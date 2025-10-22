La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación, este miércoles, de la jornada 'Building Revolution'. Javier Carrión / AGM

La construcción impulsará más su industrialización en la Región para reducir un 40% los tiempos de ejecución de las obras

La patronal Frecom y el Info presentan el ciclo 'Building Revolution' que abordará en los próximos meses con grandes referentes nacionales en innovación del sector los retos y estrategia para la transformación productiva

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:24

La Región de Murcia aspira a convertirse en referente del Levante español en industrialización, digitalización y sostenibilidad aplicada a la construcción. Y lo quiere conseguir ... con una visión estratégica ambiciosa porque ese proceso transformador puede reducir hasta en un 40% los tiempos de ejecución de una obra y disminuir de forma considerable la huella de carbono. Así de claro lo tienen en la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) que ha presentado este miércoles el nuevo ciclo 'Building Revolution', con el que busca conectar a los líderes nacionales en innovación con el tejido productivo de la Comunidad para tratar de acelerar el proceso.

