Constitucionalistas consideran innecesario que los murcianos voten el nuevo Estatuto Los diputados se felicitaban el lunes tras votar a favor del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. / A. Gil/ AGM Profesores de la UMU interpretan como error técnico el referéndum y la Asamblea defiende el encaje jurídico dado para cumplir un deseo político GREGORIO MÁRMOL Miércoles, 3 abril 2019, 03:12

Si el Congreso de los Diputados no dice lo contrario, los murcianos serán llamados a votar en referéndum el Estatuto de Autonomía cuyo proyecto de reforma fue aprobado el lunes por unanimidad en la Asamblea Regional. Esa medida, introducida por los partidos para que la ciudadanía legitime la revisión que de la norma básica de la Autonomía se ha hecho en el Parlamento murciano durante los últimos 14 años, corre peligro si los servicios jurídicos de las Cortes Generales asumen la interpretación más académica de expertos constitucionalistas de la Universidad de Murcia (UMU), quienes la consideran una «invención técnica bastante cuestionable» e innecesaria.

El referéndum del Estatuto se convirtió ayer en tema de debate técnico entre docentes de la Facultad de Derecho, que, en general, consideran la reforma «bastante buena». «De acuerdo con la Constitución, el procedimiento para reformar el Estatuto aún vigente viene recogido en su artículo 55, que establece que dicha reforma será aprobada por la Asamblea por mayoría de tres quintos de sus miembros y, posteriormente, por ley orgánica de Cortes. En ningún momento habla de referéndum», explicó el profesor asociado de Derecho Constitucional David Parra.

El cambio Disposición Transitoria del proyecto de reforma del Estatuto Convocatoria de referéndum. De conformidad con lo establecido en el artículo 98.3 de este Estatuto, una vez aprobada la ley orgánica de esta reforma, el Gobierno de la Nación autorizará la convocatoria del referéndum previsto en el citado artículo en el plazo máximo de seis meses. Estatuto vigente, de 9 de junio de 1982 Artículo 55.2. El proyecto de reforma será aprobado por la Asamblea Regional por mayoría de tres quintos de sus miembros y sometido ulteriormente a la aprobación de las Cortes Generales como ley orgánica.

La sorpresa, según ese docente, es la disposición transitoria incluida en el nuevo texto que detalla que la aprobación por las Cortes implica una automática autorización al Consejo de Gobierno para convocar en seis meses la votación. «Con el máximo respeto a los servicios jurídicos de la Asamblea, eso supondría aplicar un trámite que no existe», opinó.

Como Parra, su colega Francisco García Costa sostiene que la inclusión del referéndum en el artículo 98.3 del nuevo texto supone un condicionante para futuras reformas, pero no para la que hay en marcha, pese a la disposición transitoria incluida para legitimarla. García Costa recordó que solo los estatutos de las tres comunidades 'históricas' y Andalucía contemplan votar. Las de régimen común, como la murciana, lo incluyen en sus estatutos de 'segunda generación' pero para posteriores reformas. García Costa avisó de que ese asunto podría ser objeto de inconstitucionalidad. Aunque también de que podría ser legitimada en las Cortes anteponiendo criterios políticos a los jurídicos. «En el fondo se trata de votar, que no es nada malo», añadió.

Más contundente se mostró en redes sociales el profesor Ignacio González García: «Para los anales del disparate técnico-jurídico: el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía dice someterse a un procedimiento de aprobación que todavía no existe, porque se pretende introducir en esa reforma. Ese referéndum no procede y no puede celebrarse».

A preguntas de 'La Verdad', la letrada mayor de la Asamblea, Encarna Fernández de Simón, distinguió entre el derecho académico y el político: «El proyecto de reforma recoge una disposición transitoria que establece que cuando se apruebe este Estatuto se autorice ya el referéndum, sin esperar al siguiente. Quizás no es la mejor redacción, pero es lo que dice». Y reconoció que se trata del encaje técnico que han dado «a una decisión política», la de someter esta reforma sin dilación a la consideración de los murcianos.

El profesor David Parra tampoco lo ve claro y cuestionó esa disposición transitoria para legitimar la llamada a las urnas. «Aquí no hay ninguna relación jurídica a regular ya nacida con anterioridad, que es para lo que se utilizan. Hay una voluntad política para que esto vaya por referéndum y los letrados de la Asamblea le han buscado un encaje. Pero creo que ni con transitoria».