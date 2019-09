Consulta el currículum de los nuevos directores generales El Consejo de Gobierno aprueba los nombramientos de los nuevos directores generales en cada una de las consejerías que conforman el Gobierno regional LA VERDAD Murcia Viernes, 6 septiembre 2019, 20:15

Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

Directora gerente del IMAS

Raquel Cancela Fernández. Licenciada en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU, es máster en Gestión Ambiental y máster en Dirección de Personal y Asesoría Laboral, entre otros. Ha formado parte del consistorio de Los Alcázares como personal laboral prestando servicio de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento, corporación municipal de la que ha sido concejala.

Director general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector

José López Mellado. Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería de la UMU y diplomado en Enfermería de Empresa por el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Antropología: Salud, Cultura y Migración, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como enfermero en el Hospital de la Arrixaca, el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y el área de Urgencias del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor y es además profesor asociado académico en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.

Directora general de Mujer y Diversidad de Género

María José García Méndez. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Politécnica de Cartagena. Asimismo, ha realizado cursos de mediador de seguros, mercado bursátil o relaciones públicas y protocolo, entre otros. Desde 2003, ha desarrollado su carrera profesional como responsable de Gestión Comercial en distintas entidades financieras. Concejal de Ciudadanos en el grupo municipal de San Javier de 2015 a 2019, donde asumió el cargo de portavoz.

Director general de Familias y Protección de Menores

Raúl Nortes Ortín. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta asimismo con cursos de Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Arrendamientos Urbanos. Abogado en ejercicio desde diciembre de 1997, ha sido además asistente técnico jurídico en la Dirección General de Carreteras (2005-2007) y asesor de empresas en el ámbito mercantil y laboral. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Beniel de 2015 a 2019.

Directora general de Personas con Discapacidad

Conchita Ruiz Caballero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, en la rama de Periodismo. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de comunicación, como Libertad Digital u Onda Regional de Murcia, así como en distintas instituciones, como el Instituto de la Mujer o el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Ha sido concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Murcia de 2015 a 2019.

Presidencia y Hacienda

Joaquín Rocamora Manteca. Funcionario de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, secretario y secretario-interventor y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha ejercido con anterioridad como secretario general del Ayuntamiento de Alguazas, secretario general del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y letrado de la Asamblea Regional y ha ocupado puestos en la Comunidad Autónoma como jefe de servicio, asesor facultativo y técnico superior. Ha sido director de los Servicios Jurídicos desde 2017.

Intervención General

David Rodríguez Vicente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en Enseñanzas Aplicadas a la Gestión Pública por la Escuela de Negocios, Dirección y Administración de Empresas (ENAE). Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores desde 2002 y del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad desde 2007. Jefe de División de Intervención y Fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma desde 2009. Interventor General desde 2018.

Director general de Administración Local

Francisco Abril Ruiz. Especialista en Planificación de Marketing y Comunicación desde la Administración pública por la Universidad de Valencia, ha realizado cursos de Comunicación y Marketing Político (The Graduate School of Political Management – The George Washington University) y de Comunicación Corporativa (Universidad de Cádiz), entre otros. Desde 1999 hasta 2006 ha sido trabajador autónomo y socio en empresas del sector del mármol. Desde 1999 hasta 2003, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Cehegín y desde esa fecha a junio de 2015 concejal en el Gobierno con diversas responsabilidades. Desde 2015 ha sido director general de Comercio, Consumo y Simplificación administrativa.

Directora general de Presupuestos y Fondos Europeos

María Begoña Iniesta Moreno. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en Investigación y Técnicas de Mercado, ambas por la Universidad de Murcia. Desde 1996 es funcionaria del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Fue jefa de Servicio Evaluación y Calidad Educativa de 2010 a 2011. De 2011 a 2013, fue directora general de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Directora general de Ordenación Académica y Atención a la Diversidad de 2013 a abril de 2014. Desde esa fecha hasta julio de 2015 fue directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. En julio de 2015 fue nombrada directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Ha desarrollado también su labor profesional como profesora asociada de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU.

Directora general de Patrimonio

María Dolores Sánchez Alarcón. Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación Audiovisual, y máster de Periodismo del Grupo Recoletos en Madrid. Experiencia laboral en Cope Murcia, Onda Regional, Antena 3 Televisión y TVE. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Murcia de 2007 a 2019 en las áreas de Juventud, Empleo, Educación, Tráfico y Seguridad.

