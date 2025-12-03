La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Frecom, José Hernández, y el subdirector de Cáritas en la Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes, con alumnos de la escuela de hostelería.

Los constructores contratrán para sus actos a alumnos de la escuela de hostelería de Cáritas

La iniciativa busca apoyar la inserción laboral de personas en proceso de formación y que estén buscando empleo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:56

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) y Cáritas de la Diócesis de Cartagena presentaron este miércoles una iniciativa pionera de colaboración social. A partir de ahora, todos los eventos organizados por los constructores que cuenten con servicio de catering incluirán la contratación directa de alumnado de la Escuela de Hostelería Eh! de Cáritas.

«Esta acción representa un compromiso firme y sostenido por parte de Frecom para apoyar la inserción laboral desde la acción empresarial cotidiana, generando oportunidades de empleo reales para personas en proceso de formación y búsqueda activa de una nueva etapa profesional», apuntaron desde la patronal de la construcción.

Además, su presidente, José Hernández, indicó que «una oportunidad de trabajo puede marcar un antes y un después. Por eso hemos decidido que nuestros eventos institucionales no solo sirvan para reunir al sector, sino también para abrir puertas a quienes se están formando con esfuerzo y compromiso. Es una forma concreta de generar impacto social y oportunidades».

Por su parte, el subdirector de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes, ha subrayado el valor transformador de esta alianza: «Cuando una organización como Frecom convierte cada evento en una oportunidad laboral, está ayudando a dignificar la vida de muchas personas. No es solo empleo, es inclusión, confianza y futuro.»

La Escuela de Hostelería Eh! es un proyecto de Cáritas que forma cada año a decenas de personas en cocina, sala y atención profesional, combinando capacitación técnica y acompañamiento social. Esta nueva fórmula de colaboración entre Frecom y Cáritas en la Diócesis de Cartagena demuestra que la alianza entre empresa y tercer sector es posible, necesaria y con resultados medibles.

«Desde la Federación hacemos un llamamiento al resto de federaciones y asociaciones empresariales para que se unan a esta iniciativa. Porque entre todos, no sumamos, multiplicamos», concluyó Hernández.

