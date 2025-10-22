La construcción impulsará más su industrialización en la Región para reducir un 40% los tiempos de ejecución de las obras

La Región de Murcia aspira a convertirse en referente del Levante español en industrialización, digitalización y sostenibilidad aplicada a la construcción. Y lo quiere conseguir ... con una visión estratégica ambiciosa porque ese proceso transformador puede reducir hasta en un 40% los tiempos de ejecución de una obra y disminuir de forma considerable la huella de carbono. Así de claro lo tienen en la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) que ha presentado este miércoles el nuevo ciclo 'Building Revolution', con el que busca conectar a los líderes nacionales en innovación con el tejido productivo de la Comunidad para tratar de acelerar el proceso.

Las jornadas se desarrollará a partir de este mes de noviembre y se extenderán a lo largo del próximo año, con nueve citas que reunirán a los principales referentes en este ámbito constructivo. La primera sesión será el próximo 12 de noviembre, con Begoña López Ferrer, CEO de Componentes y Unidades Constructivas, como ponente inaugural. Le seguirán posteriormente nombres como Salvador Bernal (Talasur Group), Juan Antonio Gómez-Pintado (Vía Ágora), Patricia Díaz (Sacyr Construcción) y Juan Carlos Bandrés (Grupo Lobe). El ciclo nace con un formato orientado a compartir experiencias prácticas

«Esta iniciativa viene a dar respuesta a una necesidad que tenemos todos: los empresarios, los técnicos y también la sociedad», destaca José Hernández, presidente de la patronal regional de la construcción. Y es que el sector se enfrenta a grandes retos sociales, como facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes; combatir la escasez de mano de obra; y ofrecer al talento joven y femenino un sector más digitalizado y adaptado a los nuevos tiempos. De ahí la importancia de avanzar en el desarrollo de piezas prefabricadas -tanto para residencial como para estructuras comerciales e industriales- que incluyen paredes, techos, suelos, módulos completos y hasta la fontanería, entre otros.

El máximo dirigente de Frecom hace hincapié en que la industrialización «es la gran oportunidad que tenemos para construir más, mejor y más rápido», recordó que «por cada euro invertido en innovación industrializada se movilizan 1,4 euros de inversión privada, lo que demuestra el potencial tractor del sector». También insiste en que «la Región tiene capacidad, conocimiento y empresas para liderar la construcción del mañana», dentro de «un movimiento de cambio compartido entre empresarios, técnicos e instituciones».

De hecho, en la Comunidad se destina entre el 3,5 % y el 4 % del gasto en I+D a la construcción, con un crecimiento medio del 7 % anual, y cuenta con empresas pioneras en la aplicación de tecnologías como el BIM (modelo de información digital para la gestión de proyectos), la impresión 3D o los materiales reciclados.

'Building Revolution' es una iniciativa impulsada por el Instituto de Fomento (Info) en colaboración con Frecom y el Centro Tecnológico de la Construcción (Ctecon) que consolida a la Región de Murcia como centro de referencia en innovación constructiva. El ciclo comprende ponencias inspiradoras y 'networking'.