Director general de Informática y Patrimonio

Javier Martínez Gilabert. Ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia, especializado en sistemas informáticos y funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma. Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración pública, a la que accedió en 2006, al departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. En 2008 pasa a formar parte como funcionario en la Dirección General de Informática. Actualmente es decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería Informática de la Región de Murcia. Además, ha formado parte del equipo directivo en empresas de base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital, innovación e industria 4.0.

Director general de Estrategia y Transformación Digital

Joaquín Gómez Gómez. Doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia e ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena. Máster en 'Diagnóstico y gestión de la innovación y la tecnología en la empresa'. Ha sido director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde anteriormente fue responsable del área de Innovación, así como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de CEEIs. Anteriormente y desde 1999, trabajó en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, donde ocupó el puesto de Responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde 2015 ha sido director general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Directora general de la Función Pública

Carmen María Zamora Párraga. Ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena y profesora de Enseñanza Secundaria. En la Comunidad Autónoma, ha sido asesora de formación en el CPR Murcia I en los ámbitos de la Tecnología y de la Formación Profesional, subdirectora general de Formación en el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (2008-2011 y 2013-2015) y secretaria general técnica del Servicio Regional de Empleo y Formación (2015-2018). Desde 2018 ha sido directora general de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Sonia Carrillo Mármol. Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Molina de Segura de 2003 a 2016, donde ha ocupado diferentes áreas de Gobierno como Hacienda, Contratación, Fomento, Empleo, Juventud, Turismo, Comercio, Artesanía, Patrimonio y Deportes, además de la portavocía en el Gobierno en la última legislatura. De marzo de 2016 a junio de 2019 ha sido concejal en la oposición.

Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia

Luis Alberto Marín González. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en Derecho por la UCAM. Además, es máster en Auditoria de Cuentas, en Tributación y Asesoría Fiscal, y en Acceso a la Abogacía. Ha desarrollado su carrera profesional en la consultora Luis Marín Economistas Tributarios, así como en otras empresas de diversos sectores. Asimismo, ha sido profesor asociado del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, y ha impartido docencia en ENAE Business School, en la Universidad Miguel Hernández, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y en la Confederación Regional de Empresarios de Murcia (CROEM).

Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia

Francisco Jódar Alonso. Licenciado en Derecho. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa en 1979 y fue delegado provincial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas en Murcia. En 1998 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Murcia. Ha alcalde de Lorca desde junio de 2007 a mayo de 2017, y vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Diputado regional de 2015 a 2019 y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de 2017 a 2018.

Empresa, industria y portavocía

Director general de Industria, Energía y Actividad Minera

Eduardo Piné Cáceres. Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena y máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Ganador del III Premio Beca Vigaceros por su proyecto final de carrera 'Plataforma integrada de análisis de uniones soldadas mediante la inspección de imágenes radiográficas'. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado como técnico en una de las empresas conserveras referentes de la Región y cuenta con una dilatada experiencia en la realización de proyectos industriales en los sectores agroalimentario, plástico y logístico.

Directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y de la Pyme

María José Ros Olivo. Arquitecta y arquitecta técnica por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, especializada en gestión de proyectos, intervención en el patrimonio, jefatura de obra y gestión de la edificación. Es especialista en Restauración y Conservación de la Edificación, Patología y Técnicas de Intervención por la UPCT y también ha realizado estudios en Gestión de Marketing y Comunicación. Desde 2004 ha desarrollado su vida profesional en el ámbito de la empresa privada en la planificación estratégica de proyectos, organización y coordinación de equipos de trabajo en obra y redacción de proyectos de edificación residenciales y comerciales.

Directora general de Comercio, Consumo y Artesanía

Carolina Espinosa Gallego. Diplomada y Graduada en Trabajo Social por la UNED. Máster en Igualdad de Género y Formación de Agentes para la igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha. También es técnico superior en Secretariado y tutora de prácticas del Ciclo Formativo Técnico de Actividades Comerciales. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector asegurador y el de hidrocarburos. En 2017 trabajó como formadora de Economía Social y ha sido técnica de proyectos relacionados con el empleo, acogida y la atención a mujeres víctimas de violencia de género en una entidad del tercer sector.

