (de facultativos) previstas para este mes.

Pero, de momento, estas contrataciones no están teniendo prácticamente impacto en el conjunto del sistema, de forma que las estadísticas muestran, a principios de 2019, todavía una mayor saturación en las consultas que a cierre de 2017. El SMS lo justifica por el aumento de la población.

El 42% de los facultativos superan las 1.500 tarjetas asignadas, denuncia el sindicato Cesm

En todo caso, lo que las cifras reflejan son medias. La realidad diaria de muchos facultativos es sensiblemente peor. Cristina Sánchez, vocal de Primaria del Sindicato Médico, denuncia que el 42% de los profesionales -en concreto, 320 facultativos- superan los 1.500 pacientes asignados. «Sobre todo en las áreas 1 (Murcia Oeste) y 3 (Guadalentín)», explica. En este sentido, la Región está todavía muy lejos del objetivo planteado ayer por el Ministerio de Sanidad, que pasa por conseguir que ningún médico de familia en España tenga asignadas más de 1.500 tarjetas. Pero si entre comunidades hay diferencias significativas, otro tanto ocurre dentro de la Región, entre áreas de salud. Así, a la cabeza se sitúan el Mar Menor, con 1.508 pacientes de media por facultativo, y Lorca, con 1.495. Resulta significativo el empeoramiento en Cartagena, donde de 1.397 tarjetas por profesional en 2017 se ha pasado a 1.426.

En Enfermería se observa una evolución parecida. Si en 2013 había una media de 1.717 pacientes por profesional, en 2019 hay 1.749. La Región está a la cola de España en ratio de enfermeros por habitantes, denuncia José Manuel Saorín, del sindicato Satse. Toda esta saturación se concreta en que, según datos del SMS, los médicos de familia apenas tienen seis minutos de media para atender a cada paciente. «Una exploración de hombro o de rodilla te lleva ya quince minutos, y si le tienes que explicar a una persona cómo controlar la diabetes necesitas como mínimo media hora. La situación de Primaria es penosa», advierte José Gómez, presidente de la delegación murciana de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG).

Los profesionales denuncian, entre otros problemas, la falta de sustituciones, lo que lleva «a tener que doblar consultas», advierte Jesús Abenza, vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc). Para descongestionar la Primaria y resolver estas situaciones se requiere, fundamentalmente, más inversión. «Necesitamos un presupuesto específico que ronde el 20% del total», subraya Eduardo Carrasco, de la Sociedad Española de Médicos de Primaria (Semergen).