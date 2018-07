La construcción se reactiva y el campo pisa el freno por la incertidumbre del agua

Critica las «medidas castigadoras» del Ejecutivo de Sánchez

«Medidas castigadoras». Fue la expresión que utilizó el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, para referirse a las primeros anuncios realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en materia de agua, infraestructuras como el AVE y la posible subida de impuestos al diésel. «Si anunciamos que no va a haber agua, el agricultor no va a invertir el año que viene», criticó. De hecho, el Boletín de Coyuntura Económica refleja una bajada en la actividad del sector, «constatándose reducciones en algunas producciones». López Abad no se anduvo por las ramas para manifestar su disconformidad con el cambio de 'inquilino' en La Moncloa: «La inestabilidad política, los cambios de gobierno a mitad de legislatura y los relevos de mandos intermedios no benefician, producen inseguridad al capital y pueden condicionar esta situación de bonanza que venimos experimentando». El presidente del órgano cameral también recordó al Ejecutivo central la importancia de sacar adelante infraestructuras como la ampliación a tres carriles de la A-7 y los arcos Norte y Noroeste de Murcia.