Director general de Unión Europea

Juan José Martínez Lozano. Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, es también técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía, diplomado en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y especialista en Industrias Alimentarias por la UCAM. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector privado, ligado a la gestión ambiental y la seguridad industrial como inspector y auditor para diversas entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) durante más de 16 años.

Turismo, Juventud y Deportes

Instituto de Turismo de la Región de Murcia

Francisco Martín Bernabé Pérez. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU), máster en Práctica Jurídica por la UMU y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Escuela de Negocios y Administración de Empresas de la Región de Murcia. Letrado del Colegio de Abogados de Murcia y del de Cartagena, así como coordinador técnico de la Escuela de Práctica Jurídica de la UMU entre 1996 y 2004. Ha sido alcalde de La Unión (2007-2014), consejero de Fomento e Infraestructuras (2014-2016), diputado en la Asamblea Regional (2015), diputado en el Congreso (2016-2017), delegado del Gobierno en la Región de Murcia (2017-2018) y senador del Reino de España (2018-2019).

Director general de Deportes

Francisco Javier Sánchez López. Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha desempeñado el puesto de coordinador de pedanías y distritos en el Ayuntamiento de Murcia. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de la Juventud de Murcia, y coordinador de la Red Nacional de Consejos Locales de Juventud. Desde 2015 a 2019 ha ocupado el cargo de director general de Juventud.

Educación y Cultura

Directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos

Juana Mulero Cánovas. Licenciada en Biología, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctora en Biología por la Universidad de Murcia. Profesora titular de Nutrición y Biología en la UCAM. Directora del Máster en Nutrición Clínica. Secretaria del Departamento de Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Ha participado en proyectos de investigación a nivel regional, nacional e internacional en materia de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Ha sido directora general de Innovación Agroalimentaria y Directora del Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia de julio de 2015 a mayo de 2017.

Directora general de Centros Educativos e Infraestructuras

Verónica López García. Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Murcia. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Ulea (1999-2003), diputada regional (2004-2007), directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (2007-2010), directora general de Juventud (2010-2011), directora general de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores (2011-2014), directora general de Familia y Política Social (2014-2015) y, desde 2015, directora del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad

Carlos Albaladejo Alarcón. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y en Estudios Eclesiásticas (Bachiller en Teología) por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Especialidad de Religión) en diferentes centros públicos de la Región de Murcia desde el año 2002, desarrollando su función profesional, sobre todo, en el IES Mar Menor de San Javier. Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Javier, cuatro años en la oposición, y ocho en el Gobierno municipal, siendo delegado de las áreas de portavocía, hacienda, personal, deportes, régimen interior y nuevas tecnologías.

Director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional

Sergio López Barrancos. Diplomado por la Universidad de Murcia como Maestro en la especialidad de Educación Física y licenciado en Psicopedagogía por la UNED. Máster en Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. Es funcionario de carrera desde 2003, ocupando desde entonces puestos de responsabilidad dentro del equipo directivo de los centros. Ponente y coordinador de cursos desarrollados por la administración educativa. En 2014 y durante dos años, fue técnico educativo de la Consejería de Educación y Universidades, en el servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Ha sido director general de Formación Profesional desde 2017.

Director general de Bienes Culturales

Rafael Gómez Carrasco. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Abogado. Concejal del Ayuntamiento de Murcia desde 2003 hasta 2019, años en los que ha sido responsable de los departamentos de Fiestas Culturales y Festejos, así como de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.

Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia

Juan Antonio Lorca Sánchez. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño por la Universidad de Murcia. Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Ha colaborado con diversas publicaciones y ha sido comisario de una treintena de exposiciones nacionales e internacionales. Ha ocupado diversos cargos en la Administración regional, como la Dirección General de Bienes Culturales desde 2015.

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario

José Gómez Ortega. Licenciado en Derecho. Ha desarrollado su vida profesional ligado a la profesión de procurador de los Tribunales entre los años 1999 y 2013, período en el que fue secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia. Asimismo, desde 2013, ha estado ligado al sector agrario y bodeguero. Ha sido secretario de ASAJA Jumilla, y gerente y encargado de exportación en dos bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Jumilla.

Director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino

Francisco Espejo García. Graduado Social y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Inició su carrera profesional en una asesoría laboral. Ha sido presidente del Consejo de la Juventud de Cartagena entre 1997 y 2000. Ha ejercicio como técnico, evaluador, formador y gerente en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Ha sido director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (2008-2011). Concejal del Ayuntamiento de Cartagena de 2011 a 2019.

