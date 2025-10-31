Constructores y promotores lamentan la «oportunidad perdida» y critican la falta de diálogo entre los políticos

La Federación de Empresarios de la Construcción de la Región de Murcia (Frecom) lamentó que la Asamblea Regional no haya convalidado este viernes el decreto ... de vivienda asequible del Gobierno regional. «Una norma que, desde un punto de vista técnico y sectorial, contenía herramientas útiles para reactivar la promoción de vivienda en un momento de elevada necesidad social», señaló la patronal.

Desde Frecom consideraron que el problema de este decreto «no ha estado en el contenido, sino en la gestión política». «No se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios. No se ha buscado consenso», expresó la federación, que admitió que «esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica».

«Como empresarios —y también como ciudadanos—, nos preocupa que reformas necesarias no salgan adelante por falta de entendimiento. La política útil es la que suma, escucha y construye. Este viernes no se ha perdido solo un decreto, se ha perdido una oportunidad», concluyeron.

Por su parte, la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm) lamentó «profundamente» el rechazo por parte de la Asamblea Regional del decreto de vivienda asequible.

La asociación recordó que el Banco de España advirtió en el Informe de Anual publicado en 2024 que «la magnitud que el problema de la vivienda ha adquirido en nuestro país y sus efectos sociales y económicos adversos justifican la adopción de auténticas medidas de política económica, con horizonte temporal amplio, que afecten a las distintas administraciones con responsabilidades en materia de vivienda y que pongan un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda». «Realmente lo que estaba pidiendo el Banco de España a las administraciones era valentía y amplitud de miras, algo que desgraciadamente no se ha dado en esta ocasión en nuestra Región», consideró Aprim.

«El decreto de vivienda que este viernes ha decaído tenía el propósito de mejorar la oferta de vivienda asequible, tan necesaria en nuestra Región, y contenía medidas acertadas para ello. Existen fórmulas para enriquecer y mejorar la norma sin perjudicar a los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiados de este decreto, pero la falta de diálogo y la desconfianza entre los grupos políticos han tumbado esta posibilidad», indicaron desde la Asociación de Promotores.