Director general de Medio Ambiente

Francisco Marín Arnaldos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público, ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido técnico de gestión, técnico responsable, jefe de servicio y subdirector general en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la Ordenación del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asimismo, ha sido director general de Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia (2017-2018).

Directora general del Mar Menor

Miriam Pérez Albaladejo. Licenciada en Derecho y Criminología, y máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho. Abogada desde el año 2010, desarrollando su carrera profesional como directora de despacho de abogados y mediadora civil y mercantil. En la Administración regional, ha sido directora general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, y, de 2015 a 2019, directora general de Familia y Políticas Sociales.

Director general de Medio Natural

Fulgencio Perona Paños. Ha desarrollado su carrera profesional como asesor Fiscal y de Tributación, así como de auxiliar de Enfermería y Enfermería Geriátrica. En el ámbito de la gestión pública, ha sido alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Torreagüera desde el año 2003.

Transparencia, Participación y Administración Pública

Director general de Emergencias

Pablo Ruiz Palacios. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su carrera profesional como abogado desde 1994. También es profesor asociado de la Universidad de Murcia desde el año 2010, donde imparte clases de Derecho Civil, lo que compagina con la tutorización de prácticas de alumnos del Grado en Derecho. También ha formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia (2000-2004). Además, es técnico deportivo superior, en la modalidad de fútbol y ha formado parte de órganos de justicia deportiva, como el Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (2004-2017).

Director general de Gobierno Abierto y Cooperación

David Martínez Victorio. Licenciado en Derecho, es letrado del Servicio Jurídico de la Universidad de Murcia desde 2008, con experiencia en materia de Transparencia y Gobierno Abierto. También ha sido técnico consultor del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (2018). Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. En 2007 estuvo destinado en el Instituto Murciano de Acción Social y en 2008 en la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, en el servicio de asesoramiento jurídico. Ha ocupado los puestos de vicegerente y gerente de la Universidad de Murcia en los años 2016 a 2018.

Director general de Regeneración y Modernización Administrativa

José David Hernández González. Diplomado en Gestión y Administración Pública, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Gobierno, Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Murcia, en Dirección de Personal y Gestión de Recursos Humanos por la ENAE Business School, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia y Especialista Universitario en Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha sido director de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana. Desde 2015 ha impulsado iniciativas de buen gobierno, datos abiertos y participación ciudadana y ha formado parte del Consejo de Transparencia.

Fomento e Infraestructuras

Director general de Carreteras

José Antonio Fernández Lladó. Ingeniero Industrial, especialidad Electricidad, Electrónica e Informática por la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad profesional como ingeniero en varias empresas del sector energético. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Alguazas con las competencias de Urbanismo y Hacienda y alcalde de 2001 a 2005 y de 2007 a 2015. Desde 2015 ocupa el cargo de director general de Carreteras.

Director general de Vivienda

José Francisco Lajara Martínez. Arquitecto (2014) y arquitecto técnico (2008) por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito de la arquitectura, así como en otros proyectos como el Aula de Arquitectura Social, Premio Regional de Arquitectura a la Divulgación. Ha sido concejal en la oposición del Ayuntamiento de Fortuna desde 2017.

Director general de Territorio y Arquitectura

Jaime Pérez Zulueta Arquitecto desde 2004 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, completó sus estudios con un Máster M.D.I. en la Universidad Politécnica de Madrid y otros cursos de postgraduado en la Universidad de Nueva York. Su carrera profesional la ha desarrollado en PAArquitectos con proyectos singulares como Teatro Circo Murcia (mención XVI premios de arquitectura CARM), o el Museo Municipal y Archivo Histórico Casa Fontes (Premio del público XVII premios de arquitectura CARM).

Salud

Director general de Salud Pública y Adicciones

José Carlos Vicente López. Inspector médico de la Consejería de Sanidad. Ha sido director técnico y posteriormente médico asistencial, desde 1989 a 2005, cuando asumió la subdirección médica del área sanitaria VII (hospital Reina Sofía), que ocupó hasta octubre de 2015. Coordinador y redactor de Cuadernos de Salud, del Diario La Verdad, entre 1996 y 2011. Director general de Salud Pública y Adicciones desde 2017.

Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano

María Teresa Martínez Ros. Doctora y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. En marzo de 2014 se hizo cargo de la subdirección médica del Área de Salud IX en el hospital Lorenzo Guirao de Cieza y ha ocupado la Dirección General de Planificación Investigación Farmacia y Atención al Ciudadano. Con anterioridad, trabajó en el centro de salud de Cieza y fue jefa del área de Formación e Investigación de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. Además, coordinó la unidad docente de Medicina Preventiva y Salud Pública y fue jefa de servicio en la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano desde 2017.

Director gerente del Servicio Murciano de Salud

Asensio López Santiago. Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Terapia de Conducta y experto en drogodependencias. H sido director médico del área IX Vega Alta y jefe de área de Innovación y Desarrollo en la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) de la Consejería de Sanidad. Coordinador de proyectos estratégicos en la Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 2008-2013. Ha sido vicepresidente de las sociedades española y murciana de Medicina de Familia y Comunitaria y miembro de grupos de trabajo regionales y nacionales sobre diversas materias. Autor o coautor de numerosos artículos e investigaciones científicas, ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Director gerente del SMS desde 2017.

Director general de Asistencia Sanitaria del SMS

Roque Martínez Escandell. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ocupado la plaza de subdirector médico y posteriormente la dirección médica del Hospital Reina Sofía entre los años 2005 y 2007. Ha sido coordinador de procesos asistenciales y subdirector general de Asistencia Sanitaria, así como coordinador del Servicio de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia. Director de Asistencia Sanitaria desde 2017.

Director general de Recursos Humanos del SMS

Pablo Alarcón Sabater. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de Cataluña y graduado social por la Universidad de Murcia. Máster de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias y Máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Antes de ocupar la dirección general de RR.HH. del SMS, ha sido jefe de servicio de Gestión Económica y Evaluación del Área de Salud I (Hospital de la Arrixaca) y director de Gestión de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia y del hospital Virgen del Castillo de Yecla, entre otros puestos. Con experiencia docente como director y coordinador de cursos de gestión, ha sido ponente en congresos sobre calidad asistencial, gestión de recursos humanos y economía de la salud.

Empleo, Universidades e Investigación

Directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral

Manuela Marín Gómez. Graduada Social por la Universidad de Murcia, máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales, además de formar parte de la primera promoción de alumnos del Master Advanced Management Program del IE Business School. Empresaria desde el año 2000, ha puesto en marcha diferentes empresas que van desde servicios de prevención de riesgos laborales, empresa de formación y consultora de proyectos a clínicas privadas en varios municipios. En 2011 fue elegida presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP), donde ha estado comprometida con la igualdad de género y ha impulsado proyectos que mejoran la productividad y competitividad del colectivo empresarial femenino y la implantación de planes de igualdad en las empresas de la Región.

Directora general de Investigación e Innovación

María Isabel Fortea Gorbe. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Murcia, donde también se doctoró en 2001 con una tesis por la que fue Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2002 ha desarrollado su labor profesional en la UCAM, donde es profesora titular desde 2006. Allí, ha trabajado en proyectos de investigación en el área Bioquímica y en el de Biología Molecular y ha sido subdirectora del Grado de Odontología de la Facultad de Medicina.

Directora general de Universidades

Josefina García León. ingeniera en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora por la Universidad de Extremadura. Inició su carrera profesional en la empresa privada en construcción de obra civil, aunque desde hace más de 20 años ha estado vinculada a diferentes universidades. En 2004 se incorporó a la Universidad Politécnica de Cartagena, donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora. En esta universidad, además, ha sido vicerrectora de Convergencia y Calidad y vicerrectora de Ordenación Académica, entre otros puestos de gestión. En el ámbito investigador, ha sido responsable del grupo 'Thermal Analysis and Geomatics' (TAG).

Director general de Economía Social y Trabajo Autónomo

Andrés Álvarez de Cienfuegos Goicoechea. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. Entre 1995 y 1996 trabajó en el área de comunicación institucional de empresas de la actual Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para incorporarse a continuación a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como responsable técnico de la delegación murciana hasta 2007. En enero de 2008 entra a formar parte del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) como técnico de Gestión de Empleo y Formación. Desde 2013 y hasta la actualidad ha ocupado el puesto de jefe del Servicio de Homologación y Autorización de Acciones y Proyectos y Programación del ente autónomo.